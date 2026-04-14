청년 남성, 노동 시장 '삼중고'에 설 자리 잃어가…OECD 최악

한국 청년 남성들의 경제활동참가율이 OECD 국가 중 가장 큰 폭으로 하락. 고학력 여성의 약진, AI, 고령층 정년 연장 등 삼중고가 원인. 정책적 대안 필요.

청년 남성 들이 한국 노동 시장 에서 어려움을 겪고 있다는 연구 결과가 발표되었습니다. 지난 20여 년간 한국의 청년 남성 경제활동참가율 하락 폭은 경제협력개발기구( OECD ) 국가 중 가장 큰 수준을 기록했으며, 이는 고학력 여성 의 약진, 인공지능(AI)의 발전, 그리고 고령층 의 정년 연장이라는 세 가지 요인, 즉 '삼중고'가 복합적으로 작용한 결과로 분석됩니다.

14일 한국은행 조사국 고용연구팀은 '남성 청년층 경제활동참가율의 하락 추세 평가' 보고서를 통해 이러한 분석 결과를 발표했습니다. 보고서에 따르면, 2023년 25~34세 남성의 경제활동참가율은 82.3%로, 2000년의 89.9%에서 7.6%포인트 하락했습니다. 이는 2024년 기준 OECD 평균 90.6%와 비교했을 때 8%포인트나 낮은 수치이며, 같은 연령대의 여성 경제활동참가율이 OECD 평균을 상회하는 것과 대조적인 모습을 보입니다.

연구진은 이러한 하락의 주요 원인을 구직 활동조차 하지 않는 '쉬었음' 및 '취업준비' 인구의 급증에서 찾았습니다. 특히 고학력 남성의 경우, 경쟁 압력이 더욱 심화된 것으로 나타났습니다. 코호트 분석 결과, 91~95년생 남성 4년제 대학 졸업자의 경제활동 참가 확률은 기준 그룹인 61~70년생 남성보다 15.7%포인트나 낮아졌습니다. 반면, 4년제 대졸 여성의 경우에는 10.1%포인트 높아진 것으로 나타났습니다. 이는 전문직 및 사무직 시장에서 여성의 비중이 급격히 증가한 것과 관련이 깊습니다. 지난해 전문직 직종에서 여성 취업자는 남성과 거의 비슷한 비중을 차지했으며, 사무직에서는 여성 취업자 비율이 남성을 넘어 113.8%까지 상승했습니다.

초대졸 이하 학력의 남성 청년들은 산업 구조 변화의 영향으로 어려움을 겪고 있습니다. 이들이 주로 취업하는 제조업과 건설업의 중·저숙련 일자리가 감소하는 반면, 여성들은 보건복지 등 성장하는 서비스업에서 일자리를 찾고 있습니다. 성별을 불문하고 청년층의 취업을 위축시키는 요인으로는 AI 기술의 발전이 있습니다. 특히 'ChatGPT' 출시 이후 4년간 15~29세의 일자리가 25만 5천 개나 감소한 것으로 분석되었습니다. 이는 AI 기술이 일부 일자리를 대체하면서 청년층의 고용 시장 진입을 더욱 어렵게 만들었음을 시사합니다. 또한, 고령층 근로자의 증가 역시 청년층의 신규 채용을 줄이는 효과를 가져와, 청년층의 노동 시장 진입 경로를 더욱 좁히는 결과를 낳았습니다.

연구진은 이러한 현상을 남녀 간의 '제로섬 게임'으로 해석하는 것을 경계하며, 여성의 경제 활동 참여 증가는 노동 시장의 생산성 향상과 일자리 매칭 효율성을 높이는 긍정적인 측면이 있다고 평가했습니다. 다만, 성별 및 세대 간의 경쟁 심화로 인해 청년층의 노동 시장 진입이 어려워지고 있다는 점을 고려하여 정책적 시사점을 도출해야 한다고 강조했습니다.

연구진은 이러한 문제 해결을 위해 몇 가지 대안을 제시했습니다. 첫째, 대기업 및 정규직의 과도한 고용 보호 완화를 통해 노동 시장의 유연성을 높여야 한다고 제안했습니다. 둘째, 비정규직의 정규직 전환 기회를 확대하여 노동 시장의 불평등을 완화해야 한다고 강조했습니다. 셋째, 초대졸 이하 학력의 남성들을 위한 맞춤형 기술 교육 프로그램을 강화하여, 이들이 변화하는 산업 환경에 적응할 수 있도록 지원해야 한다고 제안했습니다. 이러한 정책적 노력을 통해 청년 남성들의 노동 시장 참여를 촉진하고, 더욱 공정하고 효율적인 노동 시장을 구축할 수 있을 것으로 기대됩니다.

이번 연구 결과는 청년 남성의 노동 시장 내 어려움을 심층적으로 분석하고, 이에 대한 정책적 해결 방안을 제시함으로써, 향후 청년 고용 정책 수립에 중요한 시사점을 제공할 것으로 보입니다. 노동 시장의 변화에 대한 지속적인 연구와 분석을 통해, 청년들이 미래 사회의 주역으로 성장할 수 있도록 적극적인 지원이 필요합니다





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