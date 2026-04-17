청년안심주택, 1~2인 넘어 신혼부부·3인 가구까지 품는다… 3룸 설계 확산

청년안심주택이 1~2인 가구를 넘어 신혼부부와 어린 자녀를 둔 3인 가구까지 수용 가능한 3룸 설계로 진화하고 있다. '호반써밋 양재' 등 신규 단지는 실용성을 강화한 공간 구성으로 청년층의 주거 안정에 기여할 것으로 기대된다.

1~2인 가구를 넘어 신혼부부 와 어린 자녀를 둔 가구까지 수용할 수 있는 3룸 설계 가 확산되면서, 청년 세대의 주거 사다리 역할을 강화하고 있다. 서울 양재동에 공급되는 ' 호반써밋 양재 '는 전용 54㎡에 3룸 평면을 도입하여 이러한 변화를 주도하고 있다. 과거 청년안심주택 은 좁은 면적의 원룸 위주로 공급되어 임시 거처라는 인식이 강했지만, 최근에는 전용 면적을 확대하고 거실과 주방을 분리하며 별도의 독립된 방을 확보하는 등 실용성을 강화한 공간 구성이 이어지고 있다. 이는 다양한 가족 구성원과 라이프스타일을 수용하려는 주택 시장의 흐름을 반영하는 것으로 풀이된다. 평면 다양화에 따른 수요자들의 높은 관심은 청약 경쟁률로 나타나고 있다. 작년 4월 임차인 모집에 나섰던 '용산 남영역 롯데캐슬 헤리티지'는 217가구 모집에 1만 9,869명이 몰려 평균 91.6대 1이라는 높은 경쟁률을 기록했다.

해당 단지는 전용 23㎡의 원룸부터 전용 49㎡의 투룸까지 다양한 평면을 선보이며 당시 젊은 층으로부터 큰 호응을 얻었다. 최근에는 3룸 구조를 갖춘 단지까지 등장하면서, 결혼을 앞둔 예비 신혼부부나 어린 자녀를 둔 3인 가구까지 청년안심주택을 선택할 수 있는 폭이 넓어졌다. '호반써밋 양재'는 지하 7층부터 지상 17층까지 총 224가구 규모로, 이 중 138가구가 공공지원 민간임대로 공급된다. 시세 대비 합리적인 임대료로 최장 8년까지 거주할 수 있다는 장점이 있으며, 특히 2룸과 3룸 중심으로 구성되어 기존 원룸형 중심의 청년안심주택과는 차별화된다. 전용 54㎡는 3룸 구조로 설계되어 신혼부부나 자녀가 있는 가구도 여유로운 생활이 가능하며, 모든 가구에 발코니 확장형 설계를 적용하여 실사용 면적과 공간 활용도를 높였다. 단지 내에는 피트니스센터, GX룸, 공용 세탁실 등 다양한 편의시설이 마련될 예정이며, 지하철 3호선과 신분당선 양재역을 도보로 이용할 수 있고 GTX C노선도 계획되어 있어 교통 접근성이 뛰어나다. 또한 코스트코, 이마트, 서초구청, 서초문화예술회관, 양재천 카페거리, 강남세브란스병원 등 풍부한 생활 편의시설 또한 가까이에서 누릴 수 있다. 한 주택 업계 관계자는 평면 다양화가 청년안심주택의 주거 범위를 넓히고, 도심 역세권에서 가족 단위 거주까지 가능한 구조 적용이 청년층의 도심 정주 여건 개선에 기여할 것으로 전망했다. 이는 단순한 임시 거처를 넘어, 청년 세대가 안정적으로 정착할 수 있는 주거 사다리로서의 역할을 강화하는 중요한 변화로 평가된다





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