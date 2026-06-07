청년층 주도 '잠실 개표소 봉쇄 시위', 재선거와 참정권 보장 요구 확대

서울 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 재선거 요구와 부정선거 주장이 이어지고 있다. 20·30대가 주도하는 평화적 게릴라 시위가 보수 진영과 차별화된 양상을 보이며, 시민들의 참정권 보장을 위한 움직임이 주목받고 있다.

서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하고 재선거를 요구하는 ' 잠실 개표소 봉쇄 시위 '가 이어지고 있다. 7일 오후 4시 기준 현장에는 경찰이 비공식적으로 추산한 약 13,300명의 시민이 모여 있었다.

이들은 투표용지 부족이 선거 과정에 심각한 불공정을 초래했다고 주장하며, '부정선거', '참정권 침해', '재선거'를 외치고 있다. 시위는 처음에 보수 진영과 극우 유튜버, 그리고 일부 정치인들이 주도했지만, 시간이 흐르면서 20대와 30대 젊은 층이 새로운 주축이 되었다. 이들은 기존 보수 세력이 사용하던 '광화문 아스팔트 보수'와 같은 상징적 구호 대신, 태극기를 통한 애국심 표출과 평화적인 시위 방식을 강조하고 있다. 시위의 특징 중 하나는 '게릴라식' 전개 방식이다.

참여자들은 자발적으로 모였다가 흩어지는 형태로 시위를 지속하고 있으며, 이는 연속적인 2박 3일 간의 봉쇄를 가능하게 만들었다. 현장에서는 피켓과 대형 무대 등 대규모 시위 장비가 사용됐지만, 전반적인 분위기는 과잉 정치적 구호를 배제하고 '재선거와 참정권 보장을 위한 순수한 시민 운동'이라는 메시지에 집중하고 있다. 특히 성균관대 사회학과 구정우 교수는 "시위 참가자들이 정파적 주장이나 정치적 구호를 배격하려는 태도는 현명한 전략"이라며, "운동의 순수성과 정당성을 유지하면서 좌우 진영을 넘어 더 많은 시민이 참여하도록 하는 것이 성공 열쇠"라고 평가했다.

한편 경찰은 현장에서 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 시위 초기에는 일부 참가자들이 경찰에 적대적인 태도를 보였으나, 이후 시위 참가자들은 자체적으로 '평화를 지키자', '시비나 마찰에 대응하지 말라'는 지침을 공유하며 자제된 분위기를 유지하고 있다. 또한 시위 물품은 태극기로 제한하고, '재선거', '참정권 침해', '애국가' 등 제한된 구호만을 사용하도록 스스로 규제하고 있다. 일부 고령층 참가자는 성조기 철수를 요구하며 격한 반응을 보였지만, 전체적인 흐름은 극우 세력과는 거리를 두고 시민 주도의 평화 시위로 정착하고 있다.

이와 같은 움직임은 기존 보수 단체가 주관하던 '광화문 아스팔트 집회'와는 확연히 다른 양상을 보이며, 현대 한국 사회에서 청년층이 선거 제도와 민주주의에 대해 새로운 시각을 제시하고 있음을 보여준다





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