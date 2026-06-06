서울시는 청년통장 사업의 신청을 받는다. 이 사업은 참가자가 매월 15만원씩 2년 또는 3년간 저축하면 만기 때 두배로 돌려주는 것이다. 신청 자격은 서울시 거주자이며 18세~34세 청년이다.

서울시 는 청년통장 사업의 신청을 받는다. 이 사업은 참가자가 매월 15만원씩 2년 또는 3년간 저축하면 만기 때 두배로 돌려주는 것이다. 신청 자격은 서울시 거주자이며 18세~34세 청년이다.

제대 군인은 복무기간만큼 신청 가능 연령이 높아진다. 현재 공고일 기준 최근 1년간 3개월 이상 근로했거나 공고일 기준 3개월 이상 근로 중이어야 한다. 무엇보다 소득 요건을 확인해야 한다. 신청자 본인의 근로소득이 세전 월평균 255만원 이하여야 한다.

근로소득 산정 기준 기간은 지난해 6월부터 올해 5월 31일까지다. 또 부모의 소득이 연 1억원(세전 평균 834만원) 미만, 재산도 9억원 미만이어야 한다. 선발인원은 총 1만명이며 온라인으로 신청할 수 있다. 선발 기준은 신청 자격이 적합한지 확인한 뒤 서류 심사를 거쳐 심사표에 따른 고득점순으로 선발한다.

신청 제외 대상은 희망저축계좌 등 자산형성지원사업에 참여 이력이 있거나 사치·향락·도박 등 비사회적 업종 종사자라면 참여할 수 없다. 또 군 의무복무 중인 자도 신청할 수 없으며 올해 서울시 청년수당, 가족돌봄청년 자기돌봄비 지원 사업 참여자도 신청에서 제외된다. 이 밖에도 대학교에서 근로장학생으로 일했다거나 일경험 프로그램 참가자도 근로로 인정되지 않아 참여할 수 없다. 참가자는 올해 11월 3일 발표될 예정이다.

참가자는 매칭지원금을 받기 위해 약정기간 동안 서울에 거주해야 한다. 약정기간 도중 등본상 주소지를 서울 외의 지역으로 바꾸면 중도 해지된다. 또 약정기간의 50% 이상을 근로하고 저축해야 하며 연 1회 이상 금융교육 이수도 필수다





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청년통장 신청 사업 서울시 청년

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