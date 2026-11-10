청해부대 오만 남쪽 파견 승인, 호르무즈 해협 안전 확보 및 항행의 자유 지원 강화

이재명 대통령은 10일 국무회의에서 청해부대 임무 구역 오만 남쪽 확대 및 P-8A 포세이돈 추가 파견 동의안을 가결했다. 호르무즈 해협 기뢰 제거 작전 대비를 위한 것으로, 우회 파병 논란 속 국방부는 국민 보호를 최우선으로 한다고 밝혔다.

이재명 대통령 은 2024년 11월 10일 청와대에서 주재한 국무회의에서 청해부대 파견 연수 확대 및 임무 범위 변경을 담은 수정 동의안을 최종 의결했다. 이 수정 동의안은 청해부대 의 작전 활동을 기존 아덴만에서 호르무즈 해협 인근인 오만 남쪽 외해까지 확대하고, 해군 해상초계기 P-8A 포세이돈 등 추가 군사 자산을 파견하는 내용을 핵심으로 한다.

청해부대 임무 구역 오만 남쪽 확대 및 추가 전력 투입

국방부는 2024년 11월 5일자로 이같은 내용이 담긴 파견 연장 수정 동의안을 국회에 제출할 계획이라고 공식 발표했다. 해당 동의안은 다음 주인 2024년 11월 중순 국무회의 심의를 거치고, 이재명 대통령의 재가를 받은 후 최종적으로 국회에 제출되어 동의 절차를 밟게 된다. 현재 청해부대 48진 왕건함은 지난 5월 부산작전기지에서 출항했으며, 지난 10월 2일 출항한 49진 충무공이순신함과 임무를 교대할 예정이다.

Also read 정부, 호르무즈 해협 군사 자산 파병 검토... 정치권 내 격렬한 찬반 논쟁 가열

이번 파견 연수 수정안에 따르면, 소말리아 아덴만 해역에서 상선 보호 활동을 수행하던 청해부대의 임무 범위가 호르무즈 해협과 더 인접한 오만 남쪽 해역으로 크게 확대된다. 기존 전력인 구축함뿐만 아니라, 해상초계기 1대인 P-8A 포세이돈, 폭발물처리반(EOD), 그리고 무인 소해장비 등이 추가로 파견되어 작전 역량이 대폭 강화된다.

또한 청해부대의 공식 임무 목록에 '국제 해상교통로 상 항행의 자유 회복 지원'이 새로 추가되었다. 이는 단순한 해상 안전 순찰을 넘어, 지역 국제 해상 교통로의 원활한 운영과 자유로운 항행을 보장하기 위한 정치적·군사적 메시지가 담긴 것으로 해석된다.

Advertisement

호르무즈 해협 기뢰 제거 작전 대비 및 미·이란 정세 반영

국방부는 EOD와 무인 소해장비 파견, 그리고 항행의 자유 지원 임무 추가가 미· antara종전 협상 이후 시작될 수 있는 국제사회의 호르무즈 해협 기뢰 제거 작전에 참여할 가능성을 대비하기 위한 것임을 밝혔다. 미·이란 간의 군사적 긴장이 완화되면서 호르무즈 해협을 통한 해상 교통로 안전 확보가 국제 사회의 주요 의제로 부상했기 때문이다.

호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송의 약 20%가 통과하는 전략적 요충지로, 기뢰 제거 및 해상 안전 작전이 성공적으로 수행되지 않을 경우 전 세계 에너지 수급에 치명적인 영향을 미칠 수 있다. 따라서 대한민국의 추가 전력 투입은 자국 선박 및 국민 보호를 넘어 국제 사회의 공공재 제공 차원에서도 의미가 크다.

국방부는 이번 작전 참여가 전쟁 개입이 아닌, 독자적인 지휘 체계 하에 우리 국민과 선박을 보호하는 임무에 집중하겠다는 원칙을 다시 한번 강조했다. 이를 통해 한국의 국방력이 지역 안전보장에 기여하면서도 과도한 군사적 개입으로 비화되는 것을 방지하겠다는 입장을 재확인한 것이다.

우회 파병 논란과 범여권의 우려, 그리고 국민 보호 원칙

이번 결정은 조국혁신당을 포함한 범여권의 군소정당 및 일부 시민단체로부터 '우회 파병'이라는 비판을 불러일으키고 있다. 이들은 미국과 동맹국들의 군사적 개입을 간접적으로 지원한다는 지적을 내놓으며, 국회를 통한 충분한 동의 절차 없이 군사 작전이 확대되는 것에 대한 우려를 표명했다. 특히 호르무즈 해협은 미·중 경쟁이 첨예하게 대립하는 지역이기도 하여, 한국의 중립성 유지가 어렵다는 시각도 존재한다.

Advertisement

이에 대해 국방부는 2024년 11월 10일 국무회의 이후 발표한 성명에서 이번 청해부대 임무 강화가 '국민 보호 및 경제이익 수호'를 위한 것임을 분명히 했다. 전쟁에 절대 관여하거나 개입하지 않는다는 기존 원칙을 유지하면서, 독자적인 지휘 체계로 운영될 것이라고 재차 설명하며 논란을 잠재우려 했다.

국방부는 우리 국민과 선박이 국제 해상 교통로에서 겪을 수 있는 모든 위험에 만전을 기할 것이라고 약속했다. 또한 이번 파견 연수 동의안이 국회에서 통과될 경우, 청해부대는 오만 남쪽 외해에서 P-8A 포세이돈의 정찰 정보와 EOD 부대의 무인 소해 장비를 활용해 더욱 체계적이고 안전한 상선 보호 활동을 이어갈 예정이다.