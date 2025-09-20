초고령 사회, 치매 예방과 관리: 건강기능식품의 한계와 효과적인 치료 전략

한국 사회가 초고령 사회로 진입하면서 치매 환자가 증가하고 있으며, 인지 기능 저하를 겪는 사람들이 늘어나고 있다. 본 기사에서는 치매의 원인과 유형, 조기 진단의 중요성, 건강기능식품의 효능과 한계, 그리고 효과적인 치료 전략에 대해 자세히 다룬다. 특히, 은행잎 추출물과 같은 의약품 치료제의 역할, 생활 습관 관리의 중요성, 그리고 전문적인 의료진의 개입을 통한 체계적인 관리의 필요성을 강조한다. 건강기능식품에만 의존하기보다는, 조기에 전문적인 진단과 치료를 시작하고, 건강한 생활 습관을 유지하는 것이 치매 예방과 관리에 중요하다는 점을 강조한다.

한국 사회가 초고령 사회로 진입하면서 치매는 더 이상 낯선 질환이 아니다. 주변에서 흔하게 치매 환자를 접할 수 있으며, 인지 기능 저하는 치매의 가장 대표적인 증상으로 나타난다. 노년층뿐만 아니라 중장년층에서도 기억력 감퇴나 주의력 저하를 호소하는 경우가 늘어나면서 인지력 개선에 도움을 준다고 알려진 건강기능식품 에 대한 관심도 높아지고 있다. 하지만 전문가들은 치매 진행을 늦추기 위해서는 조기 치료 가 중요하며, 효과가 검증된 의약품 치료제를 사용하는 것이 효과적이라고 강조한다. 치매의 원인은 다양하며, 가장 흔한 유형은 알츠하이머병 으로 전체 치매의 60~70%를 차지한다. 뇌졸중으로 인한 뇌혈관성 치매, 파킨슨병으로 인한 치매 등 다양한 유형이 존재하며, 의료기관에서도 환자의 증상만으로는 정확한 원인 질환을 구분하기 어려울 때가 많아 정확한 진단을 위해 여러 검사가 필요하다.

원인을 정확히 파악하고 그에 맞는 치료를 해야 치료 효과를 높이고 인지 기능을 최대한 보존할 수 있기 때문이다. \일부 건강기능식품은 '뇌영양제' 또는 '기억력 개선제'라는 이름으로 판매되면서 인지력 개선에 '도움을 줄 수 있음'이라는 문구를 사용할 수 있도록 허가를 받았지만, 식품이기 때문에 효능을 보장할 수는 없다. 치매 예방 효과가 있는 것처럼 광고되기도 하지만, 실제 효과를 나타내기 위해서는 과학적인 측정을 거쳐야 하고, 적절한 용량과 병용 약물을 사용해야 한다. 건강기능식품이 전혀 도움이 되지 않는 것은 아니지만, 특정 증상에 대한 치료 효과가 의학적으로 인정되지 않았기 때문에, 많은 비용을 들여 섭취하더라도 기대하는 효능을 얻지 못할 수 있다는 점이 문제이다. 의약품과 건강기능식품의 가장 큰 차이점은 기능성으로, 의약품은 질병의 치료와 예방을 목적으로 개발되어 효과가 입증되었지만 부작용의 우려가 있어 의료진의 처방과 관리가 필요하다. 반면 건강기능식품은 일반인의 건강 유지에 목적을 두어 부작용 우려가 낮지만 극적인 치료 효과를 기대하기는 어렵다. 최근에는 포스파티딜세린을 주성분으로 하는 건강기능식품이 인지력 개선에 도움을 줄 수 있다고 알려져 주목받고 있지만, 아직까지 치매나 경도인지장애를 치료하거나 예방한다는 확실한 근거는 제시되지 않았다. 반면, 은행잎 추출물은 치매 전 단계인 경도인지장애 치료에 의사의 처방을 받아 사용할 수 있는 의약품 성분이다. 최호진 교수는 은행잎 추출물이 뇌혈류 개선, 항산화 작용, 신경세포 보호 등을 통해 인지 기능 저하를 늦추는 데 도움이 된다고 설명하며, 특히 경도인지장애 환자에게 효과와 안전성에 대한 다양한 근거가 마련되어 있다고 강조했다. 아시아 신경인지질환 전문가 그룹은 은행잎 추출물을 경도인지장애 치료에 가장 강력하게 추천하는 등급으로 평가했다.\경도인지장애에서 치매로의 진행을 막기 위해서는 치료제와 더불어 생활 습관 관리도 중요하다. '랜싯'의 치매 위험 요인 보고서에 따르면 난청 예방을 위한 청력 관리, 고혈압 및 당뇨병 조절, 우울증 치료, 사회적 교류 확대 등 다양한 요인들을 통해 치매 발생 위험을 줄일 수 있다. 건강한 식단, 규칙적인 운동, 새로운 분야 학습 등 인지 훈련도 인지 기능 저하 속도를 늦추는 데 도움이 된다. 최호진 교수는 경도인지장애와 치매로 인지 기능 저하가 진행되는 상황에서는 특정 성분 섭취만으로는 예방 효과를 얻기 어렵다고 지적하며, 의료진의 개입을 통해 전문적인 치료를 포함한 체계적인 관리를 시작하는 것이 중요하다고 조언했다. 인지 기능 관리는 고혈압, 당뇨병 등 만성 질환의 주요 인자에 대한 복합적인 관리 차원에서 접근해야 하기 때문이다. 치매는 조기 진단과 적절한 치료를 통해 진행 속도를 늦추고 삶의 질을 향상시킬 수 있는 질환이므로, 의심 증상이 나타나면 전문가와 상담하고 적극적으로 대처하는 것이 중요하다





