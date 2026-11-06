청해부대 작전범위 확대 반발, 시민단체들 이란 전쟁 참전 우려

28개 시민사회 단체가 청와대 앞에서 기자회견을 열고 청해부대 작전 범위 확대와 추가 병력 파견을 이란 전쟁 지원으로 비판하며 즉각적인 중단을 촉구하고 나섰다.

28개 시민사회 및 대학가 단체로 구성된 ' 이란 전쟁 파병에 반대하는 사람들'은 6일 청와대 사랑채 앞에서 기자회견을 열고 정부를 향한 강도 높은 비판을 제기했습니다. 이들과 정부 사이의 주요 갈등 지점은 청해부대 의 작전 범위 확대와 함께 추가 전력 파견을 포함하는 파병 연장 동의안입니다.

단체 측 대표는 이번 동의안 제출이 단순한 임무 연장이 아니라고 지적하며, 이는 명백한 이란 전쟁 참전 행위라고 단언했습니다. 이들은 호르무즈 해협 인근으로 작전 범위를 넓히려는 정부의 방침이 서아시아 지역의 안보 리스크를 증대시킬 것이라고 우려했습니다.

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파병 연장 동의안의 구체적 내용과 일정

정부는 앞서 전날 열린 차관회의에서 '국군부대의 소말리아 해역 및 오만 남방 외해 파견 연장 수정 동의안'을 의결한 바 있습니다. 이번 동의안의 핵심 내용은 청해부대의 기존 작전 구역을 2배로 확장하는 것과 관련 장비 및 병력의 추가 투입입니다.

구체적으로 계획된 추가 파견 물력에는 해상초계기 1대와 무인수중정(UUV) 등이 포함되어 있어, 단순한 해상 순찰을 넘어 더 강력한 군사 작전 능력이 요구될 수 있다는 분석이 나옵니다.

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이 동의안은 오는 10일 국무회의 심의를 거쳐 최종 확정된 후 국회에 제출될 예정입니다. 국회는 이를 통해 파병 연장에 대한 정치적 동의 여부를 결정하게 되며, 이에 따라 청해부대의 향후 활동 방향성이 크게 달라질 수 있습니다.

시민단체의 강력한 반대 주장과 논리

반대 시민단체들은 정부가 이번 파병 연장이 해적 퇴치라는 인도적 목적을 위한 것임을 강조한다고 지적했으나, 이는 허구에 불과하다고 비판했습니다. 단체 측은 이를 손바닥으로 하늘을 가리려는 변명이라고 규정하며 신뢰할 수 없는 설명이라고 덧붙였습니다.

단체 측은 추가 파견되는 해상초계기나 무인수중정 등이 해적이라는 약한 적에게는 과도한 전력이자 군사적 도구일 뿐이라고 역설했습니다. 해적 대응을 위한 장비로는 이미 충분한데 왜 이러한 고도의 군사 장비를 추가로 투입해야 하느냐는 질문을 던지며 의구심을 표시했습니다.

특히 이들은 현재 미국이 이란의 호르무즈 해협 통제 무력화를 위해 이란이 설치한 기뢰 제거 작업을 전개하고 있다고 주장했습니다. 이러한 미국의 군사적 행보에 한국군이 제공하는 장비가 안성맞춤으로 활용될 것이라는 분석을 제시하며 우려를 표명했습니다.

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작전 범위 확대와 이란 전쟁 지원설의 연관성

정부는 현재 청해부대의 작전 구역이 호르무즈 해협까지 미치지 않아 전쟁과 무관하다는 입장을 고수하고 있습니다. 그러나 시민단체들은 전쟁 수행에 필수적인 감시, 정보 수집, 기뢰 제거, 선박 호위 등의 활동들이 모두 포함될 수 있다고 반박했습니다.

단체 측에 따르면 이러한 활동들이 미국이 주도하는 이란 전쟁을 지원하게 되는 행위가 될 수 있다고 지적했습니다. 작전 범위가 확대될수록 한국군이 지역 분쟁의 한복판에 개입할 가능성이 커진다는 논리입니다.

현재 이란 전쟁은 종식되지 않은 상태이며, 오히려 더 크게 확대될 위험에 처해 있다고 단체 측은 경고했습니다. 이런 불안정한 정세 속에서 한국군이 파병되는 것은 미국 대통령 트럼프에게 정치적 선물을 주는 결과가 될 수 있다고 비판했습니다.

이들은 결국 이러한 조치가 서아시아 일대 전체를 더욱 위험한 상태로 만들 것이라고 전망하며, 즉각적인 파병 연기 및 철회를 촉구하고 있습니다. 정부는 국무회의와 국회를 통과하는 과정에서도 이러한 시민사회의 우려에 어떤 방식으로 대응할지 주목됩니다.