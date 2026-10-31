청와대, 전작권 전환 일정 조기 완료 선언 및 국제 안보 방안 발표

청와대가 전시작전통제권 전환을 내년 초에 실질적 성과로 달성할 것을 발표하며, 호르무즈해협 자유통항과 남북 관계, 미국·러시아·우크라이나와의 협력 방안을 밝혔다.

청와대는 30일 전시작전통제권(전작권) 전환에 관한 계획을 발표하고, 내년 초에 실질적인 성과를 거둘 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 30일 청와대 춘추관에서 열린 기자간담회에서 국가안보실 장관은 '한·미는 올해 UFS(을지 자유의 방패) 연습에서 FOC(완전 운용 능력) 검증을 위한 능력 평가를 완료했다'면서 ' 전작권 전환 에 대한 미국의 의지를 재확인했다'라고 전했습니다.

한·미 국방장관 회담에서도 '전작권 전환을 위한 실질적인 성과'를 내년 초에 맞이할 계획이 있다는 내용을 강조했습니다. 청와대 고위 관계자는 미국이 전작권 전환의 문턱을 높이려 한다는 지적에 대해 '현재 한·미 합의는 문재인 정부 때 발표한 '조건에 기초하여 조속히'라는 원칙에 기반한다'고 설명했습니다. 이에 대해 미국이 전작권 자체에 부정적이지 않으며, 목표연도를 설정한 뒤 평가와 검증 기준을 합의할 방안을 추진하고 있다면서 '전작권 전환 이후 한·미 간 공조나 연합방위태세에 차질이 없어야 한다'는 점이 중요하다고 강조했습니다.

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청해부대 작전 범위 확대 검토

전략 측면에서는 호르무즈해협 자유통항을 위한 군사적 기여에 대해 청해부대를 강화·확대하는 방안을 모색 중이라고 발표했습니다. 정부는 청해부대의 작전 범위를 아덴만과 오만 남방 해역 또는 아라비아해 일부로 확대하고, 해상초계기 P-8A 투입 방안도 검토 중이라고 밝혔습니다. 또한, 청와대는 '전쟁에는 절대 관여·개입하지 않는다'는 원칙과 '상선 보호·원유 수송로 확보·국민의 생명·안전 보호' 등 최소한의 활동과 국제적 기여를 견지해 나갈 것이라고 강조했습니다.

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한편, 한·미 관계에 대한 냉각 신호가 나오면서 청와대는 '한·미 간 정보 협력에 제약이 있는 상황이지만, 여전히 좋은 협의가 진행돼야 한다'는 입장을 밝혔습니다. 미국 대사 미셸 스틸은 서울에서 열린 간담회에서 한·미 관계가 난기류가 있음을 인정하면서도 '양국 간 협력이 지속적으로 강화될 필요가 있다'라고 말했습니다. 남북 긴장이 고조되는 가운데, 청와대는 '경계근무 강화와 도발 행위에 대해 필요한 조치를 취한다'는 원칙을 갖고 평화공존 정책을 일관되게 추진하겠다고 했습니다.

북한군 경계근무와 러시아 관계 부인

북한군이 26일 김포시 애기봉 전망대에서 경계근무를 하고 있었으며, 북한군 포로 송환에 관한 비공개 합의와 관련해 우크라이나와의 갈등이 한국의 러시아 밀착 전략의 일환이라는 외신 보도에 대해 부인했습니다. 청와대는 '우리는 국제적인 체제와 통제를 존중하며 움직이고 있다'며 러시아와의 관계를 '피벗'이라고 보지 않는다"고 말했습니다. 종합적으로 청와대는 전작권 전환을 통한 한·미 연합방위태세 강화와 동시에 국제 안보 이슈에 대해 책임 있는 역할을 수행하겠다는 입장을 밝히며, 향후에 국가 안보와 국제 평화 유지에 기여할 구체적 방안을 국민과 국회에 투명하게 공개할 계획이라고 했습니다.