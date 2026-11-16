체코 공영방송 재정 개편 반대 40만 명 거리 시위

체코 바비시 정부가 추진하는 공영방송 수신료 폐지 및 국가 예산 의존 방안이 언론 독립성을 위협한다며 35만~45만 명이 프라하에서 대규모 시위를 벌였다.

체코 안드레이 바비시 총리 정부가 추진 중인 공영방송 재정 구조 변경안이 언론의 자율성을 심각하게 훼손할 수 있다는 우려로 인해 수도 프라하에서 거대한 반발이 쏟아졌다. 15일(현지시간) 체코 프라하 레트나 공원 일대에는 공영 미디어의 독립성을 수호하고자 하는 시민들이 대거 모여든 가운데, TV 수상기 모양의 의상을 입은 참가자들이 돋보였다.

45만 규모 최다 시위와 정부 철회 요구

시위 주최 측인 시민단체 '민주주의를 위한 백만 개의 순간'에 따르면 이날 집회에는 약 35만 명에서 최대 45만 명이 참석했다. 이는 1993년 체코 공화국 수립 이후 치러진 가장 대규모의 대중 시위로 기록되었다. 반면 경찰 측은 참석자 수에 대한 정확한 숫자를 공식 발표하지 않았다. 시위대들은 정부에 공영방송 수신료 폐지 계획을 즉각 철회할 것을 강력히 촉구했다.

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참가자들은 이번 재정 개편이 극우 성향 정당인 긍정당(ANO) 소속 바비시 총리와 연립정부 파트너들이 언론 장악을 시도하는 수단일 수 있다고 우려했다. 가수 샤르카 두미신초바는 시위에 참여한 시민들에게 언론이 자유를 의미한다고 설명하며, 누군가가 그 자유를 통제하려 한다는 사실을 받아들일 수 없다며今天就에 모인 이유를 밝혔다.

수신료 폐지와 예산 삭감의 현실적 영향

현행 체코의 공영 라디오 및 텔레비전 방송사 개인과 가구, 기업 등이 정기적으로 납부하던 수신료 제도가 폐지되면, 방송사의 재원은 국가 예산에 완전히 의존하게 된다. 이 같은 제도 변경으로 인해 공영방송에 배정되는 재원은 현재 수준보다 약 15% 축소될 가능성이 높다는 분석이 나온다.

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재정 축소 움직임은 공영방송의 운영 구조에 직접적인 타격을 줄 수 있다. 인력 감축과 제작 규모 축소, 기존 프로그램 폐지 등이 현실화될 경우, 공영 미디어의 본래 사명인 정보 제공과 문화적 다양성 유지가 어려워질 것으로 전문가들은 내다보고 있다. 이는 언론이 정부의 입김에 휘둘릴 수 있는 여지를 넓히는 결과로 이어질 수 있다는 비판이 지배적이다.

야당 발언 제한과 새벽 투표에 대한 비판

시민들은 여당 연립정부가 지난달 말 하원에서 이 법안의 심의를 진행한 절차 자체에 대해서도 강한 반감을 표시했다. 당시 여당 의원들은 야당의 발언 시간을 의도적으로 제한한 채, 새벽 4시 36분에 표결을 통해 법안의 첫 번째 심의 절차를 강행했다. 이는 민주적인 의사 결정 과정을 무시한 것이라는 비판을 낳았다.

시위 주최 측 대표인 미쿨라시 미나르는 집회에서 체코 국민이 핵심 법안들을 어둠 속에서, 서둘러, 토론 없이 밀어붙이는 것에 맞서 일어섰다고 선언했다. 그는 '4시 36분식 강압 통치'에 반대하기 위해 이 자리에 모였으며, 절차적 투명성이 결여된 입법이 민주주의를 훼손하는 결과를 초래할 것이라고 경고했다.

친러시아 정책 비판과 국방 문제 제기

이번 시위는 단순히 공영방송 문제를 넘어 현 정부의 대외 정책, 특히 친러시아적 성향과 국방 정책 강화 요구로 확대되었다. 미나르 대표는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 유럽을 위협하는 상황에서 친러 성향 정당이 국가 방위 역량을 체계적으로 약화시키고 국가 안보를 위태롭게 한다고 지적했다.

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시위대는 정부의 국방정책을 비판하며 자유직접민주주의당(SPD) 대표이자 하원의장인 토미오 오카무라와 야로미르 주나 국방장관의 사퇴를 요구했다. 바비시 정부는 국방비를 충분히 지출하지 않는다는 이유로 북대서양조약기구(NATO) 동맹국들로부터도 꾸준히 비판을 받아온 상황이다. 이러한 외부의 압박과 내부의 반발이 중첩되면서 정국 불안이 가중되고 있다.

정부의 고수 입장과 유럽 내 유사 사례

바비시 총리는 시민들의 시위할 권리를 존중한다고 밝히면서도, 재정 개편 추진 방침을 고수하겠다는 입장을 재확인했다. 그는 이번 개편이 언론의 자유에 영향을 미칠 것이라는 주장에 대해 전면 부인했다. 바비시 총리는 체코통신과의 인터뷰에서 재정 지원 방식이 바뀌는 것이지, 누구도 공영방송을 통제하려는 것이 아니라고 강조했다.

그는 현행 제도가 시대에 뒤떨어졌기 때문에 개편을 추진하는 것이며, 오늘날 유럽 대부분의 국가가 같은 방향으로 가고 있다고 변명했다. 프랑스와 노르웨이 등 일부 유럽 국가들이 최근 몇 년 사이 공영방송 수신료 모델을 폐지한 사례를 인용하며, 체코의 정책이 유럽의 일반적인 흐름에 부응한다고 주장했다. 그러나 체코 내에서는 국가 통제의 우려가 여전히 지배적이다.