청와대 국토교통비서관 자리가 5개월째 공석이며 이성훈 전 비서관 후임자가 결정되지 않아 정책 조율이 stalled 되고 있다. 전월세난 및 철도 계획 등 주요 현안이 지연되며 부처 간 소통에 차질이 빚어지고 있다.

청와대 국토교통비서관 자리가 5개월째 공석인 상태다. 이성훈 전 비서관이 지난 7월3일 한국토지주택공사(LH) 사장으로 임명된 이후 25일 현재까지 후임자가 정해지지 않으면서, 부동산과 철도 등 핵심 정책 분야에서 부처 간 정책 조율이 원활하지 못하다는 지적이 나온다.

부처 간 정책 조율 마비와 세제개편안 배제

청와대 국토비서관은 국토교통부와의 소통 창구로서 주택, 교통, 부동산 정책을 총괄하고 부처 간 갈등을 조정하는 핵심 참모 역할을 수행한다. 직급은 차관보급인 1급이지만, 대통령의 정책 결정에 직결되는 실질적인 영향력이 큰 위치이다.

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이러한 핵심 인사의 공백이 길어지면서 국토부 현장의 목소리가 청와대에 제대로 전달되지 않고 있다. 실제로 국토부는 지난 8월3일 발표된 세제개편안 논의 과정에서 제외된 것으로 파악되었다. 국토부 한 관계자는 당시 세제개편안 내용을 '지라시'로 받아보며 논의에 참여하지 못한 점을 지적했다.

8·3 세제개편안은 실거주 1주택자의 세 부담을 줄이고 비거주 1주택자의 세 부담을 늘리는 내용을 담고 있다. 비거주 주택자가 집을 거둬들이면 전월세 시장에 막대한 영향이 갈 수 있는데, 이러한 변수를 점검해야 할 국토부가 논의에서 배제됨으로써 정책의 완성도에 우려가 제기된다.

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전월세 불안과 부동산 시장 실태

현재 부동산 시장은 비서관 공백을 방치할 수 없을 만큼 복잡한 양상을 보인다. 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 값은 93주 연속 상승세를 이어가고 있다.

최근 강남3구(강남·서초·송파구)와 용산·동작구 등 한강벨트 일부 지역은 가격 하락세로 돌아섰지만, 이는 전체적인 안정화라기보다는 전세 매물이 부족하고 월세가 상승하는 전월세 불안 현상이 지속되고 있기 때문이다.

청와대 비서관을 지낸 한 인사는 "부처가 주택 시장의 어려움이나 민심을 비서관에게 빠르게 전달하면, 비서관이 수석에게 전달하고 수석이 대통령에게 '현장 상황이 이러니 이런 정책을 펴는 게 좋겠다'고 조언하는 구조"라고 설명했다. 그러나 비서관 자리가 비어 있으면 이러한 대통령의 피드백 루트가 차단되어 부처의 정책 조율이 전혀 이뤄지지 않는다고 지적했다.

철도 계획 지연과 행정 '트래픽 잼'

주택 문제 외에도 올해부터 2035년까지 철도 건설 방향을 정하는 '제5차 국가철도망 구축계획' 등 굵직한 현안의 결정 역시 지연되고 있다. 한 국토부 관계자는 "철도망 구축은 정치적인 이해관계가 복잡하므로 결국 청와대에서 정책 조정을 해줘야 하는데, 그런 역할이 늦어지고 있다"고 밝혔다.

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국토부 사정에 밝은 한 인사는 "국토부는 주택뿐만 아니라 철도, 항공 등 방대한 분야를 아우르므로 청와대와 부처가 수시로 소통해야 한다"며 "이 중간 연결고리가 빠지면 의사결정 과정에서 '트래픽 잼'이 발생할 수밖에 없다"고 우려했다.

국토부 관계자들은 "대통령이 주택 공급 속도를 높이라고 지시해놓고 청와대에서 컨트롤타워 역할을 할 사람이 없다는 점 자체를 이해할 수 없다"며 강력한 정책 추진이 필요하다고 주장하고 있다. 청와대는 후임 국토교통비서관의 조속한 임명을 통해 정책 공백을 해소하고 부처 간 원활한 소통 체계를 복원해야 한다는 압박을 받고 있다.