4.16연대, 서울시장 후보자 생명안전 정책 질의 결과 발표…'우리의 표는 생명안전으로'

4.16연대가 6.3 지방선거를 앞두고 서울시장 후보자들의 생명안전 공약을 점검한 결과를 발표하며, 세월호참사 기억·추모공간 존치와 생명안전 6대 약속을 강조했다.

4.16연대 가 28일 서울 중구 4.16 세월호 참사 기억공간 앞에서 기자회견을 열고, 6.3 지방선거에 출마한 서울시장 후보자들의 생명안전 관련 정책 질의 결과를 발표했다. 이들은 ' 생명안전 행 발권 완료!

거대 투표 도장 퍼포먼스'를 진행하며 시민들의 표가 생명안전을 향해야 한다고 강조했다. 4.16연대는 "생명안전사회로 가는 가장 확실한 티켓은 유권자의 권리"라며, "개발 중심 공약에 밀려 시민의 안전이 뒷전이 되지 않았는지, 서울시의회 앞 세월호 기억공간 존치 요구에 누가 답변하고 누가 침묵했는지 투명하게 공개한다"고 밝혔다. 이들은 후보자들에게 ▲생명안전 예산·조직·인력의 전면 실질화 ▲시민 안전권 보장을 위한 서울시 차원의 '생명안전 종합계획' 수립 ▲시민 목소리를 담는 '서울시 생명안전위원회' 설치 및 운영 ▲재난 및 참사 피해자 지원 체계 수립 ▲생명안전 교육과 참사 기억을 행정 의무로 제도화 ▲세월호 참사 기억·추모공간의 온전한 존치 보장 등 '생명안전 6대 약속'을 요구했다. 4.16연대는 "우리의 표는 생명안전으로 향한다"며, 유권자들이 생명안전을 최우선 가치로 삼아 투표해 달라고 당부했다.

이번 기자회견은 4.16세월호참사 11주기를 앞두고 열린 것으로, 시민사회의 안전 의식을 높이고 재난 예방과 피해자 지원의 중요성을 환기하는 자리였다. 4.16연대는 앞으로도 지속적으로 서울시의 안전 정책을 감시하고, 시민의 생명을 보호하기 위한 활동을 이어갈 것이라고 밝혔다. 특히 세월호 참사의 기억을 잊지 않고 추모공간을 지키는 것이 생명안전 사회로 가는 첫걸음이라고 강조했다.

이들은 또한 "서울시장 후보자들이 생명안전에 대해 얼마나 진지하게 접근하는지가 시민의 안전을 결정한다"며, 후보자들의 구체적인 답변과 행동을 촉구했다. 4.16연대는 이번 정책 질의를 통해 각 정당 후보자들의 입장을 확인했으며, 그 결과를 바탕으로 유권자들이 현명한 선택을 할 수 있도록 정보를 제공할 계획이다. 연대 관계자는 "개발과 성장만을 강조하는 공약은 더 이상 통하지 않는다"며, "시민의 생명과 안전이 최우선인 도시를 만들기 위해 우리의 표를 행사하자"고 말했다.

또한 세월호 참사 이후 11년이 지났지만 여전히 안전 사각지대가 존재한다며, 서울시의 생명안전 종합계획 수립과 추모공간 존치를 위한 지속적인 투쟁을 예고했다. 이날 기자회견에는 세월호 참사 유가족과 시민사회 단체 관계자들이 참석해 자리를 빛냈으며, 참가자들은 "다시는 이런 참사가 일어나지 않도록 생명안전을 최우선으로 하는 정치를 요구한다"고 목소리를 높였다. 4.16연대는 앞으로도 생명안전을 위한 활동을 계속하며, 서울시의 정책 변화를 이끌어낼 것이라고 다짐했다





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