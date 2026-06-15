청인한의원, 대만 중의학 학술단체와 국제 협력 강화한다

청인한의원과 부설 연구소가 대만 중의학 학술단체 두 곳과 업무협약을 체결하며 안면·수면 분야 공동 연구 및 학술 교류를 확대한다. ONFA 개념을 활용한 연구와 디지털 맥진 등 한의학 객관화 노력도 이어간다.

청인한의원 과 부설 청인두개안면·수면연구소가 최근 대만의 중의학 학술단체 두 곳 Anti-Aging Association of Traditional Chinese Medicine과 Qihuang Association of Traditional Chinese Medicine과 국제 업무협약 (MOU)을 체결했다.

이번 협약은 안면질환 및 수면 관련 분야에 대한 공동 연구와 학술·교육 교류를 주요 내용으로 한다. 구체적으로 안면 비대칭 턱관절 장애(TMD) 수면 관련 문제 등 구강악안면 영역을 중심으로 연구 및 임상 경험을 공유하고 국제 학술 교류를 확대해 나갈 예정이다. 청인은 이번 협력을 통해 자체 개발한 ONFA(Oral-Nasal-Facial Acupuncture) 개념을 활용한 학술 연구와 국제 교류 활동을 더욱 활성화할 계획이다. ONFA는 구강 비강 안면 영역을 통합적으로 연구하는 개념으로 얼굴과 구강 비강 구조의 기능적 연관성을 연구하는 데 활용되고 있다.

청인은 2021년 안면침 및 구강침을 활용한 수면무호흡증 관련 연구 결과를 SCI급 학술지에 발표한 바 있으며 이후 안면 및 수면 분야에 대한 임상 데이터와 연구 활동을 지속해 왔다. 이번 협약 체결에는 대만 중의학 분야 관계자 약 20명이 참석해 청인의 연구 및 임상 시스템을 참관하고 관련 연구 방향에 대해 의견을 교환했다. 청인은 1972년 설립 이후 맥진 연구와 한의학의 객관화 및 정량화 연구를 지속해 왔으며 디지털 맥진기와 안면 3D 분석 시스템 등을 활용한 연구 활동도 진행하고 있다.

청인 관계자는 이번 협약이 안면 및 수면 분야 연구에 대한 국제 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있으며 향후 공동 연구와 학술 교류를 통해 관련 분야 연구 활동을 지속적으로 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다. 한편 청인은 올해 미국과 말레이시아 등지에서 학술 교류 활동을 진행하고 있으며 내년 대만 국의절 행사에도 초청돼 관련 연구 내용을 공유할 예정이다. 기사는 한아름 인턴기자 han.areum2@joongang.co.kr 작성





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