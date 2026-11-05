청해부대 오만 남부 해상 작전구역 확대 및 병력 395명으로 증원 확정

정부가 소말리아 해역 및 오만 남부 해상 작전구역 확대를 결정하고 P-8 포세이돈과 UUV 등 무장비 추가배치를 승인했다. 내년 1월부터 청해부대 병력이 395명으로 증가하며 새로운 임무 수행이 시작된다.

정부가 동아프리카 소말리아 해역뿐만 아니라 중동 지역의 핵심 해상 교통로인 오만 남부 해상 까지 청해부대 의 작전 영역을 대폭 확대하기로 공식 결정했다. 이에 따라 내년 1월부터 파병될 부대원의 수사가 기존 대비 75명 증가한 총 395명으로 정례화된다. 이 같은 병력 증강과 함께 정찰기 및 무인 탐제 장비가 추가 배치되며, 국제 해상 통신로의 안전한通航 보장 임무가 새롭게 지정되었다.

작전 범위 및 정찰기 배치 계획

국방부는 5일 주재된 차관급 회의를 통해 소말리아 남부 해역 및 오만 남부 해역으로 한국군 파병 연장 기간을 재조정하는 개정안을 승인했다. 이에 따라 청해부대의 기존 작전 거리가 약 600마일(약 966km)에서 800마일(약 1287km)로 연장된다. 이를 위해 P-8 포세이돈 정찰기 1대가 신규 파병되며, 총 45명의 승조원 및 유지보수 요원이 추가 배치된다.

Also read 경기도, 공공입찰 사전단속 3년간 395건 적발

무인 탐색 장비 및 파병 병력

새로운 임무 수행을 위해 폭발물 처리 요원 5명을 포함하는 EOD 팀과 함께 UUV, USV, ROV 등 무인 수중 장비가 함께 파병된다. 이 과정에서 총 30명의 지원 인력이 동원되며, 신규 증원되는 75명의 병력은 주로 장교로 구성될 예정이다. 이들로 인해 청해부대의 총 병력 수는 기존 대비 395명으로 늘어나게 된다.

임무 확대 및 소말리아 해역 안전

이번 확대 조치는 소말리아 해역에서 해적 활동이 전년 대비 3배 이상 급증했기 때문이다. 오만 남부 해역까지 해적 활동이 확장되고 있어, 기존 한국 선박 보호 및 시민 대피 임무에 더해 국제 해상 통신로의 안전한通航 보장 임무가 신규로 포함되었다. 정찰기 역시 오만 남부 해역 내 작전에만 제한적으로 사용되며, 호르무즈 해협 내 진입은 금지된다.

Advertisement

기지와 작전 지휘 체계

P-8 포세이돈의 기지는 에리트리아가 유력하지만, 미국 군용 기지인 레몬니어 캠프도 검토 중이며 조율 과정을 거쳐 확정된다. 작전 지휘 체계는 기존과 동일하게 한미 합동참모본부의 지휘 하에 독립적으로 운용되며, 어떤 연합군에도 소속되지 않고 한국군의 독자적인 작전 지휘 하에 운영된다. 정부는 이를 호르무즈 해협 및 이란 정세와 무관한 순수 해상 교통로 보호 조치라고 밝혔다.

국회 승인 절차 및 향후 일정

이 개정안은 10일 국무회의를 거쳐 국회사무처에 제출될 예정이다. 이후 상임위원회 심사와 본회의 심사를 통해 재적 의원 과반수의 출석과 출석 의원 과반수의 찬성이 필요하며, 국방부는 이 같은 국회 승인 절차가 지연되지 않도록 조율할 계획이다. 내년 상반기 중 신규 병력이 현장에 합류하며, 작전 지역 내에서의 모든 활동은 인도적 목적과 선박 보호를 위한 순수 방위 성격으로만 제한된다.