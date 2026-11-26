류덕현 청와대 보좌관이 미래대응기금 104조원 적립을 재정책임으로 규명하며, 미래위기를 대비한 현명한 선택이라고 강조했습니다. 정부의 재정 운용 방향이 국제기구로부터도 긍정적으로 평가받고 있습니다.

류덕현 청와대 재정기획보좌관이 내년도 예산안과 관련된 재정 운용 정책을 두고 제기된 비판에 대해 공식 입장을 밝혔다. 청와대 는 2027년 정부예산안 에 포함된 미래대응기금 적립금 104조원이 사라지는 비용이 아니라고 강조하며, 이는 미래 경제 위기와 세수 결손에 대비하기 위한 책임 있는 재정 운영이라고 설명했다.

미래대응기금 104조원, 책임 있는 재정 운용론

류덕현 보좌관은 엑스(X·옛 트위터) 계정에 "미래를 대비하는 것이 '빚 중독'이냐"라는 제목의 글을 통해 이러한 견해를 명확히 했다. 그는 "부채는 계산하면서 자산은 계산하지 않는 것이 과연 온전한 경제학적 분석이냐"라는 의문을 제기하며, 단순한 지출로 보기에는 한계가 있다고 반박했다. 미래대응기금에 적립되는 자금은 국가의 자산으로 분류되어야 한다는 것이 청와대의 핵심 논리다.

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류 보좌관은 2027년 정부예산안의 주요 내용을 구체적으로 제시하며 이례적인 재정 안정화 조치를 자랑했다. 총지출은 12.8% 확대하면서도 통합재정수지는 59.9조원 흑자로 전환했고, 관리재정수지는 사실상 균형 수준으로 개선되었다. 또한 국고채 순발행 규모는 올해 대비 13.1조원 줄이는 등 재정 건전성을 강화하는 방향으로 예산이 편성되었다.

세수 호황 지속성 우려, 장기적 비축의 필요성

정부의 이러한 재정 운용 배경에는 반도체 호황에 따른 일시적 세수 증가에 대한 우려가 자리 잡고 있다. 류덕현 보좌관은 "반도체 호황에 따른 막대한 세수가 언제까지 지속될지 아무도 장담할 수 없다"며 긴박한 현실 인식을 드러냈다. 세수가 풍부할 때 국채 발행을 줄이는 것도 중요하지만, 그 일부를 비축하여 미래의 불확실성에 대비해야 한다는 주장이다.

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이는 과거 대규모 세수 결손으로 인해 미래 성장을 위한 투자가 위축되고 지방재정이 어려움을 겪었던 뼈아픈 경험을 반영한 것이다. 정부는 이러한 과거의 실패를 교훈 삼아, 일시적인 세수 호황을 중장기 재정안정과 미래 성장의 기회로 전환하려는 전략을 추구 중이다. 이러한 정책 방향은 국제사회에서도 주목받고 있다는 것이 청와대의 설명이다.

국제기구와 신용평가사의 긍정적 평가

청와대는 미래대응기금 신설과 관련되어 국제적인 기준에서도 타당성이 인정받고 있다고 밝혔다. 국제통화기금(IMF)은 미래대응기금 신설을 환영했으며, 경제협력개발기구(OECD) 수석이코노미스트는 이를 '현명한 정책적 선택'이라고 평가했다. 세계적 신용평가사 무디스와 피치도 재정건전성 개선과 미래 성장동력 확보라는 정부의 방향을 긍정적으로 평가했다.

류덕현 보좌관은 "그런데 이를 단순히 '재정 중독', '빚 중독'으로 매도하는 것이 과연 균형 잡힌 경제학적 분석이라고 할 수 있겠냐"라고 질문하며, 비판론에 대한 반박을 이어갔다. 그는 재정의 목적은 국가채무를 최소화하는 데만 있는 것이 아니라 국민의 삶을 지키고 경제위기에 대응하며 국가의 성장잠재력을 확충하는 데 있다고 역설했다.

재정건전성의 본질, 지속가능한 국가 성장

청와대는 지속가능한 재정 운용이야말로 진정한 재정건전성이라고 정의하며, 국민과 시장의 이해를 촉구했다. 류덕현 보좌관은 "재정의 목적은 국가채무를 최소화하는 데 있지 않다"며, 이를 위한 지출이 오히려 책임 있는 재정 운영의 핵심이라고 강조했다. 경제 위기에 대응하고 성장잠재력을 높이는 것이 지속가능성을 뒷받침하는 유일한 길이라는 것이다.

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이러한 논의는 26일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 제9차 예산안등조정소위원회 회의 직후, 27일 공개된 청와대의 공식 입장을 통해 본격화되었다. 법정 시한인 11월 2일을 닷새 앞두고 있는 시점에서의 이 같은 주장은, 앞으로 진행될 예산안 조정 과정에서 정부가 주도적으로 재정 운용의 정당성을 설득할 것으로 보인다.