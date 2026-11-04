청해부대 임무구역 호르무즈해협 인근으로 확대 확정
정부가 소말리아 아덴만 해역에서 호르무즈 해협과 가까운 오만 남방으로 청해부대 임무 구역을 확대하고 P-8A 초계기 등 추가 전력 파견을 추진한다. 국방부는 5일 차관회의를 통과한 파견 연장 수정안을 국회에 제출할 예정이다.
정부가 소말리아 아덴만 해역에서 상선 보호 활동을 수행하는 청해부대 의 임무 구역을 호르무즈 해협 과 인접한 오만 남방 으로 확대하기로 결정했다. 국방부 는 5일 청해부대 임무 구역 확대 및 추가 전력을 파견한다는 내용을 담은 파견 연장 수정 동의안을 국회에 제출할 예정이다. 이 같은 조치는 홍해 일대의 군사적 공백을 메우고 해적 활동을 차단하기 위한 첫 번째 군사적 대응으로 해석된다.
청해부대 파견 연장안 주요 내용
국방부가 국회에 제출할 예정인 파견 연장 수정안의 핵심은 청해부대 활동 해역을 기존 '아덴만 해역 일대 및 유사시 우리 국민 보호 활동 시 지시되는 해역'에서 '오만 남쪽 외해'까지 넓히는 것이다. 현재 올해 말까지 효력이 남은 기존 파병 연장 동의안에 명시된 구역을 수정해 새로운 작전 지역을 정하는 것이다. 차관회의를 이미 통과한 이 안건은 다음 주 국무회의와 대통령 재가를 거친 뒤 국회에 상정되어 동의 절차를 밟게 된다.Also read트럼프, 그린란드 통제 주장 다시 꺼내 덴마크 반발
임무 구역이 확장됨에 따라 청해부대의 활동 반경도 크게 넓어질 전망이다. 기존 600노티컬마일(약 1천 100여 km)에서 약 두 배 수준으로 늘어날 것으로 추정된다. 새로운 임무 구역의 끝단인 오만의 두큼항 남단까지 확대되며, 두_chunks항에서 호르무즈 해협까지의 직선거리는 350노티컬마일(약 650km)이다. 이에 따라 한국 해군은 중동 지역 해상 안보에 더 직접적으로 관여할 수 있는 지리적 이점을 확보하게 되었다.
추가 파견 전력 및 작전 방식
이번 파견 연장안에는 기존 전력 외에 최신예 해군 해상초계기 P-8A 포세이돈 1대, 무인잠수정(UUV), 무인수상정(USV), 수중무인탐사기(ROV) 등의 무인 소해전력, 그리고 이를 운용할 폭발물처리반(EOD)팀이 추가된다. 새로 파견되는 P-8A 초계기와 무인 소해전력은 동아프리카 지부티를 거점으로 삼아 작전할 계획이다. 지부티에는 미 공군기지 캠프 르모니에 등 미국, 일본, 스페인, 프랑스 등이 초계기를 전개하고 있는 국제적 군사 기지가 위치해 있다.
국방부 당국자는
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