청와대, 북미 정상 접촉 가능성 낮다고 전망...중대 발표 속 외교 동향 분석

청와대 고위관계자가 12일 내주 필리핀 개최 아세안 및 APEC 정상회의 기간 중 북미 간 접촉 가능성은 낮다고 밝혔다. 한미 동맹 강화와 파병 연장 등 주요 현안에 대한 정부의 입장도 함께 전한다.

청와대 고위관계자는 12일 내주 열리는 필리핀에서의 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 및 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의를 계기로 이루어질 북미 간 접촉 가능성에 대해 회의적인 입장을 밝혔다. 이 관계자는 이재명 대통령의 양 정상회의 참석 소식이 공식 발표된 직후 진행된 기자들과의 만남에서, 다자외교 무대인 APEC에 북한이 참여할 가능성은 극히 낮다고 평가했다.

전체적으로 볼 때 정상회의 전후로도 북미 간 실질적인 교류가 일어날 가능성은 적다는 게 청와대의 전망이다. 다만, 굳이 비교하자면 정상회의 공식 일정 중보다는 일정 밖에서 우연히 마주치는 등 비공식적인 접촉이 일어날 확률이 조금 더 높을 수 있다는 정도이다. 하지만 예측 불가능한 변수들이 많다는 점을 감안하여 단정적인 판단은 피하겠다는 설명이다.

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북핵 인정 우려와 한미 중러 정상회담 전망

북미 정상회담이 성사될 경우 미국이 북한을 핵보유국으로 인정할 수 있다는 우려에 대해서는, 아직 너무 앞서 나간 이야기라며 조심스러운 반응을 보였다. 미국과 현재 잘 소통하고 있는 상태이며, 북한을 핵보유국으로 인정하는 것은 정부가 현재 상상하지 못하고 있는 영역이라고 덧붙였다.

아세안과 APEC을 계기로 미국, 중국, 러시아 정상 간 회담이 성사될 가능성에 대해서는 배제할 수 없다는 입장을 표명했다. 여기서 한반도 문제가 논의될 가능성도 단정할 수 없는 만큼, 상황을 관심을 갖고 지켜보며 필요한 대처를 준비하고 있다. 이는 지역 안보格局이 크게 흔들릴 수 있는 점을 경고하는 듯한 맥락이다.

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김여정 발언 및 전시작전통제권 논의 현황

김여정 북한 노동당 총무부장이 대남 확성기 가동을 예고한 것과 관련해서는, 북한 측의 발표가 있었고 기본적 준비를 한 것으로 안다고 전했다. 그러나 그 이상의 구체적인 움직임은 아직 관측되지 않고 있다고 설명했으며, 북한 내부의 정세 분석이 계속 진행 중임을 시사했다.

미국 중간선거 결과가 전시작전통제권 전환 등 한미 간 대화에 미칠 영향에 대해서는, 한미 국방부 장관 협의에서도 전작권이 논의 사항 중 하나였다고 답했다. 논의가 잘 진행되고 있으며, 미국 중간선거의 영향이 특별히 가시화된 부분은 없다고 밝혔다. 정부 대 정부 간의 협의가 더 중요한 요소임을 강조하며 향후 일정과 절차에 집중하고 있다.

청해부대 파병 연장 및 한미 군사 협력 강화

최근 청해부대 작전구역을 확대하는 내용의 파견 연장 수정 동의안을 국회에 제출한 것과 관련해서는, 우리 국민과 선박을 보호하기 위한 조치이자 안전하고 자유로운 항해를 위한 국제적 협력에 참여하는 것이라고 의미를 부여했다. 이는 남중국해 등 해상 안전보장에서의 한국의 역할을 강화하는 방향으로 해석된다.

특히 유사시 필요한 최소한의 방위권이나 자위권은 행사할 수 있지만, 전쟁이나 전투에는 참여하지 않으며 다른 지휘체계로 들어가지도 않을 것이라고 강조했다. 위험한 상황으로 들어가는 일도 없을 것이라고 재차 명시하며, 국방 의회 소통에 차질이 없도록 조치하겠다고 밝혔다.

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한편, 핵추진잠수함 도입이나 원자력 협력 문제 등은 아직 정상적인 논의과정으로 진입하지는 못했으나, 조속히そう 하기 위해 노력 중이라고 전했다. 이는 한미 동맹의 기술적, 군사적 깊이를 더하기 위한 장기적인 과제가 진행 중임을 확인시켜 주는 대목이다.