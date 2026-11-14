청해부대 오만해역 확대 파병, 국회 심의와 시민 반발 공존

이재명 정부의 청해부대 작전지역 오만 남방 외해 확대 및 병력 증원이 국회에 제출되자, 시민들은 이란 전쟁 개입을 우려하며 집단 행진과 시위를 전개하고 있다.

14일 오후 서울 종로구 교보문고 빌딩 인근과 교보생명 사옥 일대에서는 이란 전쟁 파병 반대 4차 집회가 열렸다. 집회 참가자들은 청와대 방면으로 행진하며 정부에 청해부대 의 확대 파병 중단을 촉구하고 나섰다. 특히 주한 미국대사관 앞을 지나갈 때는 더 큰 목소리로 파병 반대 구호를 외치며 시위의 열기를 더했다.

청해부대 파병 동의안 핵심 내용과 절차

정부는 10일 열린 국무회의에서 청해부대 파견 연장 동의안을 의결했다. 이 동의안은 청해부대의 작전 구역을 기존 소말리아 아덴만 해역에서 호르무즈해협에서 약 650km 떨어진 오만 남방 외해로 확대하는 내용을 핵심으로 한다.

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또한 파견 기간을 2027년 12월 31일까지 1년 연장하기로 했다. 병력 규모도 기존 약 320명에서 395명으로 증원한다. 해상초계기, 폭발물처리반(EOD), 무인 소해장비 등 장비와 인력을 추가 투입하는 방안도 승인되었다.

이재명 대통령의 재가를 거친 후 이 동의안은 국회에 제출되었다. 동의안은 국방위원회의 심사를 통과해야 하며, 본회의에서는 재적 의원 과반 출석과 출석 의원 과반 찬성이 있어야 최종 의결된다.

정부의 중립 원칙과 진보 진영의 비판

정부는 이번 조치와 관련하여 전쟁에 절대 관여하거나 개입하지 않는다는 원칙을 유지하겠다고 밝혔다. 그러나 이러한 방침에도 불구하고 야당과 시민사회는 정부의 행보를 강하게 비판하고 있다.

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진보 정당과 시민단체는 이번 파병 확대를 '꼼수 파병'이라고 규정하며 반발하고 있다. 그들은 오만 남방 외해로의 작전 지역 확대가 실제적으로 이란을 포함한 중동 지역의 긴장 고조와 연결될 수 있다고 우려했다.

집회에 참석한 시민들은 '노 워(No War)' 구호를 외치며 전쟁 확산을 방지해야 한다고 주장했다. 집회에는 국내 시민뿐만 아니라 외국인들도 함께 참여하여 반전과 평화의 메시지를 전달했다.

청해부대 작전 확대의 지역적 영향과 우려

호르무즈해협은 전 세계 원유의 약 20%가 통과하는 중요한 해상 교통로이다. 이곳에서 약 650km 떨어진 오만 남방 외해까지 작전 범위를 넓히는 것은 전략적으로 중요한 변화이다.

정부의 확대 파병은 해상 초계 및 소해 활동을 강화하여 국제 해상 안전을 도모하겠다는 의도를 담고 있다. 하지만 인접 지역인 이란과의 군사적 충돌 가능성에 대한 우려가 현실화될 수 있다는 지적이 나온다.

참가자들은 청와대로 향하는 행렬을 통해 이러한 위험성을 경고했다. 그들은 외교적 해결이 우선되어야 하며, 군사력 투입은 최후의 수단이어야 한다고 역설했다.

향후 국회 심의 과정과 사회적 쟁점

이제 파병 연장 동의안은 국회의 문턱을 넘어야 한다. 국방위원회에서의 전문적인 심사가 예정되어 있으며, 이후 본회의에서의 표결이 관건이 될 것이다.

국회 내에서도 여야 간 의견 대립이 예상된다. 야당 측은 전쟁 참전 가능성을 높이는 조치라며 즉각적인 철회를 요구할 것으로 보인다. 여당은 평화 유지를 위한 필수 조치라고 방어할 가능성이 크다.

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시민들의 반발은 4차 집회를 넘어 더 확산될 가능성이 있다. 정부는 향후 진행될 국회 심사 과정에서 더 많은 설명과 설득 작업을 필요로 할 것으로 보인다.

국제적 상황과 파병 결정의 맥락

중동 지역의 지정학적 불안정성이 고조되는 상황에서 한국의 군사적 개입 여부는 민감한 사안이다. 특히 미국 등 동맹국과의 공조 차원에서의 역할 변화로 해석될 수 있는 부분이다.

오만 남방 외해는 해상 운송의 안전을 위해 중요한 지역이나, 군사적 충돌이 발생할 경우 인명 피해가 발생할 수 있는 위험 지역이다. 병력 증원과 함께 투입될 무인 소해장비 등의 역할이 주목된다.

이번 파병 확대는 단순한 평화 유지를 넘어, 지역 강대국 간의 긴장 완화 실패에 대한 대응책이기도 하다. 그러나 이러한 대응이 오히려 지역 갈등을 심화시킬 수 있다는 비판이 상존한다.

시민 사회의 반응과 지속적 감시 요구

서울 종로구에서 열린 집회는 시민 사회가 정부 정책에 지속적으로 이의를 제기하는 수단으로 작용하고 있다. 참가자들은 정부 행보가 전쟁 확대로 이어지지 않도록 감시하겠다고 밝혔다.

외국인 참가자의 존재는 이 문제가 한국 내부의 일에만 국한되지 않음을 보여준다. 국제적인 안보 이슈로서 한국 사회의 인식이 어떻게 형성될지 주목된다.

앞으로 국회 심의 과정에서의 논쟁과 시민 사회의 반응이 파병 확대案的 수용 여부를 결정하는 중요한 변수가 될 것이다. 정부는 신중한 판단을 통해 국가 안보와 평화 유지 사이의 균형을 찾아야 할 것이다.