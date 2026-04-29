청년뉴딜 정책, 단기 공공 일자리 중심…근본적 해결은 미흡

정부가 발표한 청년뉴딜 정책은 단기 공공 일자리 창출에 집중하고 있지만, 전문가들은 근본적인 문제 해결이 미흡하다고 비판하고 있다. 각 부처별로 청년 단기 일자리 채용 목표가 제시되었지만, 행정 효율성과 장기적인 일자리 창출 측면에서 우려의 목소리가 나오고 있다.

정부가 최근 청년 일자리 기반 확대를 위한 대책을 발표했지만, 전문가들은 이 정책이 근본적인 문제 해결보다는 단기적인 공공 일자리 창출에 집중하고 있다고 비판하고 있다. 29일 공개된 이재명 정부의 ' 청년뉴딜 추진방향'을 보면, 각 부처별로 청년 단기 일자리 채용 목표가 제시되어 있다.

국세청의 체납관리 실태조사원(9500명)과 농림축산식품부의 농지조사(4000명) 등 총 2만3000명의 청년 일자리를 창출하겠다는 계획이다. 이 정책의 의도는 구직에 어려움을 겪는 청년들에게 일경험 기회를 제공하겠다는 점에서 긍정적으로 평가받고 있지만, 실제 실행 과정에서 여러 문제점이 제기되고 있다. 우선, 대규모 단기 인력 운용을 위해 공무원들이 채용 및 관리 업무에 매진해야 한다는 점이다. 이는 혈세 낭비뿐만 아니라 행정 업무의 비효율성을 초래할 수 있다.

또한, 예산과 인력 운용의 한계를 넘어선 무리한 목표 설정은 오히려 역효과를 가져올 수 있다는 우려도 있다. 대표적으로 체납관리단 사업은 이재명 대통령이 성남시장 시절 추진하며 성공적이라고 자평한 사례이다. 이 대통령은 국세청이 제시한 최대 4000명의 고용 목표를 1만~2만명까지도 가능하다고 주문한 결과, 국세청은 9500명의 채용 목표치를 제시했다. 그러나 체납 조사 업무나 농지 실태조사가 청년들의 경력 형성에 얼마나 도움이 될지에 대한 의문도 제기되고 있다.

청년 일자리 해법은 단순히 공공 일자리를 늘리는 것이 아니라 민간의 일자리 파이프라인을 강화하는 것이다. 노동시장의 유연성을 높이고 기업이 자유롭게 투자하고 채용할 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다. 그러나 현재는 노란봉투법 등 기업의 채용 의지를 꺾는 입법이 계속되고 있어, 청년들이 원하는 기업 일자리를 늘리기 위해 국회가 규제입법을 자제하고, 정부는 과감한 규제혁파를 추진해야 한다는 지적이 나오고 있다.

'숫자 맞추기'식 단기 공공 일자리에 치중하는 범정부 대책은 '뉴딜'이라는 이름에 걸맞지 않다는 비판도 제기되고 있다. 전문가들은 청년 일자리 정책이 단순한 공공 일자리 창출을 넘어, 장기적인 경제 성장과 일자리 창출을 위한 종합적인 접근이 필요하다고 강조하고 있다. 또한, 청년들이 원하는 일자리는 안정적이고 성장 가능성이 있는 기업 일자리이기 때문에, 정부가 기업의 투자와 채용을 촉진할 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다고 지적하고 있다. 현재 정책이 단순히 청년 실업률을 낮추는 데만 집중하고 있다는 비판도 나오고 있다.

청년 일자리 정책은 단순히 숫자를 맞추는 것이 아니라, 청년들이 장기적으로 성장할 수 있는 일자리 창출과 직업 교육, 창업 지원 등 종합적인 접근이 필요하다는 것이 전문가들의 공통된 의견이다





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