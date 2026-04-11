청소년 우울증 약 사용 급증, 고령층 위장약 과다 복용 심각

국내 청소년의 우울증 약 사용량이 급증하고 고령층의 위장약 과다 복용 문제가 심각한 것으로 나타났습니다. 5~9세는 244.5% 증가, 80세 이상 여성은 우울증 약, 위산 분비 억제제 모두 가장 많이 복용. 약물 소비량 증가로 국민 1인당 약값 지출도 증가했습니다.

국내 10대 청소년 들의 우울증 약 사용량이 급증하고 있으며, 고령층에서는 위장약 의 과다 복용이 심각한 문제로 드러났습니다. 11일 보건복지부와 건강보험심사평가원의 ‘2024년 기준 의약품 소비량 및 판매액 통계’ 자료에 따르면, 최근 5년간(2020∼2024년) 전체 우울증 약 사용량이 51.0% 증가했습니다. 특히 5~9세 연령대에서는 244.5%, 10~14세는 157.5%, 15~19세는 128.3%로, 젊은 층을 중심으로 우울증 약 사용 증가폭이 두드러졌습니다. 이는 정신건강에 대한 인식 변화와 정신과 진료 증가가 부분적으로 영향을 미친 것으로 보입니다. 그러나 10대와 20대에서 우울증 약 처방 증가의 근본적인 원인에 대해서는 심층적인 추가 연구가 필요합니다. 성별과 연령을 통틀어 우울증 약을 가장 많이 복용하는 집단은 80세 이상 여성으로, 하루 1000명당 약 115명이 약을 복용하는 것으로 나타났습니다. \고령층의 위장약 과다 복용 현상 또한 심각한 수준입니다.

위산 분비 억제제인 프로톤펌프억제제 사용량을 분석한 결과, 최근 5년간 52.9%나 증가했습니다. 특히 65세 이상 인구의 10% 이상이 매일 이 약을 복용하고 있으며, 80세 이상 여성의 경우 하루 1000명당 203.3명이 이 약을 소비하여 전 연령대에서 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이는 노년층의 만성 질환으로 인한 다약제 복용과 위장 보호 목적의 처방 증가가 복합적으로 작용한 결과로 분석됩니다. 과도한 약물 복용은 국민의 건강과 경제적 부담을 동시에 증가시키는 요인으로 작용합니다.\2024년 기준 인구 1000명당 하루 의약품 소비량은 1491.7DID(DDD/인구 1000명/일)로, 전년 대비 4.2% 증가했습니다. 이는 성인 체중 70kg을 기준으로 세계보건기구(WHO)가 정한 1일 복용 권장량을 적용했을 때, 우리나라 국민 한 사람이 매일 평균적으로 약 1.5일 치의 약을 복용하고 있다는 의미입니다. 약물 소비 증가는 경제적 부담 증가로도 이어져, 국민 1인당 연간 약값 지출은 84만2594원으로, 달러로 환산하면 617.8달러로 0.5% 증가했습니다. 이러한 약물 소비 증가 추세는 국민 건강과 의료 재정에 부담을 줄 수 있으므로, 정부 차원의 적극적인 대책 마련이 시급합니다. 특히, 청소년 정신건강 문제와 노인층의 다약제 복용 문제에 대한 심층적인 분석과 맞춤형 의료 지원 방안 마련이 필요하며, 올바른 약물 복용 문화 정착을 위한 교육 및 홍보 활동 강화가 필요합니다. 또한, 불필요한 약물 처방을 줄이기 위한 의료 시스템 개선 노력도 함께 이루어져야 합니다. 국민 건강을 위한 지속적인 관심과 투자가 절실한 시점입니다





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우울증 청소년 노인 위장약 약물 소비

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