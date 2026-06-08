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청와대 회동, 4부 요인 참정권 침해 사태 진상 규명 및 제도 개선 한목소리

정치 News

청와대 회동, 4부 요인 참정권 침해 사태 진상 규명 및 제도 개선 한목소리
이 대통령청와대 회동4부 요인
📆6/8/2026 8:57 AM
📰YTN24
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이 대통령이 청와대에서 4부 요인과의 회동을 통해 선거관리위원회의 투표지 부족 사태를 심각하게 우려하며 진상 규명과 제도 개선을 촉구했다. 각 기관 수장들은 독립 기관으로서의 헌법적 지위에도 불구하고 감독 메커니즘 부재를 지적하며 근본적 개선이 필요하다고 강조했다.

이 대통령 은 이날 청와대에서 회동을 열고 참정권 침해 사태와 관련해 중대한 우려를 표명했다. 그가 지적한 핵심 문제는 선거관리위원회 독립 기관 으로서 외부 감시나 통제가 어렵고, 이로 인해 투표지 부족 같은 중대한 문제가 발생했음에도 공식적으로 진상을 확인하기 어렵다는 점이었다.

이 대통령은 '숫자가 얼마이든 결과에 영향이 있든 투표권 행사와 충분한 국민주권 행사 실현을 보장하지 못했다는 것은 매우 심각한 문제'라고 강조하며, 헌법상 독립 기관이라는 이유로 어떤 잘못이 있어도 감사조차 할 수 없는 현실을 지적했다. 그는 또한 4부 요인들을 소집한 배경에 대해 '지금 상황이 이렇게 그냥 넘어가기 어려운 상황'이라고 설명하고, 독립 헌법 기관 책임자들이 모여 공식적 논의를 시작해야 한다고 촉구했다. 이 자리에서 조 의장, 조 대법원장, 김 헌법재판소장 등도 일제히 사태의 심각성을 인정하며 진상 규명과 제도 개선을 주장했다.

조 의장은 '견제받지 않은 독립성이 초래한 사태'라며 국민 참정권을 대하는 태도의 안일성을 비판했고, 조 대법원장은 '민주 국가에서 결코 있을 수 없는 일'이라며 원인 파악과 조치를 촉구했다. 김 소장은 '국민의 신뢰와 자부심에 상처를 주었을 것'이라며 이 사태를 성찰의 계기로 삼아 제도를 전면적으로 검토하고 개선해야 한다고 제안했다. 전체적으로 이 회동은 선거 관리 시스템의 근본적 결함과 독립 기관에 대한 감독 메커니즘 부재를 날카롭게 조명한 자리였다.

각 기관 수장들은 일제히 진상 조사와 함께 선거 제도 전반에 대한 냉철한 점검을 요구했으며, 이는 향후 법적 조치와 제도 개선으로 이어질 중요한 발판이 될 전망이다

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이 대통령 청와대 회동 4부 요인 참정권 침해 투표지 부족 선거관리위원회 진상 규명 제도 개선 독립 기관 국민주권

 

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