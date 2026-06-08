청와대 회동, 4부 요인 참정권 침해 사태 진상 규명 및 제도 개선 한목소리

이 대통령이 청와대에서 4부 요인과의 회동을 통해 선거관리위원회의 투표지 부족 사태를 심각하게 우려하며 진상 규명과 제도 개선을 촉구했다. 각 기관 수장들은 독립 기관으로서의 헌법적 지위에도 불구하고 감독 메커니즘 부재를 지적하며 근본적 개선이 필요하다고 강조했다.

이 대통령 은 이날 청와대에서 회동을 열고 참정권 침해 사태와 관련해 중대한 우려를 표명했다. 그가 지적한 핵심 문제는 선거관리위원회 가 독립 기관 으로서 외부 감시나 통제가 어렵고, 이로 인해 투표지 부족 같은 중대한 문제가 발생했음에도 공식적으로 진상을 확인하기 어렵다는 점이었다.

이 대통령은 '숫자가 얼마이든 결과에 영향이 있든 투표권 행사와 충분한 국민주권 행사 실현을 보장하지 못했다는 것은 매우 심각한 문제'라고 강조하며, 헌법상 독립 기관이라는 이유로 어떤 잘못이 있어도 감사조차 할 수 없는 현실을 지적했다. 그는 또한 4부 요인들을 소집한 배경에 대해 '지금 상황이 이렇게 그냥 넘어가기 어려운 상황'이라고 설명하고, 독립 헌법 기관 책임자들이 모여 공식적 논의를 시작해야 한다고 촉구했다. 이 자리에서 조 의장, 조 대법원장, 김 헌법재판소장 등도 일제히 사태의 심각성을 인정하며 진상 규명과 제도 개선을 주장했다.

조 의장은 '견제받지 않은 독립성이 초래한 사태'라며 국민 참정권을 대하는 태도의 안일성을 비판했고, 조 대법원장은 '민주 국가에서 결코 있을 수 없는 일'이라며 원인 파악과 조치를 촉구했다. 김 소장은 '국민의 신뢰와 자부심에 상처를 주었을 것'이라며 이 사태를 성찰의 계기로 삼아 제도를 전면적으로 검토하고 개선해야 한다고 제안했다. 전체적으로 이 회동은 선거 관리 시스템의 근본적 결함과 독립 기관에 대한 감독 메커니즘 부재를 날카롭게 조명한 자리였다.

각 기관 수장들은 일제히 진상 조사와 함께 선거 제도 전반에 대한 냉철한 점검을 요구했으며, 이는 향후 법적 조치와 제도 개선으로 이어질 중요한 발판이 될 전망이다





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