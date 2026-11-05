청해부대 작전 구역 확대, 에너지 안보와 외교적 균형 모색

정부가 해군 청해부대의 작전 구역을 아덴만에서 호르무즈해협 인근 오만 남방 외해까지 확대한다. 이는 미국의 파병 요구에 응하면서도 이란과의 충돌을 피하기 위한 것으로, 에너지 안보의 핵심 지역인 호르무즈해협의 선박 안전 확보와 한미 안보 협력 강화를 동시에 고려한 전략적 결정이다.

정부가 해상 안보 전략의 중요한 전환점을 마련했다. 해군 청해부대 의 작전 구역을 기존의 아덴만에서 호르무즈해협 으로부터 직선거리로 약 650킬로미터 떨어진 오만 남방 외해까지 확대하기로 결정했기 때문이다.

청해부대 작전 구역 확대와 파병 계획

이에 따라 해상초계기 P-8A와 폭발물처리반, 무인 소해 장비 등도 추가 파견될 예정이다. 이는 미국의 파병 요구에 일정 부분 응하면서도 이란과의 직접적인 군사 충돌을 피하려는 절충안으로 해석된다. 이번 조치가 국제 해상교통로의 안전을 지키고 한국의 책임 있는 역할을 보여주는 계기가 돼야 한다는 지적이 나온다. 호르무즈해협은 우리 원유 수송량의 70% 이상이 지나는 에너지 안보의 핵심 요충지이다.

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최근 한국 선박이 공격받는 등 해상 위협이 현실화한 상황에서 항행의 자유를 위해 국제사회와 책임을 나누는 것은 국익에도 부합하는 행동이다. 이번 결정으로 청해부대의 작전 반경은 기존 대비 두 배로 늘어난다. 특히 EOD와 무인 소해장비를 선제 배치해 유사시 기뢰 제거와 항로 복구에 참여할 기반을 마련한 것은 미래지향적인 포석으로 평가받는다. 그러나 이번 조치가 지닌 현실적 한계와 딜레마도 직시해야 한다.

이란과의 충돌을 피하기 위해 호르무즈해협 안쪽과 오만만을 작전 구역에서 제외하다 보니 해협 내부를 지나는 우리 선박을 직접 호송할 수 없는 약점을 안게 됐다는 분석이다. 이란과의 충돌을 피하면서 우리 선박의 안전을 확보해야 하는 쉽지 않은 과제가 남았다. 정부는 작전 가이드라인을 철저히 관리해 이란과의 불필요한 마찰을 피하면서 선박 안전을 확보할 독자적인 대응책을 마련해야 한다. 또한 이번에 파견이 결정된 해상초계기 P-8A는 북한 잠수함 등 해상 위협을 감시하는 우리 군의 핵심 전력인 점에 유의해야 한다.

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한미 안보 협력 신뢰와 대체 전력 운용

국내 감시 정찰과 대잠 작전에 차질이 없도록 대체 전력 운용 방안을 치밀하게 마련해야 한다. 이러한 세심한 준비가 없을 경우 한국의 전반적인 해상 방어 체계에 공백이 생길 수 있기 때문이다. 이번 조치가 대북 정보 공유와 전시작전통제권 전환 등을 놓고 이견을 보여 온 한미 안보 협력의 신뢰를 다지는 발판이 될 수 있기를 기대한다. 해상교통로 보호라는 공동의 이해를 바탕으로 동맹의 접점을 넓혀 가야 할 것이다.

정부는 국회에 임무 확대의 취지와 장병 안전 대책을 투명하게 설명하고 동의를 구해야 한다. 국제사회에 대한 기여가 자체 안보와 국익을 훼손하지 않도록 정부의 정교한 후속 대처를 촉구한다. 국제 정세가 복잡하게 얽힌 시점에서 한국의 선택이 단순한 외교적 양보를 넘어 국가 안보의 차원에서 어떻게 구현될 것인지에 대한 지속적인 관심이 필요하다. 해군 청해부대의 역할 강화가 우리 경제의 혈관인 에너지 수송로 안전에 실질적인 기여를 하길 바라며, 동시에 지역 긴장 고조 상황에서 한국이 취할 수 있는 최적의 외교 안보 전략을 지속적으로 모색해야 할 때이다.

정부는 관련 부처 간 협력을 강화하여 위기 상황에 신속하게 대응할 수 있는 체계를 구축해야 한다. 이를 통해 한국이 국제 사회에서 책임 있는 일원으로서 입지를 굳혀나갈 수 있도록 노력해야 한다.