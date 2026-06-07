체코 소도시와 시골, 한국인 관광객에게 주목받는 이유

텔치의 르네상스 건축과 비소치나주의 자연, 웰니스 관광, 체코 전통 맥주 문화까지. 프라하를 넘어 체코 지역의 매력을 한국인 관광객이 발견하고 있다.

체코의 소도시와 시골 지역은 전통과 자연, 현대적 체험을 조화롭게享受할 수 있는 매력적인 관광지로 부상하고 있다. 특히 텔치(Teleci)와 비소치나주 (Vysocina) 지역은 한국 관광객들에게 주목받고 있다.

텔치는 파스텔톤 르네상스 건축물로 유명한 자하리아시 광장을 중심으로 중세의 분위기를 고스란히 간직하고 있으며, 유네스코 세계유산으로 지정된 역사적 가치와 함께 카페와 레스토랑으로 변모한 옛 건물들에서 여유로운 시간을 보낼 수 있다. 현지인들은 이곳에서 시간이 느리게 흐르는 듯한 평화로움을 경험할 수 있다고 말한다. 텔치의 건축물들은 16세기 이탈리아 장인들의 영향으로 지어졌으며, 후에 예수회에 의해 일부 장식이 제거되기도 했으나, 1956년 복원되어 현재의 모습을 유지하고 있다. 지하는 고딕 양식이, 일부는 바로크 양식으로 되어 있어 다양한 건축 양식을 한눈에 볼 수 있다.

이 지역은 프라하에서 차로 약 2시간 거리에 위치해 접근성이 좋다. 비소치나주는 구릉지대와 울창한 숲이 어우러진 자연 경관과 유네스코 지정 유산을 보유하고 있다. 이 지역은 한국과 특별한 인연이 있는데, 2029년 두코바니에 한국 기술로 원전이 완공될 예정이다. 이는 지난해 체결된 한국-체코 간 신규 원자로 건설 프로젝트 계약과 관련이 있다.

비소치나주의 수도 이흘라바(Ihlava)와 주변 지역에서는 중세 역사 탐방과 함께 웰니스 관광, 농업 관광(애그리투어리즘) 등 다양한 체험이 가능하다. 특히 샤토 헤랄레츠(Chateau Herálets)와 스바타 카테르지나(Svatá Kateřina) 리조트는 스파와 명상, 요가, 승마 등 다양한 웰니스 프로그램을 제공하며, 해발 730m의 청정 자연 속에서 휴식을 취할 수 있다. 호텔 자메크트르제슈티(Hotel Zámek Tržek)는 프란츠 카프카가 영감을 얻었던 곳으로, 산림욕과 체코식 바비큐 체험 등이 가능하다. 맥주 애호가들에게 체코는 단연 최고의 여행지다.

프라하 인근 훔폴레츠(Humpolec)의 베르나르트(Bernard) 양조장은 1597년 설립된 역사적인 장소로, 마이크로 브루어리 운동의 선구자로서 전통적인 양조 방식을 고수하고 있다. 이곳에서는 무알코올 맥주를 포함한 다양한 맥주를 맛볼 수 있으며, 특히 '탭스터 아카데미'에서는 양조자 즈비네크가 선보이는 다섯 가지 방식의 생맥주 시연을 통해 동일한 맥주가 잔의 거품 비율에 따라 미세하게 다른 맛을 낸다는 것을 체험할 수 있다. 체코 맥주의 품질은 자테츠, 우스티주, 트르시체 등지에서 생산되는 고품질 홉 덕분이다. 특히 자테츠産 홉은 독일에서도 '사츠 홉'으로 불리며 높은 평가를 받는다.

베르나르트 레스토랑에서는 맥주와 음식의 페어링을 즐길 수 있으며, 프라하에서는 다양한 맥주 투어와 맥주 스파 체험 등이 마련되어 있다. 이 밖에도 과거 귀족 농장을 개조한 판스키드부르텔치(Panský Dvůr Třebechovice) 복합스포츠센터에서는 클라이밍과 전기자전거 투어等活动도 가능하다. 체코관광청은 한국 관광객을 위해 프라하 이외 지역의 관광 자원을 적극 홍보하며, 한국인 대상 맞춤형 지역 관광 전략을 준비 중이다.

지난해 체코를 방문한 한국인은 27만3343명으로 아시아 국가 중 1위, 전체 방문객 중 경제적 파급 효과 기준 7위를 기록하는 등 한국 시장의 중요성이 부각되고 있다





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