첫 육아휴직 30일 미만도 추후 합산해 급여 청구 가능하다는 법원 판결

서울행정법원이 첫 육아휴직이 30일 미만이어도 이후 휴직과 합산해 30일이 되면 급여 청구권이 발생한다고 판결했다. 제척기간 도과 주장을 기각하며 권리 발생 전 시효 적용은 부당하다고 밝혔다.

첫 육아휴직을 30일 미만으로 사용해 당시 육아휴직급여 를 신청하지 못했더라도, 추후 휴직 기간을 합산해 30일이 지난 시점부터는 급여를 청구할 수 있다는 1심 법원의 판단이 나왔다. 이번 판결은 육아휴직을 분할해 사용한 근로자의 권리를 실질적으로 보장한 사례로, 사회보장을 국가의 시혜가 아닌 국민의 당연한 권리로 본 점에서 큰 의미를 갖는다.

서울행정법원 행정4부(재판장 조영석)는 지난 1월 근로자 ㄱ씨가 중앙노동위원회를 상대로 낸 육아휴직급여 부지급 처분 취소 소송에서 원고 승소 판결을 내렸다. ㄱ씨는 직장 재직 중 둘째 자녀 양육을 위해 2024년 3월 28일부터 4월 17일까지 21일간 첫 육아휴직을 사용했다. 당시 고용보험법상 육아휴직 급여 지급 요건은 30일 이상이었기에, ㄱ씨는 이 기간만으로는 급여를 신청할 수 없었다. 이후 같은 해 9월 1일부터 이듬해 8월 31일까지 두 번째 육아휴직에 들어가 남은 11개월을 사용했고, 이 기간에 대한 급여는 정상적으로 지급받았다.

문제는 ㄱ씨가 두 번째 육아휴직 중이던 지난해 5월, 첫 휴직 21일치의 급여를 뒤늦게 신청하면서 불거졌다. 노동청은 첫 육아휴직이 끝난 날로부터 12개월이 지난 뒤 신청했다며 제척기간 도과를 이유로 지급을 거부했다. 재판부는 노동청의 주장을 받아들이지 않았다. 판결문에서 재판부는 "1차 육아휴직 기간은 30일 미만이어서 당시에는 육아휴직급여를 청구할 권리 자체가 없었다"며 "추상적인 급부 청구권은 2차 육아휴직이 시작돼 그 합산 기간이 30일이 된 때 비로소 발생한다"고 밝혔다.

이어 "권리가 발생하지도 않은 상태에서 제척기간에 관한 규정을 적용해 권리가 소멸했다고 볼 수는 없다"고 강조했다. 재판부는 노동청의 '30일 미만이더라도 신청 자체는 가능했으므로 미리 신청했어야 한다'는 주장에 대해 "급여를 신청하더라도 그 신청이 받아들여지지 않을 것이 법률상 명백한 상황에서 그러한 신청권이 무슨 의미가 있겠느냐"며 "지극히 형식 논리적인 주장은 주권자인 국민에 대한 예의 없음마저 느끼게 한다"고 질타했다.

또한 "국민이 아직 갖지 못한 미완의 권리에 대해 일단 신청 행위를 해둬야 할 것을 당연히 전제하거나 기대하고 그에 따라 제척기간 경과 여부를 판단하는 것은 책임주의 원칙의 대전제를 허무는 것"이라고 지적했다. 이번 판결은 대법원이 2021년 전원합의체 판결에서 '육아휴직급여 신청 기간(종료일로부터 12개월)은 반드시 지켜야 하는 강행규정'이라고 본 이후, 육아휴직을 분할해 사용했을 때 신청 기한 계산을 구체적으로 판단한 첫 사례다.

또한 서울행정법원이 지난해 9월 도입한 '한국형 사회법원' 모델에서 전문 합의부가 처리한 첫 모성보호 사건으로, 사회적 약자 관련 사회보장 사건을 신속하고 전문적으로 심리하는 의미를 더했다. ㄱ씨를 대리한 서울사회복지공익법센터의 백주원 변호사는 "이번 판결은 육아휴직 급여 신청 권리를 형식적으로 보지 않고 신청하는 국민의 입장에서 실질적으로 판단했다는 측면에서, 사회보장을 국가 시혜가 아닌 마땅한 국민의 권리로 보았다는 데 큰 의미가 있다"고 평가했다. 이번 판결은 육아휴직을 사용하는 많은 근로자에게 실질적인 권리 보장의 길을 열어줄 것으로 기대된다





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육아휴직급여 제척기간 서울행정법원 사회법원 모성보호

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