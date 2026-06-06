체코 대표팀, 미국서 첫 공개훈련…팬들 열성 응원 속 '화합'

2026 북중미 월드컵에 진출한 체코 축구 대표팀이 미국 텍사스주 맨스필드에서 공개 훈련을 실시했다. 20년 만의 본선 진출을 이룬 체코는 베이스캠프에서 훈련을 소화하며 대회를 준비 중이다. 현지 팬들은 물론 체코 출신 NHL 선수까지 응원에 나섰고, 선수들은 훈련 후 팬들과 소통하며 팀 분위기를 다졌다. 체코 팬들은 한국 대표팀의 철저한 준비를 인정하며 체코는 한국전에서 어려움을 겪을 수 있다고 내다봤다.

2026 북중미 월드컵 에 참가하는 체코 축구 국가대표팀이 미국 텍사스 주 맨스필드의 텍사스 헬스 맨스필드 스타디움에서 공개 훈련 을 실시했다. 체코는 유럽 플레이오프를 통과해 2006년 독일 월드컵 이후 20년 만에 본선 무대에 올랐다.

팀은 과테말라와 최종 평가전을 치른 후 포트워스에 베이스캠프를 차렸다. 공개 훈련에는 현지 팬들뿐 아니라 체코 출신 NHL 선수 라데크 팍사 등이 참여해 열띤 응원을 보냈다. 팬들은 뙤약볕 속에서도 훈련이 끝날 때까지 자리를 지켰고, 선수들은 훈련 후 팬들과 인사하며 사인과 '셀카'를 나눴다. 훈련에서는 주전 선수들이 회복에 집중했고, 일부는 공격 전술 연마에 매진했다.

체코 팬 미로슬라프는 한국 대표팀의 고지대 적응을 높이 평가하며 체코는 한국전에서 어려움을 겪을 수 있다고 전망했다. 그는 손흥민과 김민재를 잘 아는 바이에른 뮌헨 팬이기도 하다. 체코 대표팀의 간판 공격수 파트리크 시크(레버쿠젠)를 비롯해 소속팀이 유명한 선수들의 유니폼을 입은 팬들도 행사장을 찾아 눈길을 끌었다. 텍사스 헬스 맨스필드 스타디움은 이번 대회를 앞두고 새로 개장한 경기장으로, 이번 훈련이 FIFA 주관의 커뮤니티 오픈 트레이닝으로 처음으로 일반에 공개됐다





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