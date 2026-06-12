초고령사회 주거 공백 해소 위해 공공 노인복지주택 확대 필요

노인인구 급증 속 중산층 어르신 대상 적정 가격대 주거시설 부족 문제가 심화되고 있다. 국민연금공단의 공공 노인복지주택 운영에 60% 이상이 찬성하며, 안정적인 운영과 신뢰도를 강점으로 꼽았다. 고령 친화 설비와 도시 근교 대규모 단지 선호, 자동 공제 방식 등 세부 요구사항이 조사됐다.

만 65세 이상 노인인구 비율이 20%를 넘는 초고령사회 에 대한민국이 진입하면서 어르신들이 적절한 주거지를 찾지 못하는 문제가 심각해질 수 있다는 우려가 제기된다. 통계청의 장래인구추계에 따르면 노인인구는 2020년 815만 명에서 2025년 1천 51만 명으로 증가했으며, 2040년에는 1천 715만 명까지 급증할 것으로 전망된다.

노인인구는 빠르게 늘고 있지만 이들을 위한 주거 시설은 매우 부족한 실정이다. 국민연금공단의 연구용역을 수행한 한국주거학회의 보고서에 따르면 현재 국내 노인 주거 정책은 저소득층과 고소득층을 중심으로 양극화되어 있다. 국토교통부는 저소득층을 위한 임대주택 공급에 집중하고 보건복지부는 고비용 실버타운 중심으로 제도를 운영하다 보니 주거와 복지 서비스를 결합한 통합 모델이 부재하다. 그 결과 전체 노인가구의 상당수를 차지하는 중산층 어르신들이 들어갈 수 있는 적정 가격대의 노인복지주택이 시장에서 공백 상태이다.

일부 민간 실버타운은 높은 초기 비용과 운영 전문성 부족으로 사업을 철수하며 입주자가 피해를 보는 부작용도 발생했다. 국민연금법과 시행령에 따르면 국민연금공단은 가입자와 연금 수급자의 복지 증진을 위해 노인복지시설을 설치·임대·운영할 수 있는 법적 근거를 보유하고 있다. 따라서 매달 받는 국민연금 수급액을 주거비나 복지 서비스 비용과 연계하는 실질적인 노후 보장 시스템이 필요하다. 보증금 위험 없이 안정적인 기금 운용 능력을 갖춘 공공기관이 직접 주거 플랫폼을 운영해 달라는 요구가 크다.

한국주거학회가 국민연금 수급자와 가입자를 대상으로 실시한 조사에서 응답자의 60.8%가 국민연금공단이 공공 노인복지주택을 운영하는 것에 찬성했으며, 현재 연금 수령자들의 찬성률은 64.9%로 더 높았다. 찬성 이유로는 공공기관의 높은 신뢰성과 안정적인 운영 기반을 꼽았다. 반대 입장은 연금 재정에 부담이 갈 수 있다는 우려에서 비롯되므로, 주택 사업이 연금기금의 재정 건전성을 해치지 않도록 독립적 재정 운영 원칙을 마련해야 한다. 선호 주거 지역으로는 응답자의 93.1%가 도시 또는 도시 근교를 선택했는데, 이는 병원 접근성과 대중교통 편의를 고령층 자립생활의 핵심 안전망으로 인식하기 때문이다.

단지 규모는 관리비 절감과 커뮤니티 시설 확충이 가능한 500세대에서 1천세대 미만 대규모 단지를 선호했고, 내부 공간은 청소·관리 부담을 줄이기 위해 20평형대 이하 실속 크기를 원했다. 또한 미끄럼 방지 바닥재, 욕실 손잡이, 문턱 제거 등 고령 친화 설비를 필수로 요구했다. 비용 지불 방식은 주거비와 기본 서비스를 패키지화하고 추가 선택 서비스는 사용량에 따라 결제하는 방식이나 전세형 보증금 구조를 선호했으며, 국민연금 수급액에서 주거 및 식사 서비스 요금을 자동 공제하는 방식에도 높은 선호도를 보였다. 지불 가능한 비용 수준은 월 임대료 평균 58만 원, 월 관리비 평균 18만 5천 원으로 조사됐다.

해외 선진국 사례를 보면 네덜란드는 보건의료 종사자 연기금 등이 장기 부동산 펀드를 조성해 노인주택 자산을 매입하고 일상 운영과 돌봄은 전문 기관에 위탁하는 구조를 정착시켰다. 덴마크는 지자체가 돌봄 재정을 책임지고 연기금은 장기 임대 투자로 수익을 올리며 비영리 전문기관이 시설을 운영하는 모델을 운영 중이다. 국민연금공단이 노인복지주택 사업을 추진할 때는 직접 모든 서비스를 운영하기보다 자본 공급자 역할을 하고 개발과 일상 운영은 민간·비영리 전문기관에 위탁하는 협력 체계가 바람직하다.

또한 집을 소유하고 있다는 이유로 입주 자격에서 제외되지 않도록 중산층 수급자까지 포괄하는 유연한 기준이 필요하다. 주거·의료·요양시설이 연결되는 생애 지속 돌봄 시스템을 제도화하면 공공 노인복지주택이 초고령사회의 주거 사각지대를 해소하는 핵심 인프라가 될 수 있을 것이다





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