4.16생명안전공원, 2028년 봄 개관을 기다리며

안산에 조성 중인 4.16생명안전공원은 2028년 봄 개관을 목표로 하며, 추모 공간, 기억의 숲, 광장, 전시장 등으로 구성된다. 세월호참사 희생자를 기리고 생명존중과 안전의 가치를 배우는 공간으로, 시민 참여와 자연스러운 추모 문화를 지향한다.

4.16생명안전공원 은 2025년 착공하여 2027년 준공을 목표로 하고 있다. 이 공원은 안전 사회의 이정표가 될 것으로 기대된다. 4·16재단은 안산시 단원구 단원중·고등학교 입구 근처에 위치해 있으며, 재단 옥상에서는 화랑유원지 호수가 보인다.

호수 건너편에는 경기도미술관이 있고, 그 주차장에는 4년 동안 세월호참사 정부합동분향소가 있었다. 호수 아래로는 안산산업역사박물관이 있으며, 그 바로 앞이 4.16생명안전공원 공사장이다. 현재는 가림막으로 가려져 있지만 터 닦기 공사가 마무리되었고, 곧 건물을 올리는 공사가 진행될 예정이다. 별일이 없으면 내년 하반기에는 생명안전공원의 윤곽이 드러나고, 준공허가와 시범운영을 거쳐 2028년 봄에 개관할 예정이다.

나는 이 공원을 기다리고 있다. 2028년 봄, 단원고등학교 교정을 출발해 수학여행을 떠났던 250명이 돌아올 날을 기다린다. 그들은 2014년 4월 15일 출발하여 4월 18일 금요일에 제주도 여행의 추억을 안고 돌아올 예정이었다. 한 도시에서 250명이 사라졌고, 그들은 곳곳에 흩어져 있었다. 그들이 수학여행을 끝내고 돌아와 한자리에 모이는 날, 사람들이 그들을 맞으러 올 것이다.

사실 그날부터 생명안전공원은 시작된다. 4.16생명안전공원에서 가장 특별한 곳은 추모 공간이다. 둥근 벽면을 따라 희생자 봉안함이 안치되고, 돔 형태의 천장은 열려 하늘이 보인다. 봄에는 꽃 향기가, 여름에는 아늑함, 가을에는 낙엽, 겨울에는 눈발이 들어와 사계절을 느끼게 한다. 이 공간은 죽은 자와 산 자가 만나는 곳으로, 유가족뿐 아니라 친구들도 찾아와 조용히 대화를 나눌 수 있다.

세월호참사 희생자들이 누구인지 궁금해하는 이들도 찾아올 것이다. 대화 방식은 다양하다. 말로 소곤거리거나, 기타를 들고 와 노래를 불러줄 수도 있다. 추모 공간 위로는 '기억의 숲'이라는 언덕이 있다.

전국에서 시민들이 보내준 나무들이 자라 숲을 이룬다. 추모 공간을 나오면 광장이 있다. 두 개의 긴 건물 사이에 형성된 광장은 사람들이 모이는 곳이다. 세월호참사 이후 유가족들과 시민들은 광장에서 만나 연대를 통해 많은 것을 바꾸어 왔다.

이곳에서도 집회, 추모 행사, 문화 공연이 열릴 것이다. 호수 쪽 공간은 상설 전시장과 수장고가 자리한다. 전시는 상투적이지 않고 가르치려 하지 않았으면 좋겠다. 스마트폰으로 링크를 따라 추가 정보를 얻을 수 있는 방식으로, 느끼고 생각하게 하는 전시가 되어야 한다.

수장고는 보이는 수장고를 스마트 방식으로 구현하며, 희생자 유품과 투쟁 과정의 자료를 도서관처럼 운영하면 좋겠다. 전시는 '소녀들의 방 28호'처럼 나치 희생자 방을 재현한 전시를 본떠, 희생자들이 우리와 같은 삶을 살았음을 보여주는 것이 좋다. 전시가 끝나면 전국 순회도 가능할 것이다. 광장을 건너면 다목적홀이 있는 긴 건물이 있다.

이곳에서는 영화, 연극, 뮤지션 공연, 청소년 창작곡 발표, 대규모 강연 등이 가능하다. 강요하지 않는 추모와 기억을 위한 공간으로, 혐오시설이라는 낙인은 통하지 않을 것이다. 이 공원은 추모시설도 문화시설처럼 운영될 수 있음을 보여주는 사례가 될 것이다. 사회적 아픔을 숨기지 않고, 쉽게 찾아가 추모하고 느끼며 즐기면서 배울 수 있는 곳이다.

강요 없는 추모, 자연스러운 공감 문화, 시민과 청소년이 프로그램을 나누는 곳, 생명존중과 안전의 가치를 배우는 곳이 되길 바란다. 한 번 온 사람이 다시 찾고, 주변에 권유하며, 인근 4.16기억교실과 진도 팽목항, 목포의 (가칭)국립목포생명기억관까지 자연스레 연결되는 새로운 기억문화 공간이 되길 바란다. 이를 위해 안산 시민들이 운영 과정에 피해자들과 함께 참여하는 방식이 바람직하다. 안산 시민과 유가족들은 일부 정치권의 '납골당 반대'를 극복한 저력을 보여주었다.

'생명안전도시 안산'을 만들기 위해 초기부터 추모공원의 방향을 논의하고 '지침서'를 공동으로 만들었다. 이 지침서는 국제설계공모 과업지시서에 반영되어 현재 시공에까지 이르렀다. 이런 과정은 다른 곳에서 찾기 어렵다. 관 주도 운영을 지양하고, 4·16재단이 10년간 축적한 노하우를 활용해 운영하는 것이 적합하다.

안산시는 유가족 단체, 시민단체, 4·16재단과 구체적 협의를 서둘러 조례를 제정해야 한다. 중앙정부는 지원하되 간섭하지 않는 역할을 해야 한다. 그럴 때 4.16생명안전공원은 '안산이 품고, 대한민국이 기억하며, 세계가 찾아오는' 명소가 될 것이다. 어느 유가족은 예전 화랑유원지에서 아이들과 김밥을 먹으며 놀았던 것처럼, 청소년들이 소풍 오듯 북적이는 곳이길 바란다고 말했다.

그 가운데 세월호참사를 기억하고 생명존중과 안전의 가치를 배우며 안전사회로 이끄는 허브 공간이 되길 진심으로 바란다. 그런 마음으로 나는 4.16생명안전공원이 오기를 간절히 기다린다





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