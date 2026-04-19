청군 차용을 둘러싼 갈등과 전주성 전투의 서막

민 씨 정권의 세도가들은 반란 진압을 위해 청군 차용을 주장했으나, 김병시는 민심 동요와 일본 개입 가능성을 들어 반대했다. 홍계훈의 품의와 과거 청군 개입 사례를 거론하며, 정부는 결국 청군 요청을 결정했다. 한편, 전주성에서는 관군과 농민군 간의 치열한 전투가 벌어졌다.

민 씨 정권 의 세도가들은 청나라 군대를 빌려서라도 반란군을 진압해야 한다는 데 의견을 모았다. 외세의 개입으로 인한 문제보다 자신들의 권력을 지키는 것이 더 시급하다고 판단했기 때문이다. 그러나 모두가 같은 생각을 했던 것은 아니다. 돈녕부 제조 김병시 (金炳始)는 청나라에 원병을 요청하는 문제에 대해 단호하게 반대했다. 동학군, 즉 비적들의 죄는 용서할 수 없으나, 그들 역시 우리 백성이니 어찌 우리의 군사로 다스리지 않고 다른 나라의 병력을 빌려 토벌하겠는가? 이는 백성들의 마음을 동요시키고 민심을 불안하게 할 것이니 삼가야 할 일이라고 주장했다. 또한 일본의 움직임도 염려해야 할 부분이라고 지적했다. 청나라 대사관에 사람을 보내어 잠시 주춤하게 하고, 우리 군대를 출동시켜 토벌을 진행한 뒤 그 결과를 지켜보는 것이 좋을 것이라고 제안했다(최현식, 앞의 책). 당시 민 씨 정권 주변에 김병시 와 같은 인물이 있었다는 사실 자체가 놀라울 정도이다.

김병시는 당시 상황을 정확하게 꿰뚫어 보고 있었다. 청나라 군대가 출병하면 톈진 조약에 따라 일본군도 출병하게 될 것이라는 점을 예상했던 것이다. 조정에서 청나라 원병 요청 문제가 제기된 데에는 홍계훈이 전주성 함락 이후 '외병 차용(外兵差用)'을 품의한 것이 크게 작용했다. 홍계훈이 조정에 품의한 내용은 다음과 같다. 엎드려 생각하오니, 난(亂)에는 병란과 민란이 있고, 학(學)에는 정학과 곡학이 있는 것으로, 나라를 안정시키는 방법과 막는 계책은 모두 조정의 의(義)에 달려 있다고 생각하옵니다. 지금 동학이 창궐하여 양남 지방을 휩쓸고, 무뢰한 자들이 모여들어 개미떼처럼 늘어나며, 소인배들이 두려워하며 호시(虎視)하고 있습니다. 큰 무리는 만에 헤아리고 작은 무리는 천에 헤아립니다. 처음에는 수령들의 탐욕으로 인해 백성들이 도탄에 빠졌습니다. 배운 바는 부족하나 난리는 실로 근심스럽습니다. 스스로 방어할 군대가 있거늘, 사도(師道)의 신(臣)이 어찌 좌시하여 이 지경에 이르도록 하였는가. 후회 막급입니다. 지난해 귀가한 자들이 금일에 다시 일어나니, 이는 비단 우리 조정의 먼 장래의 근심일 뿐 아니라 또한 국가의 수치가 될 것입니다. 작년과 금년 두 해에 걸쳐 먼 곳에서 왕사(王師)를 일으켜 영송(迎送)에 피로하고 군대가 왕래함에 피로함이 이루 다 말할 수 없었습니다. 성도(聖度)가 천대(天大)하여 깊은 죄를 묻지 아니하고 다시 신을 보내어 초토화시키고, 이어서 윤음(綸音)을 내려 은덕과 위엄을 아울러 베풀었으나, 일향(一向)으로 방진(防陣)만 하고 있습니다. 만약 앞으로 싸움으로 노고를 기다리게 한다면, 이는 소위 삭(削)해도 반(反)이요, 불삭(不削)해도 반이니, 초멸(剿滅)할 길이 만무하여 신의 죄가 크옵니다. 복명하는 날에 자승대죄(自繩待罪)하여 왕법에 따르겠습니다. 그러나 오늘의 사세를 보면 우리는 적은데 그들은 많아 병력을 나누어 추격하기가 어렵습니다. 엎드려 바라옵건대 외병(外兵)을 빌려 도움을 주시면, 그 무리로 하여금 서로 연계하지 못하게 하고 통신을 두절하게 할 것이니, 이로써 그들은 반드시 세력이 외로워져 흩어지고 힘이 궁해져 자멸할 것입니다. 일거에 만전을 기할 수 있는 길은 오직 이 하나의 방책뿐입니다. 그러나 두렵기는 처분이 어떠하실는지 알 수 없다는 것입니다(문순태, 앞의 책). 정부는 외군을 불러왔을 때 발생할 여러 가지 상황 전개를 제대로 헤아리지 않고, 이번에도 청나라에 병력을 요청하기로 결정했다. 1882년(고종 19) 임오년에 구식 군대가 임오변란을 일으켰을 때, 민 씨 정권은 청나라 군대를 끌어들여 이를 진압했다. 1884년(고종 21) 갑신정변 때에도 원세개(袁世凱)의 청나라 군대를 출동시켜 이를 진압했다. 두 차례의 청나라 군대 출병으로 청나라의 내정 간섭은 더욱 심해졌음은 물론이다. 민영준은 고종의 재가를 받고 당시 서울에 체류 중이던 원세개를 찾아가 원병을 요청했다. 청나라에 보낸 국서의 내용 역시 비굴하고 치졸하기 그지없었으며, 자국의 지역과 주민을 폄훼하는 내용까지 담고 있었다. 3일 동안이나 대치하고 있던 관군은 5월 1일 날이 밝자 성내를 향해 야포를 발사하기 시작했다. 공격이 개시된 것이다. 농민군도 즉각 대응하여 전주성 점령 이래 공수(攻守)가 뒤바뀐 최초의 전투가 벌어졌다. 전투는 5월 2일과 3일 사이에 치열하게 전개되었다. 농민군은 관군이 쏘아대는 탄환을 피하기 위해 등에 황색 종이에 붉은 글자로 주문을 쓴 부적을 붙인 채, 입으로는 탄환을 제거하는 주문을 높이 외치면서 빗발치는 탄환 속으로 뛰어들었다. 관군은 신예의 화력으로 이들을 맞았고, 내려다보며 총격을 가했다. 덧붙이는 글 | 은 매일 여러분을 찾아갑니다





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민 씨 정권 청군 차용 김병시 홍계훈 전주성 전투

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