체코, 한국전 앞두고 텍사스서 비공개 훈련 돌입... 보안 강화

2026 북중미 월드컵 한국의 조별리그 첫 상대 체코가 미국 텍사스에서 비공개 훈련을 시작했다. 보안이 강화된 가운데, 공격수 얀 쿠흐타가 발목 부상으로 개별 훈련을 소화하며 한국전 출전 여부가 주목된다.

2026 북중미 월드컵 한국 축구 대표팀의 조별리그 첫 상대인 체코가 미국 텍사스주 맨스필드에서 베이스캠프를 차리고 비공개 훈련에 돌입했다. 체코 대표팀은 5일 미국에 입성한 후 전날 국제축구연맹(FIFA) 주관의 커뮤니티 트레이닝으로 몸을 풀었고, 7일부터는 한국과의 경기를 겨냥한 전술 훈련을 본격적으로 시작했다.

훈련 장소인 텍사스 헬스 맨스필드 스타디움은 보안이 한층 강화된 모습이었다. 경기장 철문은 검은 천으로 가려져 내부를 볼 수 없었고, 현지 경찰이 배치되는 등 취재진과 외부인의 접근이 철저히 통제됐다. 체코 팬과 지역 주민들이 몰려들었던 전날과 달리 이날은 훈련장 주변이 조용했으며, 보안 요원들은 취재진의 이동을 엄격히 통제하며 카메라가 경기장을 향하면 즉시 내리라고 요구했다. 체코 대표팀의 핵심 공격수 얀 쿠흐타는 개별 훈련을 소화했다.

그는 2021년부터 성인 국가대표로 활약하며 유로 2024와 북중미 월드컵 예선 등에 출전해 왔으나, 지난달 31일 코소보와의 평가전에서 발목 부상을 당했다. 쿠흐타의 부상 상태는 한국전 출전 여부에 중요한 변수로 작용할 전망이다. 체코는 유럽의 복병으로 평가받으며, 한국으로서는 첫 경기부터 만만치 않은 상대를 만나게 됐다. 체코의 강점은 조직력과 역습 능력으로, 한국 수비진의 집중력이 요구된다.

한국 대표팀 역시 조별리그 첫 경기를 앞두고 막바지 준비에 박차를 가하고 있다. 체코의 비공개 훈련 소식은 한국 측에도 전해져, 상대 전력 분석에 주의를 기울이고 있다. 한편, 이번 월드컵은 북중미 3개국 공동 개최로 진행되며, 한국은 조별리그에서 체코 외에도 다른 강팀들과 격돌할 예정이다. 체코의 훈련 분위기는 매우 진지하고 긴장감이 감돌았으며, 이는 한국전에 대한 체코의 강한 의지를 보여준다.

양 팀의 맞대결은 월드컵 조별리그의 빅매치로 주목받고 있다. 텍사스 현지에서는 한국과 체코의 경기에 대한 관심이 높아지고 있으며, 많은 팬들이 경기장을 찾을 것으로 예상된다





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