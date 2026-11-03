청와대, 이주인권단체 간담서 이대통령 발언 혐오아니라 강조

청와대가 이재명 대통령의 다문화가정 우대 제도 폐지 검토 발언과 관련해 이주인권단체 간담회에서 혐오 표현이 아니라고 재차 강조했다. 정책 제안 및 예산 복원 논의도 이뤄졌다.

이재명 대통령 과 이주인권 관련 단체 간 논쟁이 이어지는 가운데 청와대 가 공식 입장을 재확인했다. 3일 오전 청와대 에서는 이주노동자평등연대와 이주여성인권센터 등 이주인권노동단체 대표들이 초청되어 간담회가 진행되었다.

이번 회동은 전성환 경청통합수석이 주재한 자리로, 최근 이재명 대통령의 다문화가정 우대 제도 폐지 검토 발언 등이 사회적 논란을 빚자 이를 수습하기 위해 마련된 것으로 알려졌다.

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청와대 혐오 표현 아니라고 거듭 강조

청와대는 간담회 직후 배포한 보도자료를 통해 참석자들이 전달한 의견에 우려를 표명하면서도, 대통령의 발언을 혐오 표현으로 해석하는 시각을 명확히 부인했다.

청와대 입장은 외신 노동자들이 국가 경제에 크게 도움이 되지 않는다는 주장이나 서울시 등 지방정부의 다문화가족 우대 제도에 대한 비판은 혐오 정서가 아닌 정책적 논의의 일환이라는 것이다.

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특히 청와대는 우리 사회 전반에 이주민 등 소수자에 대한 혐오 정서가 확산하고 있다는 우려를 전하며, 이에 대한 명확한 문제 인식과 개선 방안 마련을 촉구했다.

전성환 수석 '인식 차이'와 '오해' 해명

간담회 참석자들의 증언에 따르면 전성환 경청통합수석은 대통령의 발언이 혐오 표현이 아니라 단순한 인식의 차이에서 비롯된 것임을 반복적으로 설명했다고 한다.

한 참석자는 전 수석이 시민사회가 대통령의 발언을 오해하고 있으며, 이를 혐오 표현으로 프레임하는 것은 수용할 수 없다고 말했다고 전했다.

또 다른 참석자는 전 수석이 시민사회의 오해가 있으니 전체 맥락을 봐달라고 요청했다고 밝혔다. 하지만 참석자들은 맥락이 잘려나가고 단어만 남아 이주민 피해가 막심하다며 강한 우려를 표명했다.

상심한 이주민에 위로만, 구체적인 대안 부재

전성환 수석은 이번 논란으로 인해 깊은 상처를 입은 이주민 개인들에게는 죄송하다며 마음을 이해한다고 개인적 위로의 뜻을 전하기도 했다.

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하지만 참석자들은 대통령 말 한마디가 혐오 세력에 날개를 달아준 격이 되어 민주주의와 공동체가 파괴될 수 있다며 더 큰 사회적 비용이 발생할 수 있음을 지적했고, 이에 대한 구체적인 대책을 물었다.

이에 대해 전 수석은 '공감한다'고만 답했을 뿐, 구체적인 피해 회복 방안이나 정책적 후속 조치는 제시하지 않았다고 참석자들은 분석했다.

예산 복원 요구와 청와대의 검토 의사

참석 단체들은 윤석열 정부 당시 삭감된 다문화가족 관련 여성가족지원센터 예산의 완전한 복원을 주요 안건으로 제시했다.

또한 다문화가족 복지 사각지대 해소, 임금 체납 문제 개선, 농업 계절노동자 권리 보호, 이주 여성 인권 증진 등을 위한 정책적 제안들을 현장 경험을 바탕으로 전달했다.

이들 요청 사항 중 청와대 주재 토론회 개최 건의 등에 대해 전성환 경청통합수석은 신중하게 검토하겠다며 긍정적인 검토 의사를bekannt으로 했다.