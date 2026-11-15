청와대, AI 부정시험 방지 긴급대책 수립…수능 전수조사

청와대가 AI를 활용한 국가시험 부정행위 방지를 위해 긴급 대책 회의를 주재했습니다. 수능과 국가자격시험에 대한 전수 조사와 엄중한 수사 계획을 발표하여 시험 공정성을 확보하겠다고 밝혔습니다.

청와대 가 인공지능(AI) 기술을 악용한 국가시험 부정행위 확산을 차단하기 위한 긴급 대책을 본격 가동한다. 하준경 대통령비서실 정책실장 은 6일 오후 청와대 본관에서 'AI 활용 부정시험 확산 방지 긴급 대책 회의'를 주재했다. 이번 회의는 최근 급증하는 신기술 기반의 사기성 시험 행위에 대한 선제적 대응과 체계적인 관리 강화가 필요한 시점에서 마련되었다.

청와대는 회의 결과를 바탕으로 국가자격시험 전반에 걸친 AI 활용 부정행위 의심 사례에 대한 전수 조사를 실시하기로 했다. 이는 개별 사건 중심의 대응을 넘어, 시스템적 허점을 발견하고 근절하기 위한 포괄적인 접근이다. 특히 수험생의 신뢰를 해칠 수 있는 중대한 우려가 있는 수능 시험 관리에 대한 집중 점검이 이루어졌다.

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수능 AI 부정방지 체계 구축 방안

하준경 정책실장은 수능에서 유사한 AI 활용 부정행위가 다시는 발생하지 않도록 전수조사 절차를 마련할 것을 지시했다. 시험장별로 AI 기기 판단을 전담할 인력을 배치하여, 수험생이 소지한 기기가 부정행위 용도로 사용되지 않도록 실시간 모니터링 체계를 강화한다. 또한 수험생과 감독관을 대상으로 한 교육 강화를 통해 부정행위 예방 의식을 고취하기로 했다.

하준경 실장은 시험장 내 기술적 감시 강화와 함께 인적 관리의 중요성을 강조했다. 그는 열 감지 카메라 등 현재 가용 가능한 모든 기술을 총동원하여 시험장 관리를 철저히 할 것을 관계 기관에 요청했다. 다만 이러한 강도 높은 감시 과정에서 일반 안경 착용자나 의료기기를 필수적으로 사용하는 수험생이 불필요한 불편이나 위축을 겪지 않도록 세심한 주의가 기울여야 한다고 당부했다.

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경찰 수사팀 가동 및 범죄 추궁 원칙

경찰 등 수사기관에서는 AI 부정 시험 관련 사건이 접수될 경우 신속하고 엄정한 수사에 들어간다. 하준경 실장은 신종 수법이나 조직적인 부정행위 등 중대한 범죄 사례에 대해서는 전담 수사팀을 편성하여 배후까지 철저히 규명할 방침이라고 밝혔다. 이는 표면적인 처벌을 넘어 범죄의 구조를 해체하여 재발을 막기 위한 조치이다.

특히 하준경 실장은 '과거 범죄도 끝까지 추적해서 잡는다'는 원칙을 확립할 것을 주문했다. 이는 일회성 단속으로 끝나는 것이 아니라, 적발된 사례를 데이터베이스화하여 유사한 패턴의 범죄를 사전에 예방하려는 전략이다. 이와 함께 초소형 카메라 등 부정행위 도구의 유통 경로를 점검하고, 시민 제보 활성화를 통해 사회 전반의 감시망을 확대할 예정이다.

시험 공정성 유지 및 국정감사 지시

하준경 실장은 29일 국회 운영위원회에서 열린 국정감사에서 이러한 정책 방향을 재확인했다. 그는 시험의 공정성이 국민의 신뢰와 직결된다는 점을 강조하며, 어떠한 부정행위도 용납되어서는 안 된다고 천명했다. AI 등 신기술을 악용한 부정행위에 대한 근본적인 재발 방지 대책을 모든 부처에 지시하며, 교육부 등 관계기관이 모든 가능성을 면밀히 점검할 것을 명령했다.

이번 긴급 대책은 단순히 기술적인 대응을 넘어 시험 제도 자체에 대한 국민의 신뢰를 회복하려는 국가 차원의 대응이다. 청와대는 이번 회의에서 나온 조치들이 신속하게 실행되어, 다가오는 주요 국가시험에서 공정한 경쟁 환경이 확보되도록 최선을 다할 것이라고 밝혔다. 관계 기관은 제출된 대책에 따라 상세한 시행 계획을 수립하고 즉시 실행에 옮길 예정이다.