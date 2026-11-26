20대·30대 수면시간 감소에도 '슬립맥싱' 유행. 잠만보 앱, 수면 이어플러그 등 제품 소비 증가. 전문가, 생산성 중심의 사회적 압박이 근본 원인으로 분석.

직장인 정아무개(28) 씨는 잠들기 전 스마트폰 애플리케이션 ' 포켓몬 슬립'을 실행해 수면 시간과 상태를 측정하고, 이를 바탕으로 포켓몬 캐릭터 '잠만보'를 성장시키는 게임을 즐긴다. 정씨는 지방출장이 잦아 하루 4시간 정도밖에 잠을 잘 수 없는 현실에서 좋은 수면 습관을 들여 잠드는 시간을 앞당기기 위해 이 앱을 사용하기 시작했다. 청년층을 중심으로 이제 질 좋은 수면이 일상의 최대 관심사 중 하나로 자리잡았으며, 수면 용품과 관련 콘텐츠가 불티나게 소비되고 있다.

수면 시간뿐 아니라 수면의 질까지 적극적으로 관리하는 '슬립맥싱'이라는 신조어는 이미 보편화되었다. 좋은 잠에 대한 청년들의 노력은 수많은 기기와 콘텐츠를 활용해 다양하게 펼쳐지고 있다. 케이비금융지주 경영연구소가 발표한 '2026 한국 웰니스 보고서'에 따르면 응답자 2000명 중 약 절반인 42%가 수면 관련 애플리케이션이나 디지털 기기를 이용해본 것으로 나타났다.

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수면 도구 다양화와 기술 의존도 상승

청년들이 '애착'을 느끼는 수면 도구는 각양각색으로 출시되며 시장을 주도하고 있다. 직장인 명세림(26) 씨는 최근 외부 소음을 거의 온전하게 차단해 주는 10만원 대의 수면용 이어플러그를 구매한 후 수면 퀄리티가 확실히 올랐다고 평가했다. 명씨는 이어플러그 덕분에 다음날 일상 생활에 더 잘 집중할 수 있게 되었다고 전했다.

이와 함께 암막 커튼, 수면 안대, 수면 중 입 호흡을 방지하기 위한 '수면테이프', 무거운 무게로 숙면을 돕는다는 '압력 이불', 미세 전류를 흘려 빠른 입면 도달을 돕는 '수면 전환 디바이스' 등이 인기를 모으고 있다. 이러한 도구들은 단순한 휴식을 넘어, 부족한 수면을 효율적으로 채우고翌日의 컨디션을 관리하려는 청년들의 실용적 접근을 반영한다.

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수면 시간 감소와 경제적 불안정의 상관관계

좋은 잠에 대한 강한 욕망은 역설적으로 부족한 수면 시간 탓인 경우가 많다. '2024년 생활시간조사 결과'를 보면 국민의 하루 평균 수면시간은 8시간 4분으로 5년 전보다 8분 줄었다. 특히 20대와 30대는 각각 11분, 7분씩 수면시간이 감소하여 세대별 수면 부족 현상이 뚜렷하다.

올해 상반기 대학교에서 마지막 학기를 보낸 김아무개(25) 씨는 학교 과제와 취업 준비, 대외 활동 등 할 일이 많아 새벽 2시가 돼야 잠들었다. 부족한 잠을 보충하기 위해 수업 사이 빈 시간에 수면 카페나 만화 카페를 찾아 한 달 평균 5만원을 쓴다고 밝혔다. 책 '무수면 사회'를 쓴 김찬호 성공회대 교육대학원 초빙교수는 경제적 상황의 불확실성이 높아지면서 현대인의 불안이 커진 상황이 수면시간 부족의 주요 원인이라고 지적했다.

숙면을 생산성 수단으로 바라보는 사회적 관점

전문가들은 수면의 양과 질에 대한 큰 관심이 일상 전반을 '생산성' 중심으로 관리해야 하는 사회적 압박과 무관하지 않다고 설명한다. 이은희 인하대 소비자학과 교수는 원하는 목표에 도달하기 위해 최대한의 성과를 내야 하는 상황에서 숙면을 중요한 요소로 생각하는 경향이 있다고 분석했다.

이 교수는 잠 자체를 원하는 것이 아니라 성과를 내기 위한 수단으로 숙면을 바라보는 측면이 강해졌다고 지적했다. 이러한 사회적 압력은 청년들이 다양한 수면 앱과 고가용품을 구매하며 '슬립맥싱'을 추구하는 배경이 되며, 잠을 최적의 효율을 위한 도구로 인식하게 만드는 주요 동인이 되고 있다.