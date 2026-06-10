청소년 놀이시설 DJ, 전자발찌 착용 상태서 여고생 집단 성폭행 사건 확인

JTBC '사건반장'은 성범죄 전력이 있던 디스코팡팡 DJ가 전자발찌를 착용한 채 여고생을 집단 성폭행한 사건을 보도했다. 가해자 박모 씨는 미성년자 시절에도 장기 7년, 단기 5년의 선고를 받았으며, 성범죄자 위험성 평가에서 조두순과 동일한 점수를 기록했다. 피해자 A씨의 딸은 가해자가 자신의 옷을 가지고 있다며 집으로 유인된 후 10대 남성과 함께 성폭당했고, 범행 장면은 동영상으로 촬영됐다. 사건 발생 이틀 후 가해자는 영상 삭제를 조건으로 피해자를 다시 불러 감금 및 폭행했고, 박 씨는 재판에서 징역 10년을 선고받았으나 항소했다. 10대 공범도 징역 장기 7년·단기 5년을 선고받고 항소했으며, SNS에 무거운 반성 없는 태도를 보였다.

JTBC '사건반장'이 보도한 내용에 따르면, 청소년 들이 즐겨 찾는 놀이시설에서 전자발찌 를 착용한 성범죄 자가 여고생을 집단으로 성폭행하는 충격적인 사건이 발생했다. 가해자 박모 씨(20대)는 디스코팡팡 의 DJ로 근무하면서 미성년자였던 피해자 A씨의 딸에게 네 옷을 가지고 있다며 자신의 집으로 유인한 뒤, 10대 남성과 함께 집단 성폭행 을 저질렀다.

범행 당시 박 씨는 이미 성범죄자 전력이 있어 전자발찌를 착용 중이었으며, 수갑으로 피해자를 결박하고 범행 장면을 동영상으로 촬영했다. 그뿐만 아니라 사건 발생 이틀 후에는 영상을 삭제해 주겠다며 피해자를 다시 불러 감금하고 폭행하는 추가 범죄까지 저질렀다. 이 사건이 더욱 충격적인 것은 가해자의 과거 전력과 위험성 평가 결과 때문이다. 박 씨는 미성년자 시절에도 성범죄로 장기 7년, 단기 5년의 중형을 선고받은 바 있으며, 한국 성범죄자 위험성 평가(KSORAS)에서는 아동 성범죄자 조두순과 동일한 17점을 받았다.

또한 사이코패스 평가(PCL-R)에서는 조두순이 받은 29점보다 높은 33점을 기록해 그 위험성이 더 높은 것으로 평가됐다. 그럼에도 불구하고 박 씨는 재판에서 반성하지 않는 태도를 보였는데, 피해자에게 방청석에 앉아 있는 너를 보고 많이 놀랐다, 보여주고 싶지 않은 모습을 보여주게 돼 마음이 무겁다는 내용의 손편지를 보내 논란이 됐다. 10대 공범 역시 구속 후 SNS에 다들 잘 지내요, 경찰서 유치장으로 면회 와달라라는 글을 올려 충격을 줬다. 사건의 발단은 피해자가 가족과 말다툼 중 흉기로 자해한 사고에서 시작됐다.

아버지 A씨는 딸의 이상 행동을 이상하게 여겨 이유를 캐물었고, 결국 딸은 지난해 4월에 당한 성폭행 피해 사실을 털어놓았다. 그러나 A씨가 경찰에 신고했을 때 박 씨는 이미 다른 성범죄 사건으로 구속된 상태였고, 뒤늦게 Jiang은 재판을 거치게 됐다. 1심 재판부는 박 씨에게 징역 10년을, 10대 공범에게는 징역 장기 7년·단기 5년을 선고했으나, 두 가해자는 모두 판결에 불복해 항소한 상태다. 이 사건은 여러 측면에서 사회적 논란을 불러일으키고 있다. 먼저 전자발찌를 착용한 성범죄자가 다시 범죄를 저질렀다는 점에서 전자발찌 제도의 실효성에 의문이 제기된다.

또한 가해자의 높은 위험성 평가 점수에도 불구하고 사회에서의 관리가 제대로 이뤄지지 않았다는 비판이 나온다. 디스코팡팡과 같은 청소년 유희시설에서의 성범죄 예방 대책이 필요하다는 지적도 이어지고 있다. 피해자와 가족의 고통을 생각해 볼 때, 성범죄자에 대한 엄벌화와 함께 재범 방지 시스템의 전반적인 개선이 시급한 실정이다





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