체중 감량 넘어 ‘근육 보존’ 중요성 부각… 건강의 새로운 기준

GLP-1 계열 비만 치료제의 확산으로 체중 감량 효과뿐 아니라 근육 손실에 대한 우려가 커지면서, 건강 지표로서 근육의 중요성이 새롭게 조명되고 있습니다. 초고령사회 진입과 함께 근감소증이 다양한 질병 및 사망 위험을 높이는 요인으로 확인되면서, 체중 감량뿐만 아니라 근육량을 유지하는 것이 건강 관리의 핵심으로 떠오르고 있습니다. 만성 신장병 환자의 예후 개선 및 치매 예방에도 근육량이 중요한 역할을 하는 것으로 밝혀졌으며, 전문가들은 건강한 체성분 관리가 미래 건강을 위한 필수 요소임을 강조합니다.

최근 비만 치료제 시장에서 위고비와 마운자로로 대표되는 GLP-1 수용체 작용제 계열 약물의 인기가 높아지면서, 체중 감량 효과와 더불어 근육 감소에 대한 우려가 함께 커지고 있습니다. 과거에는 체중계 위의 숫자가 건강의 절대적인 지표였다면, 이제는 체중이 근육인지 지방인지에 따라 건강의 질이 달라진다는 인식이 확산되고 있습니다. 특히 초고령사회 진입과 함께 근감소증 이 만성질환, 우울증, 치매, 신장 기능 저하, 사망 위험을 높이는 핵심 요인으로 지목되면서 근육의 중요성은 더욱 부각되고 있습니다. 근육은 단순히 움직임을 돕는 것을 넘어 혈당 조절, 면역 기능, 호르몬 균형을 조절하는 중요한 대사 기관으로 평가받고 있습니다. 근육량 이 부족하면 인슐린 저항성이 악화되어 당뇨병과 심혈관 질환의 위험이 증가하며, 평균 수명 단축과도 관련이 있다는 연구 결과가 속속 발표되고 있습니다. 이러한 변화에 발맞춰, 성공적인 다이어트의 기준이 ‘ 체중 감량 ’에서 ‘근육 보존형 체중 감량 ’으로 이동하고 있으며, 관련 시장 역시 급성장할 것으로 전망됩니다.

GLP-1 계열 치료제는 식욕 억제를 통해 체중 감량에 탁월한 효과를 보이지만, 연구에 따르면 감량된 체중의 상당 부분이 근육을 포함한 제지방량 감소로 나타나고 있습니다. 이는 GLP-1이 직접적으로 근육을 감소시킨다기보다는, 급격한 섭취량 감소로 인한 단백질 및 에너지 부족, 그리고 활동량 감소가 복합적으로 작용한 결과로 분석됩니다. 근육량 감소는 기초대사량 저하로 이어져 요요 현상의 위험을 높이고, 치료 중단 후 체중이 더 빠르게 증가하는 악순환을 초래할 수 있습니다. 따라서 전문가들은 GLP-1 치료 중에도 근력 운동과 충분한 단백질 섭취를 병행할 것을 강력히 권고하고 있습니다. 구체적으로는 체중 1kg당 1.6~2.2g의 단백질 섭취, 주 2~4회의 근력 운동, 그리고 주당 체중 감량 속도를 0.5~1% 이내로 조절하는 것이 권장됩니다. 또한, 수면 부족, 음주, 장시간 좌식 생활은 근감소를 가속화하는 요인이므로 피해야 하며, 체성분 평가를 통해 감량의 질을 주기적으로 점검하는 것이 중요합니다. 이러한 노력은 GLP-1 치료제의 효과를 극대화하고 부작용을 최소화하는 데 기여할 것입니다.

근육 감소의 위험은 비만 치료 과정에만 국한되지 않습니다. 만성 신장병 환자에게서 근육량 감소는 신장 기능 저하 및 사망 위험을 크게 높이는 것으로 나타났습니다. 국내 연구에 따르면, 근육량이 가장 적은 만성 신장병 환자는 근육량이 가장 많은 환자에 비해 신장 기능 악화 비율이 약 3배 높았으며, 기저 질환을 보정한 후에도 신장 기능 악화 위험이 4.47배에 달했습니다. 또한, 영양 부족 지표가 2개 이상인 환자는 사망 및 심장 질환 위험이 유의미하게 증가하는 것으로 확인되었습니다. 이는 단백질-에너지 소모(PES)와 같은 영양 부족 상태를 조기에 파악하고 적극적으로 관리하는 것이 만성 신장병 환자의 예후 개선에 필수적임을 시사합니다. 임주현 국립보건연구원 내분비신장질환연구과장은 만성 신장병 악화를 예방하기 위해 초기 근감소 단계부터 선제적인 관리가 필요하며, 근감소 예방을 선택이 아닌 필수 요소로 인식해야 한다고 강조했습니다.

더 나아가, 근육량 증가는 치매 위험을 낮추는 데도 중요한 역할을 합니다. 국민건강보험공단 빅데이터 분석 결과, 사지 근육량이 증가할수록 남성과 여성 모두 치매 위험이 크게 감소하는 것으로 나타났습니다. 반대로 체지방량이 증가할수록 치매 위험이 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 단순한 체중 변화뿐만 아니라 체성분 관리가 치매 예방에 미치는 영향을 반드시 고려해야 함을 의미합니다. 젊은 시절부터 근육량을 늘리고 체지방량을 줄이는 꾸준한 관리가 노년기 치매 위험을 낮추는 중요한 전략이 될 수 있습니다. 마지막으로, 근육 관리의 중요성이 강조되면서 갑작스럽게 운동량을 늘리는 경우도 늘고 있지만, 준비 없이 고강도 운동을 할 경우 횡문근융해증과 같은 심각한 부작용을 초래할 수 있습니다. 따라서 운동은 점진적으로 강도를 높이고, 충분한 수분 섭취를 병행하는 것이 중요합니다.





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