청와대가 야당의 이재명 대통령 해외 순방 횟수 비판에 맞서 APEC 정상회의 성과와 글로벌 순방 증가 추세를 근거로 실용적 국익 외교의 당위성을 강력히 옹호했다.

청와대 는 최근 야당이 이재명 대통령 의 잦은 해외 순방을 지적하며 비판하는 것에 대해 정면으로 반박하며 실용 외교의 성과를 강조했다.

성기홍 청와대 홍보소통수석은 22일 공식 소셜미디어 계정을 통해 문재인 전 대통령 시절부터 이어져 온 정상 외교의 필요성과 현실적 정당성을 다시 한번 입증했다.

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이는 최근 국정감사에서 야권이 이 대통령의 잦은 해외 출장을 문제 삼았기 때문에, 청와대가 즉각적으로 관련 데이터를 동원해 외교 활동의 가치를 설명하려는 전략적 조치로 해석된다.

정상 외방 횟수 비교 및 증가 배경

청와대는 최근 막을 내린 아시아태평양경제협력체, 줄여서 APEC 아펙 정상회의에서의 성과를 내세우며 순방 외교의 필요성을 역설하고 있다.

성기홍 수석은 엑스(X) 게시글에서 야당이 이 대통령이 취임 후 벌써 14차례 23개국을 방문했으며, 엿새 중 하루를 외국에서 보냈다고 지적한 바 있다고 밝혔다.

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하지만 성 수석은 마크 카니 캐나다 총리의 사례를 들어 정면 반박했다. 카니 총리는 지난해 3월 취임 이후 현재까지 5개 대륙, 32개 국가를 방문하며 활발한 순방 외교를 이어오고 있다는 점을 강조했다.

냉전 종식 이후, 특히 21세기에 들어선 국가들 간 정상들의 해외 방문 횟수는 증가하는 추세를 보이고 있다고 청와대는 진단했다.

미국 덴버대 보고서에 따르면 1990년대 연평균 1508회였던 정상들의 해외방문은 2010년 이후 연평균 2734회로 80% 이상 증가했다.

이 같은 증가는 냉전의 양극 체제가 해체되고 국제질서가 다극화하는 가운데, 무역과 투자, 공급망, 안보, 첨단 기술협력 등 정상들이 직접 풀어야 할 과제가 갈수록 늘어나고 있기 때문이라고 청와대는 설명했다.

한미중러 3자 회담 및 한중 FTA 성과

이 대통령은 취임 초기 내란으로 무너진 국격을 회복하고 민주 한국이 돌아왔다는 메시지를 국제 사회에 알리는 데 무게를 뒀다면, 이제는 외교관계를 실질적인 국익과 국민 체감 성과로 연결하는 데 집중하고 있다.

청와대는 이번 APEC 정상외교가 실용적 국익 외교가 어떻게 펼쳐지는지를 집약적으로 보여준 사례라고 평가했다.

사상 첫 미·중·러 3자 정상회담에 세계의 이목이 쏠렸고, 자칫 코리아 패싱이 현실화되는 것 아니냐는 우려도 있었지만 이 대통령은 3국 정상회담에 앞서 미국, 중국, 러시아 정상들을 차례로 만났다.

이 과정에서 언론들은 한반도 문제에 대한 정부 입장을 직접 설명하는 능동적 외교 노력이라고 평가했다고 청와대는 전했다.

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경제 통상 외교에서도 의미 있는 진전이 있었다. 성기홍 수석은 8년8개월을 끌어온 한·중 자유무역협정 FTA 서비스 및 투자 후속 협상이 실질적으로 타결되었다고 밝혔다.

이로 인해 양국 기업의 상호 시장 진출을 확대하고 경제협력의 새로운 기회를 여는 계기가 마련되었음을 강조하며 외교적 성과를 알렸다.

대통령 부부의 소프트파워와 여야 협력 촉구

상대국 국민들의 호감과 신뢰를 얻는 것도 외교의 중요한 자산임을 인지한 청와대는 이번 APEC에서 대통령 부부가 소프트파워의 주역이었음을 지적했다.

성기홍 수석은 정상 외교가 국익을 확보하는 협상의 장인 동시에, 상대국 국민과 마음의 거리를 좁히는 공공외교의 무대이기도하다는 사실을 보여주었다고 설명했다.

정상의 해외 순방은 단순한 일정이 아닌 국가의 운명을 지키고, 대한민국의 위상을 높이며, 미래 먹거리를 만들어가는 중요한 행위라고 청와대는 정의했다.

따라서 국익 앞에서는 정파적 이해를 넘어 힘을 모아야 한다고 촉구했다.

국익을 넓히는 일에 여야가 함께 할 때 대한민국의 외교력도 더욱 커질 것이라면서, 정치적 이해관계를 초월한 협력을 당부했다.