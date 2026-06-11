청년층 고용 43개월 연속 감소…소득 하위 20% 20·30대 비중 5년 새 두 배 가까이 증가

국가데이터처 발표에 따르면 2026년 5월 청년층 취업자가 전년 대비 25만5000명 감소하며 43개월 연속 감소세를 이어갔다. 고용률도 2.4%포인트 하락해 코로나19 이후 가장 심각한 부진을 보였다. 한국은행 보고서에서는 소득과 자산 모두 하위 20%인 가구 중 20·30대 비중이 2020년 7.9%에서 2025년 15.2%로 nearly doubled 되었으며, AI 확산과 집값 상승이 소득 격차를 키우고 있다고 분석했다.

국가데이터처가 발표한 2026년 5월 고용동향에 따르면 지난달 취업자 수는 2912만명으로, 1년 전보다 4만명 감소하며 43개월 연속 감소세를 이어갔다. 특히 청년층(15~29세) 고용 부진이 매우 심각한 수준으로, 취업자는 전년 대비 25만5000명 줄어 코로나19 충격이 컸던 2021년 1월 이후 5년4개월 만에 가장 큰 감소 폭을 기록했다.

올해 들어 감소 폭은 계속 확대되어 5월에 25만5000명까지 증가했고, 청년층 고용률은 전년 대비 2.4%포인트 하락한 43.8%를 기록, 2021년 1월 이후 가장 큰 낙폭을 보였다. 청년층 인구 감소보다 취업자 감소 폭이 더 커 고용 부진이 뚜렷한 가운데, 기업들의 공개채용보다 수시·경력채용 선호로 청년 취업이 지연되고 있다는 분석이다. 이러한 고용 양극화는 소득 양극화로 이어지고 있다. 한국은행이 발표한 보고서에 따르면 순자산과 소득이 모두 하위 20%에 속하는 가구 중 20·30대 청년층 비중이 2020년 7.9%에서 2025년 15.2%로 두 배 가까이 증가했다.

집값 상승으로 자산 형성이 어려워지고 소득 격차도 확대되면서 청년층의 경제적 입지가 빠르게 좁아지고 있다. 또한 인공지능(AI) 기술 확산이 저소득층과 경력이 짧은 청년층의 업무를 대체하며 소득 격차를 심화시킬 가능성이 제기되었다. 한국은행은 상대적으로 소비 성향이 높은 청년 가계의 경제활동 여력이 줄어들면 경제 전반의 내수 활력도 떨어질 수 있다고 경고했다. 과거 정규직·비정규직 등 고용 형태에 따른 임금 격차에서 이제는 산업 간 격차로 소득 양극화의 특징이 옮겨가고 있다는 분석이다.

청년층 고용 부진과 소득 하위층 비중 확대가 동시에 나타나며 장기적인 경제적 불平等이 심화되고, 이에 대한 정책적 대응이 시급한 과제로 대두되고 있다





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청년 고용 취업자 수 감소 소득 격차 자산 격차 인공지능(AI) 영향

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