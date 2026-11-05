청해부대 작전구역을 호르무즈해협 인근으로 확대한 배경과 한계

정부가 청해부대 파견 연수와 함께 작전 구역을 호르무즈해협으로 확장했다. 이는 미국의 파병 요구에 대한 우회적 대응이지만 이란의 강한 반발과 미국 내 추가 요구 가능성으로 인해 외교적 리스크가 크다는 분석이다.

정부가 5일 청해부대 의 작전 구역을 아덴만에서 호르무즈해협 근처까지 확대하기로 했다. 이는 미국의 파병 압박과 국내의 반대 여론을 모두 고려한 우회적인 외교적 조치로 해석된다.

국방부의 작전구역 확대 결정 내용과 목적

국방부가 발표한 청해부대 파견 연장 수정 동의안에는 이 부대의 활동 범위를 호르무즈해협과 직선거리로 약 650㎞ 떨어진 오만 남쪽 외해까지 넓히는 내용이 포함됐다.

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또한 군 해상초계기와 무인잠수정(UUV) 등 무인 소해 전력을 추가 파견하고, 이를 운용할 폭발물 처리반(EOD)도 함께 배치하기로 했다.

국방부는 소말리아 해적의 급증과 활동 구역 확장을 공식적인 명분으로 제시했으나, 실제로는 미국의 지속적이고 구체적인 군사적 기여 요구에 제한적으로 응한 것으로 보인다.

미국의 요구 배경과 한-미 관계의 변수

미국은 지난 3월부터 우리 정부에게 군함이나 기뢰 탐색·제거 장비 등의 군사적 자산 파견을 요구하고 있었다.

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더불어 미국이 주도하는 호르무즈해협 내 안전한 통항을 위한 감시 및 정찰 활동 참여를 지속적으로 압박해왔다.

국방부는 향후 안전한 환경이 조성될 경우 다국적 연합체와 훈련하며 작전 능력을 배양할 수 있다는 가능성을 열어뒀다.

그러나 이 같은 조치가 한-미 관계 개선에 실질적인 도움이 될지는 여전히 불확실한 상황이다.

전문가 분석과 국내 정치권의 우려

이병철 경남대 극동문제연구소 교수는 정부가 국내 여론을 고려한 최대치의 선에서만 대응했을 뿐, 미국이 이를 받아들일지는 미지수라고 분석했다.

양욱 아산정책연구원 연구위원은 중간선거 이전에 결정했다면 도널드 트럼프 대통령의 호응을 얻을 수 있었을 것이라면서도, 현재 시점에서는 외교적 성과가 적을 것이라고 평가했다.

김준형 조국혁신당 원내대표는 해상초계기 수집 정보가 군사작전에 활용될 경우 적대적 행위로 받아들여질 수 있다고 우려했다.

이란의 강력 경고와 외교적 리스크

이란은 호르무즈해협에 군대를 주둔시키거나 군사작전에 참여하는 국가를 침략자 지원으로 간주할 것이라고 경고했다.

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이란 외교부는 9월 한국어로도 위험한 선택에는 대가가 따른다고 명시적 경고 메시지를 보냈다.

유달승 한국외국어대 페르시아어·이란학과 교수는 미국과 이란 간 협상이 난항을 겪을 경우 한국 상선과 유전송이 위험에 처할 수 있다고 말했다.

외교부와 국방부는 이란과 철저하게 소통하여 불필요한 오해가 생기지 않도록 대응할 뜻을 밝혔다.

향후 예상되는 파장과 상황 관리

작전 구역 확대 결정으로 인해 미국의 추가 파병 요구가 재점화될 가능성이 존재한다.

유지훈 한국국방연구원 연구위원은 중동 군사적 위협 지속 시 파병 확대에 따른 우발적 충돌 위험이 있다고 지적했다.

정부는 중동 에너지 수송로 확보라는 국익과 안보 협력 요구 사이에서 균형을 잡아야 하는 과도한 외교적 부담을 안게 되었다.

앞으로 장병들의 안전을 최우선으로 고려하며 복잡한 지역 정세를 면밀히 모니터링할 필요가 있다.