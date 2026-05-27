청년 후보 현수막 무단 훼손 사건, 지역 언론사 대표 경찰 조사 받아

6·3 지방선거를 앞두고 당진시의원 선거에 출마한 개혁신당 고재윤 후보(19세)의 선거 현수막을 지역 언론사 A 대표가 무단으로 훼손하고 재설치한 혐의로 경찰이 조사에 나섰다. 고 후보 측은 현수막이 안정적으로 설치되어 있었음에도 불구하고 A 대표가 임의로 철거해 다른 장소로 옮겼다고 주장하며, 이는 선거 활동 방해라고 비판했다. 경찰은 CCTV와 진술을 토대로 사건 경위를 조사 중이며, 고 후보 측은 엄중한 처벌을 요구할 예정이다. 공직선거법상 무단 훼손 시 2년 이하 징역 또는 400만 원 이하 벌금이 규정되어 있다.

6·3 지방선거 를 앞두고 청년 후보의 선거 현수막 을 무단으로 훼손한 지역 언론사 대표가 경찰 조사를 받고 있다. 당진시의원 선거에 출마한 개혁신당 고재윤 후보(19, 당진 라선거구: 당진1동, 고대면, 석문면, 당진3동) 측은 최근 본인의 선거 현수막 이 훼손된 것을 확인하고 경찰에 신고했다고 밝혔다.

이번 사건은 지난 23일 오전, 선거관리위원회로부터 "현수막이 이상하게 설치되어 있다"는 연락을 받은 고 후보 측이 현장을 점검하면서 드러났다. 후보 측이 경찰 조사 과정에서 인근 CCTV를 통해 확인한 결과, 지역 언론사 A 대표가 현수막을 임의로 떼어 직접 말아서 들고 가는 모습이 포착됐다. A 대표는 철거한 현수막을 기존 설치 장소에서 50여 미터 떨어진 다른 곳으로 옮겨 재설치한 것으로 확인됐다.

고 후보 측은 지난 25일 "A 대표가 후보에게 직접 전화를 걸어 '현수막이 바람에 펄럭여 보행자에게 위험해 보여 다른 곳으로 옮겨 달았다'고 해명했다"며, "하지만 기존 현수막이 오히려 안정적으로 설치되어 있었고, A 대표가 옮겨 단 현수막은 대충 설치되어 오히려 더 위험해 보였다"고 반박했다. 이번 선거에 처음 출마한 만 19세 청년 정치인인 고 후보는 총 8개의 현수막을 직접 디자인하고 설치 위치까지 세심하게 선정하는 등 선거 운동에 각별한 애정을 쏟아왔다.

고 후보는 주요 공약으로 ▲ 교통 대책 마련 ▲ 상습 침수 피해 해결 ▲ 의료 공백 해소(소아청소년과 확충) ▲ 원도심 공동화 대응 ▲ 호수공원 문화시설 확충을 제시했다. 고 후보 측은 "현수막 철거는 단순한 기물 파손이 아닌, 민주주의의 꽃인 선거 활동을 방해한 행위"라며 "현수막으로 인해 불편이 생길 경우 임의로 철거하거나 장소를 옮기려 하지 말고, 반드시 후보 사무실로 먼저 연락해 달라"고 당부했다. 경찰은 현장 CCTV와 양측 진술 등을 토대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다. 고 후보 측은 이번 사건의 심각성을 고려해 관련 보도자료를 배포하고 엄중한 처벌을 요구할 계획이다.

공직선거법 제240조는 정당한 사유 없이 선거 벽보·현수막 기타 선거에 관한 시설 등을 훼손·철거할 경우 2년 이하의 징역 또는 400만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다





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현수막 고재윤 개혁신당 지방선거 선거방해

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