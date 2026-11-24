청주동물원의 신규 대표 동물 도입 주장에 대해 동물자유연대가 반대 입장을 밝히며, 거점동물원으로서의 보전 및 보호 역할 강화와 복지 기준 준수를 촉구하는 내용을 전합니다.

국내 1호 거점동물원으로 지정된 청주동물원 이 관람객 유치를 위해 새로운 대표 동물을 도입해야 한다는 제안이 나오자, 이를 둘러싼 논쟁이 지방의회 차원에서 벌어지고 있다. 지난 24일 동물자유연대 는 성명을 통해 이 같은 접근을 비판하며, 동물원의 존재 가치는 단순한 동물 보유 자체가 아니라 보존과 복지에 있어야 한다고 주장했다.

의회의 신규동물 도입 주장과 관람객 수 비교

배성철 청주시 의원은 지난 20일 시의회 본회의 5분 자유발언에서 청주동물원의 현황을 개선하기 위해 새로운 대표 동물을 확보해야 한다고 촉구했다. 그는 최근 5년 동안 청주동물원의 동물 종 수와 개체 수가 지속적으로 감소했으며, 올해 호랑이 호순이와 사자 바람이가 잇따라 사망한 점 등을 근거로 제시했다.

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배 의원은 올해 기준 청주동물원의 관람객 수가 33만3000명으로, 대전오월드 동물원의 69만3000명이나 전주동물원의 76만8000명에 비해 절반에도 못 미친다고 지적했다. 이를 바탕으로 새로운 인기 동물을 도입하고 체험 프로그램을 확대함으로써 경쟁력을 높여야 한다고 주장한 것이다.

바람이 사연은 인기 대상이 아닌 보호의 상징

이에 대해 동물자유연대는 사자 바람이의 사례를 들어 청주동물원의 방향성을 재고해야 한다고 반박했다. 바람이는 '갈비사자'라 불리며 2023년 7월 청주동물원에 구조되어 3년을 보낸 후 지난 8월 세상을 떠났다. 시민들이 바람이에게 큰 관심을 보인 것은 그것이 단순히 인기 있는 맹수였기 때문이 아니다.

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바람이는 실내동물원의 좁은 시멘트 우리에 갇혀 지내다가 구조되어 더 나은 환경에서 생활하는 과정 자체가 사람들에게 깊은 울림을 주었다. 동물자유연대는 이러한 사연을 단순한 대표 동물의 인기 요소로만 해석하는 것은, 시민들이 청주동물원에 기대하는 진정한 역할을 이해하지 못한 것이라고 비판했다.

현행법 강화에 따른 거점동물원의 공적 책임

동물자유연대는 거점동물원이 갖추어야 할 공적 역할이 그 어느 때보다 중요해졌다고 강조한다. 동물원수족관법이 등록제에서 허가제로 강화됨에 따라, 기존 등록 동물원은 2028년 12월까지, 미등록 야생동물 전시 시설은 2027년 12월까지 법정 허가 기준을 갖추어야 한다.

기준을 충족하지 못한 시설은 운영 중단 조치를 받게 되며, 이 과정에서 남겨진 동물의 치료, 이송, 보호 공간 마련이 긴급하게 필요해진다. 이때 중심이 되어야 할 곳이 바로 거점동물원이며, 청주동물원은 2024년 환경부(현 기후에너지환경부)로부터 그 역할을 공식적으로 위임받았다.

보존과 서식지 보호 교육의 공간으로 재정의

청주동물원은 단순한 지역 관광 시설을 넘어 종 보전과 증식, 다른 동물원의 사육환경 개선 지원, 그리고 긴급 보호가 필요한 야생동물 보호를 수행해야 한다. 이는 국내 동물원 전반의 동물복지 수준을 높이는 공적인 기능을 담당한다는 의미이기도 하다.

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동물자유연대는 동물들이 본래의 습성에 따라 살아가는 모습을 보여주고, 야생동물이 처한 현실과 서식지 보호의 중요성을 알리는 공간이어야 한다고 강조했다. 이제 동물원이라는 공간의 의미를 다시 정의하고, 아이들에게 의미 있는 배움의 기회를 제공해야 할 시점이라고 주문했다.