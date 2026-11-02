4대 은행장 연임 변수, 해킹 통제 실패와 경영진 교체 가능성

4대 금융지주 사상 최대 이익에도 연말 임기 만료 은행장들의 연임이 불투명해졌다. 해킹 사고와 개인정보 유출로 내부통제 역량 평가가 관건이 되었다.

국내 4대 금융지주 계열 은행장들의 임기가 오는 31일 만료되며, 재신임 여부가 금융권의 주요 쟁점으로 부상하고 있습니다. 사상 최대 수준의 실적을 기록했음에도 불구하고, 최근 빈발한 해킹 사고 와 대규모 고객 정보 유출 사건이 경영진의 내부통제 역량을 둘러싼 핵심 변수로 작용하고 있습니다. 이에 따라 금융당국이 인사 절차의 투명성을 강조하면서, 내년 초 대규모 경영진 교체 가능성이 점쳐지고 있습니다.

사상 최대 이익에도 안갯속인 은행장 거취

올해 3분기까지 4대 금융지주의 누적 순이익 합계는 17조를 웃돌며 기록적인 성과를 거두었습니다. KB금융지주는 5조8000억원에 육박하는 실적을 보였으며, 신한금융은 사상 첫 5조 클럽 진입을 달성했습니다. 하나금융역시 역대 최고치를 기록했고, 우리금융은 전년 대비 다소 줄었지만 두 분기 연속 1조원대 순이익을 올렸습니다. 증권업계는 연간 합산 순이익이 처음으로 20조원에 도달할 것으로 전망하고 있습니다.

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이 같은 호조세는 주로 은행권의 견조한 이자이익에 기인합니다. 예금 금리 상승과 저원가성 예금 감소로 조달 부담이 커졌지만, 대기업 대출 중심의 자산 확대로 이자이익 증가세를 이어갈 수 있었습니다. 반면, 증시 조정과 금리 상승으로 인해 주식 거래 수수료와 유가증권 관련 이익 등 비이자이익은 전 분기 대비 감소했습니다. 그러나 이러한 재무적 성과가 곧바로 은행장들의 재신임으로 이어질지는 여전히 미지수입니다.

이환주 KB국민은행장, 정상혁 신한은행장, 이호성 하나은행장, 정진완 우리은행장의 임기는 이달 말 종료됩니다. 현직 수장들은 뚜렷한 경영 성과를 남겼지만, 보안 사고와 개인정보 유출 문제가 인사 평가에 상당한 부담으로 작용하고 있습니다. 금융당국의 강력한 통제 요구와 함께 경영진의 책임 논란이 깊어지면서, 연말 인사에서 현 경영진의 상당수가 교체될 수 있다는 관측이 지배적입니다.

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보안 사고와 개인정보 유출로 인한 내부통제 논란

최근 발생해 금융권을 뒤흔든 해킹 사고는 경영진의 내부통제 능력을 근본적으로 의심하게 만드는 요인이 되었습니다. 신한은행에서는 약 2만5000명의 고객 정보가 외부로 유출된 사실이 확인되었습니다. KB국민은행 역시 정밀 조사 결과, 개인정보 유출 피해자가 기존 발표보다 크게 늘어난 2210명으로 파악되었습니다. 하나은행에서도 89명의 고객 정보가 유출된 것으로 보고되었습니다.

특히 신한은행은 정보보호 관련 예산을 오히려 줄인 사실이 알려지면서 관리 책임에 대한 비판이 거세졌습니다. 금융감독원 또한 사고 책임을 경영진 차원에서 엄격하게 따지겠다는 태도를 명확히 했습니다. 이찬진 금융감독원장은 지난달 국회 국정감사에서 이번 해킹 사건이 CEO의 책임을 묻고 다루는 첫 사안이 될 것이라 밝히며, 내부통제 기준 관리 의무에 대한 경영진의 책임을 강조했습니다.

이러한 흐름 속에서 인사 과정 자체의 구조적 개선 필요성에 대한 목소리도 커지고 있습니다. 기존에 금융지주 회장이나 특정 인맥에 좌우되던 인사 관행에서 벗어나, 객관적이고 공정한 평가 기준을 마련해야 한다는 요구가 제기되고 있습니다. 금감원은 8대 지주 이사회 의장들과의 간담회에서 자회사 CEO 승계 절차의 투명성과 공정성을 강화해 줄 것을 당부하며 지배구조 개선 방안을 추진하고 있습니다.

은행별 차기 수장 경쟁과 후보군 동향

신한금융과 하나금융은 먼저 후임 후보군을 선별했으며, KB금융과 우리금융도 11월 중 검증 절차를 거쳐 12월 초중순께 차기 수장을 결정할 예정입니다. 신한은행에서는 정상혁 행장의 연임 성사 여부가 최대 관심사입니다. 그는 취임 후 긍정적 평가를 받았으나 개인정보 유출 사고가 걸림돌로 작용합니다. 후임 후보로는 이봉재 기관제휴영업그룹 부행장과 최혁재 AX혁신그룹 부행장이 거론됩니다.

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하나은행에서는 이호성 행장의 재신임 여부와 함께 새로운 인물의 발탁 가능성도 점쳐집니다. 김미숙 중앙영업그룹 부행장이 선임될 경우 하나금융 역사상 첫 여성 은행장이 탄생할 수 있습니다. 다만, 과거 수장들이 한 차례 임기 후 물러났다는 점에서 현직 행장의 연임이 새로운 사례가 될지 주목됩니다. 그 외 성영수 하나카드 대표, 남궁원 하나생명 대표 등이 후보로 거론되고 있습니다.

우리은행은 정진완 행장의 재신임 가능성이 상대적으로 높게 점쳐집니다. 4대 은행 중 유일하게 해킹에 따른 고객 정보 유출을 피했고, 3분기 실적도 개선 흐름을 보였기 때문입니다. 그러나 박종인 HR그룹 부행장, 이정수 우리금융 전략경영총괄 사장, 이해광 개인그룹 부행장 등도 차기 행장 후보로 거론되어 최종 결과는 지켜봐야 합니다.

KB금융과 우리금융의 차기 행장 후보 동향

KB국민은행은 새 금융지주 회장 체제下的 인사 방향이 중요한 변수입니다. KB금융은 지난 9월 이재근 전 KB국민은행장을 차기 회장 후보로 선정하며 변화와 세대교체 필요성을 강조했습니다. 이환주 행장은 지난해 순이익을 18.8% 끌어올려 리딩뱅크 탈환에 기여했으나, 차기 회장 후보 경쟁에서 이재근 후보와 맞붙었던 이력이 있습니다. 1964년생인 이환주 행장은 이재근 후보보다 두 살 많다는 점도 세대교체론과 맞물려 주목받고 있습니다.

KB국민은행의 차기 행장 후보로는 김재관 KB국민카드 사장, 송병철 국민은행 디지털영업그룹 부행장, 정문철 KB라이프생명 대표, 이종민 국민은행 글로벌사업그룹 부행장 등이 거론됩니다. 다만 이환주 행장이 연임할 가능성도 여전히 열려 있어, 향후 금융권 인사 동향이 어떻게 흘러갈지 이목이 집중되고 있습니다.