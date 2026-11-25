참여연대와 양대 노총 등 시민사회단체가 초광역특구법의 노동법 예외 조항을 강력히 비판하며 철회를 촉구했다. 지역의 저임금 불안정 고용을 심화시킬 수 있는 이 법안의 문제점을 조명한다.

참여연대 와 양대 노총( 민주노총 · 한국노총), 경제개혁연대 등 노동 및 시민사회 단체가 지난달 26일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 초광역특구법 의 즉각적인 철회를 요구했다. 이들은 해당 법안이 무분별한 규제 완화를 초래할 것으로 우려하며, 시민의 기본권과 경제민주화 원칙이 지켜지는 실질적인 지방주도 성장 방안을 마련할 것을 강력히 촉구했다.

초광역특구법 내용 및 노동예외 조항

지난달 20일 여당이 발의한 초광역특구법의 정식 명칭은 '지방주도 성장을 위한 초광역권 전략산업 특구 지정 및 운영에 관한 특별법안'이다. 이 법안은 수도권에 쏠린 성장의 기회를 전국 지역으로 확대 확산시키겠다는 취지로 제시되었다. 하지만 이 법이 지방에 가장 먼저 내미는 것은 노동법의 광범위한 예외 조치이다.

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법안은 연구개발(R&D) 종사자에게 주 52시간의 상한제와 연장·야간·휴일수당 적용을 아예 배제할 수 있는 길을 열었다. 또한 노동시간 기록 의무를 삭제하여, 과로로 인해 건강이 손상되더라도 그 원인이 과로였음을 입증할 법적 장벽이 높아졌다. 선택적 근로시간제의 정산 기간이 6개월로 연장될 경우, 근로자는 16주 연속 주 80시간을 일할 수 있게 된다.

이는 뇌심혈관질환 산재 인정 기준인 주 평균 60시간을 크게 상회하는 수준으로, 국가가 극도의 과로를 합법화하는 결과로 이어질 수 있다. 기간제 사용 가능 기간이 4년까지 연장되면서 정규직으로 전환되는 길이 더욱 멀어지고, 4년차 계약 해지가 관행화될 가능성이 크다. 외국인투자기업에는 파견 확대와 유급휴일 완화 조항까지 추가되었다.

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서면합의 관문과 이해관계 충돌

이러한 모든 예외 조치의生效(생효) 관문은 '서면합의'를 통해 통과된다. 강요는 법적으로 지워지고 근로자의 동의만이 남게 되며, 이에 따른 책임은 사실상 근로자가 떠안게 된다. 산업통상부 장관은 일하려는 의지를 막아서는 안 된다는 명분을 내세웠으나, 취업규칙 하나 변경하기 어려운 현실에서 노동자의 동의는 진정한 선택이 될 수 없다.

지역 주도 성장에 왜 이러한 노동법의 광범위한 예외가 필수적인지에 대해 근본적인 의문이 제기된다. 지역이 쇠락한 주된 원인이 주 52시간제나 기간제 2년 제한 때문이었는지 묻지 않을 수 없다. 지난 30년간 국내에 1200곳 이상의 특구가 지정되고 균형발전 자금으로 200조원이 투입되었음에도 수도권 쏠림 현상은 오히려 심화되었다.

이러한 결과는 규제가 많아서가 아니라, 특례가 필요한 실체가 지역이 아니기 때문이다. 24시간 가동되는 반도체 공장과 데이터센터, 그리고 인공지능 호황으로 막대한 이윤을 가져가는 기업들이 주요 수혜자이다. 반도체와 데이터센터는 대표적으로 고용유발 효과가 작은 산업으로 분류된다. 성장의 과실은 소수 기업에 집중되고, 지역에는 불안정한 노동 환경만 잔존할 우려가 크다.

지역 불균형 심화와 정치적 비판

초가속 노동과 초과 착취를 전제로 한 성장은 지역 간 불균형을 해소하지 못한다. 오히려 지역 내부에 새로운 불평등을 심화시키는 결과를 초래한다. 일단 특구라는 명목 아래 허용된 예외 조치는 다른 지역과 업종으로 확산되어 곧 새로운 표준(New Normal)이 될 가능성이 높다. 이는 반도체특별법에서 무산된 노동특례가 명칭만 바뀐 채 다시 등장한 사례에서 명확히 드러난다.

지역은 이미 저임금과 불안정 노동으로 가득 차 있지만, 이러한 일자리마저 줄어들고 있는 실정이다. 지역 불균형의 실체는 '먹고 죽으려 해도 일자리가 없는' 상황이다. 청년들이 타지로 떠나는 이유이자, 남은 이들이 저임금 하청이나 물류센터 야간노동을 '마지노선'으로 고르는 이유도 바로 이것이다.

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이 법안은 바로 이러한 지역의 취약성을 정확히 겨냥하고 있다. 나쁜 일자리라도 주니 시간과 삶을 내놓으라는 식의 거래를 강요하는 것이다. 일자리가 절박할수록 이러한 조건을 거절하기 어렵다는 점이 문제다. 일터에서 안전하게 돌아올 수 있도록 보장해야 할 정부가 내민 제안은 '노동존중'과 거리가 멀다.

정부의 사회적 대화와 지역 반응

윤석열 정부의 주 69시간제를 '과로사 강요'라며 폐기를 외쳤던 민주당이 이번 법안을 제출했다는 점은 더욱 참담한 반전을 자아낸다. 그럼에도 불구하고 일부 지역에서는 법 통과에 대한 환호가 들린다. 지자체들은 앞다퉈 법안 유치전에 뛰어들고 있다. 그러나 이러한 환호는 희망에서 비롯된 것이 아니라 공포에서 비롯되었다는 분석이다.

현재의 불평등을 더 이상 견딜 수 없다는 공포와, 이번 기회에도 밀려나면 영영 뒤처질 것이라는 절박함이 작용하고 있다. 환호 뒤에는 깊은 절규가 자리 잡고 있으며, 정부가 귀 기울여야 할 것은 바로 그 절규이다. 이재명 정부가 절규를 듣는 대신 이를 이용하고 있는지 의문이 든다.

노동의 취약성을 보호해야 할 국가가 그 취약성을 성장의 땔감으로 약탈한다면, 이는 그 어느 정부보다 잔혹한 행위로 비판받는다. 정부는 사회적 대화를 강조하지만, 특례를 담은 법안을 우선 내밀어 보여주는 방식은 사실상 통보에 가깝다. 지역에 진정으로 필요한 것은 노동법의 예외가 아니라, 질이 좋은 일자리 창출이다.