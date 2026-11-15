청와대, 국가시험 AI 부정행위 긴급대책회의 열어 엄정 수사 방침

청와대가 지난 15일 에이아이 활용 시험 부정행력 방지 긴급대책회의를 개최하고 전담팀 구성과 엄정 수사 방침을 발표했다. 고용노동부, 법무부 등 각 부처도 추가 대응 방안을 모색하며 시험 관리 강화에 나서고 있다.

청와대 가 국가자격시험 에서 초소형 카메라와 인공지능(AI)을 활용한 신종 부정행위가 잇따라 드러나자 긴급한 대책 마련에 나섰다. 지난 15일 하준경 정책실장 주재로 열린 에이아이 활용 부정시험 확산 방지 긴급대책회의에서는 시험 관리 감독 강화와 함께 신종 수법 및 조직 범죄에 대한 전담팀 편성을 통한 엄정 수사 방침이 확정되었다.

에이아이 부정시험 방지 긴급대책회의 개최

하준경 정책실장은 회의에서 시험의 공정성이 국민의 신뢰와 직결되는 문제임을 강조하며, 어떠한 부정행위도 용납되어서는 안 된다는 입장을 재확인했다. 정부는 이어 16일에는 국무총리 주재로 관계기관 대책회의를 열어 범정부 차원의 심층적인 논의와 대책 수위를 조율할 예정이다. 매해 수백만 명의 사람이 응시하는 국가자격시험의 신뢰성을 지키기 위해 각 부처와 기관이 초비상 상태에 들어간 것이다.

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연간 450만명 대상 시험 관리 당국의 긴급 조치

국가자격시험은 한국산업인력공단에서 관리하는 국가기술자격시험과 각 부처가 담당하는 국가전문자격시험으로 구분된다. 기술자격시험의 경우 필기와 실기를 합쳐 연간 약 450만 명의 응시자가 몰리며, 의사·변호사·세무사 등 전문직 시험을 포함한 국가전문자격시험도 매년 수십만 명이受験한다. 이와 같이 광범위한 규모의 시험에서 신뢰도 유지가 시급한 과제로 부상했다.

고용노동부 TF 구성과 법무부의 추가 대응 검토

고용노동부와 한국산업인력공단은 권창준 노동부 차관 주재 회의 후 즉각적인 행보에 나섰다. 두 기관은 테스크포스(TF)를 구성되어 올해 치러진 시험 대상으로 인공지능 부정행위 실체를 조사하는 동시에 시민 제보를 받는 전용 센터를 개설하기로 했다. 내년 1월 제16회 변호사시험을 주관하는 법무부 역시 전파탐지기 등 전자기기 적발 장비 도입을 검토하며 기존 방안 외에 추가 대응책을 모색 중이다.

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의사국가고시 스마트안경 휴대 금지 및 감독 강화

한국보건의료인국가시험원은 내년 1월 예정된 의사국가고시에서 스마트안경을 휴대 및 사용 불가 물품으로 명시적으로 포함시켰다. 보건복지부 관계자는 시험 당일 육안 검사를 통해 이상 징후가 발견될 경우 이를 촬영해 시험 본부로 전송, 전문가가 판별하는 절차를 추가하고 있으며 감독관 교육을 지속하고 있다고 밝혔다. 하지만 첨단기기를 활용한 부정행위를 적발하는 것이 주된 대책인 만큼 실제 적발 효과에 대한 우려의 목소리도 나온다.

다음 달 주요 시험 앞두고 단속 방안 마련 급선무

당장 내년 1월 치러지는 변호사시험과 의사국가고시 등 굵직한 국가시험을 앞두고 각 기관은 빠른 시일 내에 진화하는 부정행위 수법을 단속할 뾰족한 방안을 마련해야 하는 과제를 안고 있다. 기존의 단순 감독 강화 수준을 넘어선 기술적·제도적 대응책이 요구되는 상황에서 정부와 각 부처의 향후 조치와 수사 결과가 시험 공정에 미칠 영향이 주목된다.