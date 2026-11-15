청년 비정규직 46% 역대 최고…기업 경력직 선호가 원인

올해 8월 기준 청년 비정규직 비율이 46.0%로 통계 작성 이래 최고치를 기록했다. 기업들의 경력직 선호와 채용 시장 위축이 주요 원인으로 분석되며 향후 청년 고용 여건에 경고등이 켜졌다.

올해 8월 기준 15세부터 29세까지의 청년 임금 노동자 중 약 절반에 해당하는 148만2천명이 비정규직으로 분류되었다. 이는 전체 청년 임금 노동자의 46.0%를 차지하는 수치로, 통계 공표 시작한 이래 가장 높은 수치를 기록했다.

청년 비정규직 비율 역대 최고 상승세

2003년 관련 통계를 공표한 이후 처음으로 40%대를 돌파한 이번 결과는 월급을 받으며 일하는 청년 10명 중 4~5명이 계약직, 파견직, 아르바이트 등 비정규직에 종사함을 의미한다. 이는 단순한 일시적 현상이 아니라 꾸준히 상승하는 구조적인 문제로 지적된다.

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2016년 8월 35.2%보다 10%포인트 이상 증가했으며, 2003년 8월 31.8%와 비교하면 23년 만에 14.2%포인트나 상승했다. 이러한 가파른 상승세는 같은 기간 전체 임금 노동자 중 비정규직 비율의 오름세보다 훨씬 더 극적이다.

전체 임금 노동자(15세 이상)의 비정규직 비중은 2003년 32.6%에서 2026년 38.5%로 5.9%포인트 상승하는 데 그쳤기 때문이다. 연령대별로 보면 30대(-2.2%포인트), 40대(-7.0%포인트), 50대(-7.1%포인트)는 비정규직 비율이 감소한 반면, 청년층은 압도적으로 높은 증가율을 보였다.

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기업 경력직 선호가 청년 채용 문턱 높여

한국경영자총협회가 100인 이상 기업 500개를 대상으로 실시한 2026년 신규채용 실태조사 결과, 응답 기업의 67.6%가 신규 채용 시 직무 관련 업무 경험을 가장 중요한 평가 항목으로 꼽았다. 기업의 경력직 선호 현상이 청년들의 정규직 진입을 가로막는 가장 큰 장벽으로 작용하고 있다.

이러한 기업 측의 요구는 이제 막 사회에 진입하려는 청년들에게 높은 문턱이 되고 있다. 상대적으로 경력이 부족한 청년층은 정규직 채용 과정에서 불이익을 겪으며 비정규직으로 일할 수밖에 없는 상황이 지속되고 있다.

청년층의 높은 비정규직 비율은 학교 생활 중 학비와 생활비 마련을 위해 자발적으로 아르바이트를 선택하는 경우와 더불어, 경기 침체로 위축된 청년 채용시장에서 어쩔 수 없이 비정규직에 종사하는 경우가 맞물린 결과로 풀이된다.

고용률 30개월 연속 하락의 현실

청년층의 고용 현실은 더욱 어두운 편이다. 10월 기준으로 청년층 고용률은 42.9%를 기록하며 전년 대비 하락세는 30개월 연속 이어졌다. 이는 청년들이 일자리를 구하는 데 있어 구조적인 어려움을 겪고 있음을 보여주는 지표이다.

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국가데이터처 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사는 이러한 청년 노동시장의 변화를 명확히 드러내었다. 정책 당국과 기업들은 청년 비정규직 비율 상승 추세에 대한 근본적인 해결 방안 마련이 시급한 상황이다.