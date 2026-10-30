청와대 안보실, 내년 초 연기된 한미SCM에서도 전작권 전환 실질적 성과 전망

한미안보협의회 연기에도 불구하고 전쟁작전권 전환을 위한 준비가 진행 중이며, 미국의 의지와 당국의 협력 강화 방침을 재확인한다.

2026년 10월 30일 기준으로 위성락 청와대 국가안보실 장은 한미안보협의회 (SCM)가 내년 초로 연기된 가운데, 전쟁작전권 전환에 실질적인 성과를 거둘 수 있을 것이라 전망했다. 실장은 이날 춘추관에서 열린 기자간담회에서 "지난 20여 년간 우리 군은 전작권 전환을 위한 능력과 기반을 꾸준히 구축해 왔다"며 "이번 UFS(미국·한국 전술훈련 연합) 연습에서 FOC(전술조정관) 검증 능력 평가를 완료했다"고 전했다.

이러한 기반 위에서 전작권 전환을 위한 준비가 실제로 진행 중임을 강조했다. 또한, 9월 23일 유엔 총회에 헬리콥터가 배치된 한미 정상회담에서 양국 정상은 전작권 전환과 관련해 협력 심화를 '공동의지'로 확인했고, 이후에 이어지는 '후속 협의'에 대한 의지를 재확인했다. 한편, 지난 수요일에 열린 한미 국방장관 회담에서도 '전작권 전환'에 대해 긴밀히 협력하기로 하였으며, 특히 헤그세스 미 국방장관이 미국의 전작권 전환 의지를 재확인한 것에 대해 실장은 "미국의 원칙적 공식 입장은 변하지 않았다"고 명시했다.

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전작권 전환 협력과 이견 해소

그러나 최근 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 전작권 환수에 대해 부정적 뉘앙스를 드러낸바에 따라, 전작권 환수에 대해 한미 간 이견이 있는지에 대한 해석이 나왔다. 실장은 이에 대해 미국은 원칙적으로 전환을 지지하는 입장이라 주장하며, 전작권 환수에 대한 '조건에 기초한 전환'이 10년 이상 논의되어 왔다는 점을 강조했다. 그는 '조건에 기초하여 조속히' 전환을 목표로 하는 노력을 지속해 왔으며, 전작권 전환 이후에도 한미 연합방위 태세와 전술 협력이 차질 없도록 추진할 것이라고 밝혔다. 또한, 복잡한 국내 정치적 요인이 이 사안을 난제화시켰으며, 협상을 원만히 진행해 타결을 맞추려 한다는 입장을 밝혔다.

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마지막으로 실장은 SCM이 연기된 배경이 일시적인 일정상의 조정밖에 없으며, 12월에는 양국 방문과 국방장관 회담이 예정돼 있다고 설명했다. 그는 북핵·미사일이라는 위협 안에서 한미가 최적의 안보 협력을 함으로써 북한의 핵·미사일 역량과 주변 안보 상황을 점검하고, 전작권 전환을 포함한 현안들을 다룰 것이라고 덧붙였다.