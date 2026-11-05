청해부대 활동구역 호르무즈해협 남단까지 확대, 미국 동맹 강화와 이란 반발 우려 공존

정부가 청해부대 활동구역을 아덴만에서 오만 듀름 항구 남단까지 확장하기로 했다. 이는 호르무즈해협 안정화를 미국에 시사하는 동시에 이란의 군사적 반발과 오만 해역에서의 우발적 충돌 위험을 키우는 요인이 되고 있다.

정부는 5일 자국 군사부대 파견 연장을 위한 개정 동의안을 발표했으며, 이 안건은 한국 해군 청해부대 의 작전 범위를 기존 아덴만에서 오만 남부 듀름 항구 인근까지 거의 두 배로 넓히는 내용을 핵심으로 한다. 이 결정은 한국이 이슬람공화국 에 자국을 전쟁 종사 지역으로 오해해서는 안 된다는 메시지를 전달하는 동시에, 미국에게 호르무즈해협 안정화에 기여하려는 의지를 명확히 보여주기 위한 전략적 조치로 분석된다.

작전 범위 확대와 추가 병력 투입 계획

주요 내용은 청해부대의 작전 지역을 기존의 아덴만에서 오만 듀름 항구의 남단까지 확장하는 것이다. 이에 따라 기존의 구축함뿐만 아니라 P-8A 포세이돈 해상 초계기 1대와 정찰 요원 75명이 추가로 파견된다. 국방부는 아덴만 해적 증가를 배경으로 부대 역량을 강화했다고 설명하지만, 군 내부 및 전문가들은 이 조치가 미국과 이슬람공화국 간 전쟁이 종료된 이후 호르무즈해협 인근에서 군사적 기여를 하기 위한 사전 준비 작업으로 평가한다.

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신범철 전 국방부 차관은 전화 인터뷰를 통해, 이전에 청해부대에 배정되지 않았던 해상 초계기와 무인 기뢰 제거 장비를 추가로 투입한 점은 미국이 요구하는 후방 군사 지원의 가능성을 부분적으로 열어두는 것이라고 지적했다. 그는 이러한 조치가 미국과의 관계에서 정당성과 실질적 이익 사이의 중재적인 선택지이자 최선의 선택지는 아니라고 판단했다. 워싱턴은 한국을 비롯한 동맹국과 파트너들에게 호르무즈해협 작전 참여를 강력히 요청해 왔다.

미국의 압박과 한국의 외교적 입장은?

미국 도널드 트럼프 대통령은 3월 트루스 소셜에서 호르무즈해협 관련 한국의 기여 수준에 대해 공개적으로 불만을 나타냈으며, 한국 정부는 호르무즈해협 안정화에 기여할 의사가 있음을 미국 측에 전달했다. 한국 측은 구체적인 기여 방안을 검토 중이라고 밝혔으며, 이번 파견 연장 동의안은 미국과 조율된 결과물로 파악된다. 국가안보실 위성락 국장은 지난달 30일 브리핑에서 호르무즈해협의 항로 자유는 안보와 국가 이익의 관점에서 핵심적인 사안이라고 강조한 바 있다.

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이란의 반발과 해상 운송의 취약성

작전 범위의 확대로 이슬람공화국의 반발이 격화될 것이라는 우려가 제기되고 있다. 정부는 활동 지역이 호르무즈해협에서 650km 떨어진 오만 남쪽 공해로 한정된다며 '진행 중인 전쟁에 관여하지 않는다'고 강조하지만, 이슬람공화국은 한국군의 호르무즈해협 인근 전력 강화 자체를 문제시할 수 있다. 5월 한국 해운사 HMM 소속 파나마 선적 화물선 '남우'가 호르무즈해협 인근에서 타격을 받은 사건은 이러한 군사적 위협에 노출되어 있음을 보여줬다.

국방부 정빗나 대변인은 청해부대가 공격받을 경우 대응 여부를 묻는 질문에, 가정적인 상황을 가정하는 것은 적절하지 않지만 자동방어의 일환으로 교전 규칙에 따라 대응할 것이라고 밝혔다. 정부는 이슬람공화국에게 상선 보호와 민간 해상 교통로의 안전 확보를 목적으로 한다고 강조하며, 합동참모의장이 지휘권을 행사하며 독립적인 작전을 수행할 것임을 설명할 계획이다.

차기 작전 방향과 향후 전망

외교부 관계자는 관련국들과 소통 중이라고 밝혔으며, 미국과 이슬람공화국 간 전쟁의 정당성 결여를 고려할 때, 호르무즈해협 안보 연합(MFC)보다는 영국과 프랑스가 주도하는 다국적 연합과 함께 기여하는 방안을 모색할 것으로 예상된다. 이러한 방향성은 우발적인 충돌이 지역 분쟁으로 확대되는 것을 방지하고, 국제 사회의 공감을 얻기 위한 노력으로 해석된다. 향후 청해부대의 활동은 해상 교통로의 안전과 외교적 균형 사이에서 신중하게 진행될 전망이다.