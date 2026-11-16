체코 바비시 정부 공영방송 재원 개편안 반대 40만 명 시위

체코 안드레이 바비시 정부가 추진하는 공영방송 수신료 폐지 및 국가예산 지원안이 언론 독립성을 위협한다며 40여만 명이 프라하 거리로 나왔다. 벨벳혁명 이후 최대 규모 항의.

안드레이 바비시 총리가 이끄는 체코 연립정부가 공영언론 재원 구조를 재편하려는 방안을 추진하자, 체코 시민 40여만 명이 거리로 나섰다. 15일(현지시간) 체코 수도 프라하 레트나 평원에서 열린 대규모 시위는 공영방송 수신료를 폐지하고 국가 예산으로 충당하려는 정부 계획에 대한 강력한 반발을 보여준다.

이날 집회는 주최측 추산 35만에서 45만 명规模로, 1989년 체코 공산 정권을 종식시킨 벨벳혁명 이후 가장 많은 인파가 모인 항의 행사다. 참가자들은 손전등 기능을 켠 휴대전화를 들어 올리며 '언론에서 손 떼라', '자유는 저절로 주어지는 것이 아니다'와 같은 구호를 외쳤다. 다른 도시에서 버스와 기차를 타고 참여한 시민들로 인해 지하철과 승강장도 인파로 붐볐다.

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공영방송 재원 개편안 세부 내용

바비시 총리 정부는 개인, 가구, 기업 등이 납부하는 수신료를 폐지하고 공영 체코 텔레비전과 체코 라디오를 국가 예산으로 지원하기로 했다. 현재 체코 가구당 텔레비전 및 라디오 수신료는 월 205코루나(약 1만 2000원) 수준이다. 관련 법안은 지난달 하원 1차 심의를 통과했으며, 개편안에는 약 15%의 예산 삭감도 포함됐다.

예산 축소는 인력 감축, 제작 활동 축소, 프로그램 폐지로 이어질 가능성이 제기된다. 시민들은 방송사가 정부 예산에 의존하게 될 경우, 편성과 인사 과정에서 정치권의 압력에 취약해질 수 있다고 우려한다. 특히 민주주의를 위한 백만의 순간이 주최한 이번 집회는 언론의 독립성과 민주주의가 위협받을 수 있다고 경고했다.

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동유럽 언론 통제 사례와 비교 우려

일각에서는 체코의 조치가 슬로바키아와 헝가리의 언론 통제 사례와 유사해지거나 모방될 수 있다고 지적한다. 슬로바키아에서는 피초 정부가 2024년 기존 공영방송을 폐지하고 정부와 의회가 경영진 선임에 영향력을 행사할 수 있는 새로운 방송사로 대체했다. 이로 인해 언론 독립성 훼손 논란이 일었다.

헝가리에서도 오르반 빅토르 전 총리가 2010년 재집권한 뒤 언론법을 개정해 감독기구를 친정부 인사로 채웠다. 이후 공영언론의 재원과 인력 운영이 중앙집중화되면서 대규모 인력 교체와 보도 개입이 있었고, 결과적으로 공영언론이 정부 홍보 수단으로 전락했다는 비판이 있다. 체코 시민들은 이러한 사례를 경계하며 정치적 간섭을 두려워하고 있다.

정부 입장과 유럽연합의 관측

체코 정부는 이번 조치가 언론 독립성에 영향을 주지 않으며 비용 절감 조치라고 반박한다. 바비시 총리는 체테카 통신과의 인터뷰에서 "누구도 공영언론을 통제하거나 무엇을 말해야 하는지 지시하려 하지 않는다"고 강조했다. 그는 기존 제도가 시대에 뒤떨어졌으며, 유럽 대부분 국가가 같은 방향으로 나아가고 있다고 주장했다.

실제 프랑스와 노르웨이 등 일부 유럽 국가는 수신료 제도를 폐지하거나 국가 예산 지원 방식으로 전환했다. 프랑스는 2022년 수신료를 없애고 부가가치세 세입 일부로 공영언론을 지원하고 있으며, 노르웨이는 2020년 국가 예산 지원 방식으로 전환했다. 그러나 유럽연합 집행위원회는 체코의 상황을 주시하고 있다. 유럽미디어자유법에 따라 유럽연합 회원국은 공영언론의 독립적인 운영을 보장할 의무가 있다.