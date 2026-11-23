류덕현 청와대 재정기획보좌관이 23일 반도체 특수에 따른 초과 세수를 바탕으로 한 내년도 예산안과 미래대응기금 운영 방향을 설명하며 시장 안정성을 강조했다.

류덕현 청와대 재정기획보좌관은 23일 현재의 주식시장 변동성이나 외부 충격은 일시적일 가능성이 있다고 진단하며, 반도체 시장을 낙관적으로 전망했다. 그는 AI 혁명이 비가역적인 변화라고 강조하며, 단기적인 시장 불안이 구조적인 문제를 야기하지는 않을 것이라고 밝혔다.

반도체 세수 의존도 높지만 견고한 경제 기반

청와대 류덕현 보좌관은 내년도 예산안에서 미래대응기금 162조원 등 주요 정책의 재원 기반으로 반도체 업체의 초과 세수가 큰 비중을 차지한다고 설명했다. 그는 내년도 국세 수입이 약 580조원에 달할 것으로 예상되며, 이 중 법인세는 200조원을 넘을 것으로 추정했다. 특히 이 법인세액 중 약 절반이 반도체 산업에서 기인한다고 명시했다.

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류덕현 보좌관은 반도체 분야뿐만 아니라 다른 산업 분야의 법인세 지출도 결코 적지 않다고 강조하며, 이는 우리 경제가 전반적으로 견조한 모습을 보이고 있다는 방증이라고 덧붙였다. 그는 현재 반도체 메이커 및 칩 제조사들의 내년 및 그 이후 시점까지의 예약 주문이 모두 체결되어 있는 상황이라고 언급했다.

엔비디아 이슈와 미국 상황에 대한 전망 차이

류덕현 보좌관은 일부 전문가들이 미국의 상황이나 엔비디아 관련 문제가 구조적인 변화를 가져올 것이라고 우려하는 시각과 달리, 이러한 요소들이 장기적인 경기 침체를 초래하지는 않을 것이라고 생각한다. 그는 현재로서는 비관적으로 보기보다 예의주시하면서 지켜봐야 할 사안이라고 평가했다.

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이러한 견해는 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'과의 인터뷰에서 공개된 것이다. 류 보좌관은 시장 변동성이 크더라도 AI 혁명이라는 거대한 흐름은 지속될 것이라고 믿으며, 이를 바탕으로 내년도 재정을 계획하고 있다고 밝혔다.

미래대응기금의 국회 심의 제외에 대한辩护

류덕현 보좌관은 미래대응기금의 30%를 국회의 심의나 의결 없이 지출액을 늘릴 수 있는 점에 대해 지나치게 자의적인 예산 운용이라는 비판을 반박했다. 그는 경제 상황이 급격하게 변동하고 있기 때문에 신속한 대응이 필요한 사안이 많다고 설명했다. 필요할 경우 반드시 국회에 통보하는 '선 보고 후 조치' 절차가 마련되어 있다고 밝혔다.

그는 다만 정부의 예산 재량권과 관련해 논란이 되는 부분이 있다면, 국회가 내부적으로 이를 풀어내고 의견을 조율하는 것이 좋지 않을까라는 의견을 제시했다. 이는 행정부의 신속한 대응 필요성과 입법부의 견제 기능 사이의 균형을 모색하는 제안으로 해석된다.

복지 지출 고갈 우려에 대한 타당한 지적 수용

류덕현 보좌관은 미래대응기금에 포함된 복지 지출이 향후 세수 감소 시 정부 재정에 부메랑으로 돌아올 수 있다는 우려에 대해 '타당한 지적'이라고 인정했다. 만약 기금이 고갈되더라도 국가가 다른 방식으로 복지 지출을 계속 편성해야 할 의무가 있다는 점을 명확히 했다.

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다만 반도체 특수가 언제까지 이어질지 단언하기 어렵다고 언급하며, 기금 소진 시점이 언제일지 잘 모르겠다고 솔직히 밝혔다. 그는 기금 운용 수익을 활용하는 것도 필요하며, 지출 구조조정을 강력하게 진행한다면 재원이 2~3년 안에 끝난다고 생각할 필요는 없다고 덧붙였다.