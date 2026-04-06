청년 민중가수 공개 오디션 개최… 사라져가는 민중가요 부흥 꿈꾼다

2026년 청년 민중가수를 발굴하는 공개 오디션이 서울 민주노총 사무실에서 열려, 젊은 세대의 민중가요에 대한 열정과 사회 참여 의지를 확인했다. 다양한 배경을 가진 지원자들이 참여하여 음악을 통해 세상을 바꾸고자 하는 열망을 표현했다. 최종 합격자들은 4월에 열리는 ‘백기완 문화예술 한바탕’에서 무대를 선보일 예정이다.

지난달 29일 오후 서울 중구 민주노총 사무실에서 2026년 청년민중가수 공개오디션 이 개최되어, 오디션을 주최한 일과노래 소속 민중가수들과 참가자들이 다 함께 ‘세상에 지지 말아요’를 부르며 열띤 분위기를 연출했다. 이번 오디션은 잊혀져 가는 민중가요 의 맥을 잇고, 세상을 바꾸는 데 기여하고자 하는 청년들을 발굴하기 위해 마련되었다. 백소아 기자의 보도에 따르면, 이번 오디션에는 예상보다 많은 14명의 지원자들이 참여하여 뜨거운 관심을 입증했다. 지원자들은 지정곡인 ‘세상에 지지 말아요’와 자유곡 1곡을 선보이며, 각자의 개성과 음악적 역량을 유감없이 발휘했다. 오디션 현장에는 지원자들뿐만 아니라 응원차 방문한 지인들까지 함께 모여 ‘세상에 지지 말아요’를 함께 부르며 열정적인 응원을 보냈다. 이는 단순히 오디션을 넘어, 민중가요 를 통해 서로를 지지하고 연대하는 긍정적인 에너지를 보여주는 자리였다.\오디션 참가자들의 사연은 다채롭고, 민중가요 를 선택하게 된 계기도 다양했다.

멀쩡히 다니던 직장을 그만두고 민중가수의 길을 선택한 프로그램 개발자, ‘모나고 아픈 것’들을 노래하며 다양한 투쟁과 연대를 통해 민중가요를 부르기 시작한 트랜스젠더 싱어송라이터, 탄핵 광장에서 깃발을 들고 참여하다 노래로 돕고 싶어 오디션에 참가한 회사원, ‘불편하게 느껴지면 세상을 바꿀 이유는 거기에 있죠’라는 가사에 감명받아 참여한 학교 노동자 등, 각자의 자리에서 사회적 약자를 대변하고, 불의에 맞서 싸우는 등 다양한 방식으로 투쟁해 온 청춘들이 민중가요를 통해 하나로 모였다. 이들은 노래를 통해 자신의 생각과 감정을 표현하고, 세상에 메시지를 전달하며, 더 나은 사회를 만들기 위한 노력을 이어가고 있다. 오디션 심사위원들은 지원자들의 음악적 실력뿐만 아니라, 그들의 진정성과 사회를 향한 열정을 높이 평가하며, 민중가요가 지닌 가치와 의미를 되새기는 시간을 가졌다.\총 5명의 합격자가 발표된 후, 두 시간여의 오디션은 긍정적인 분위기 속에서 마무리되었다. 한 참가자는 ‘노래를 부르면 행복해져요’라고 말하며, 오디션에 참여한 소감을 밝혔다. 오디션에 참여한 모든 사람들은 밝은 표정으로 회의실을 나섰으며, 민중가요를 통해 서로 소통하고 위로하며, 앞으로 함께 나아갈 길을 기대하는 모습을 보였다. 이번 오디션의 합격자들은 4월 30일에 열릴 ‘제1회 백기완 문화예술 한바탕’ 무대에서 자신들의 기량을 선보일 예정이다. 이번 오디션은 단순히 가수를 뽑는 행사를 넘어, 민중가요의 부활과 사회적 약자들을 위한 연대의 움직임을 보여주는 의미 있는 자리였다. 마지막으로, 사진기자들이 촬영한 오디션 현장 사진들은 생생한 현장 분위기를 전달하며, 오디션에 대한 관심과 기대를 더욱 높였다. 지원자 강효준 씨의 자작곡 ‘너랑나랑노랑’ 무대와 허지희 세종호텔노조 지부장의 응원 장면은 오디션의 열기를 더했다





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