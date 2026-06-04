철도차량 입찰제도 개선 연구 용역 발주…다원시스 사태 후 혼선 해소 나서

국토교통부와 코레일이 철도차량 입찰 방식 개선을 위한 연구 용역을 발주했다. 최저가 입찰과 협상에 의한 계약 사이의 혼선을 해소하고, 다원시스 납품 지연 사태 재발을 막기 위한 방안을 모색한다.

최근 철도차량 제작사 다원시스 의 무더기 납품 지연 사태를 계기로 철도차량 입찰 방식에 대한 논란이 재점화되고 있다. 국토교통부와 한국철도공사(코레일)는 이러한 혼선을 해소하기 위해 ' 철도차량 입찰제도 개선방안 연구' 용역을 발주했다.

이 연구는 현행 입찰 제도의 구조적 문제점을 객관적이고 전문적으로 분석하고, 실효성 있는 개선 방안을 도출하는 것을 목표로 한다. 연구 기간은 착수 후 90일이며, 예산은 약 8900만 원이다. 주요 과업으로는 국내외 철도차량 입찰 사례 조사, 기술 평가 항목 문제점 진단, 종합심사낙찰제 도입 검토 등이 포함된다. 다원시스 사태는 지난해 말 이재명 대통령의 국토부 업무보고에서 질책을 받을 정도로 심각한 문제로 부각됐다.

현재 철도차량 입찰은 대부분 최저가 입찰 방식이 적용되고 있는데, 이는 기술 평가에서 85점 이상을 받은 업체 중 최저가를 제시한 곳이 낙찰되는 방식이다. 다원시스는 이 방식으로 전동차와 ITX-마음 열차를 수주했지만, 납품 기한을 지키지 못해 계약 해지되는 상황에 이르렀다. 이에 코레일은 다원시스가 납품하지 못한 ITX-마음 146칸(약 4000억 원)을 협상에 의한 계약 방식으로 재발주했다. 반면, 협상에 의한 계약 방식은 기술과 가격을 함께 평가해 고득점 업체와 협상 후 낙찰자를 결정한다.

이 방식은 대기업에 유리해 현대로템이 주로 수주해 왔다. 서울교통공사도 신규 전동차 367칸 입찰 과정에서 조달청과 협의 끝에 최저가 입찰을 유지하되 기술 평가와 공정 관리 조건을 강화하는 절충안을 선택했다. 전문가들은 두 방식 간 장단점이 뚜렷하다고 지적한다. 이장호 한국교통대 교수는 최저가 입찰이 저가 부품 사용으로 차량 품질 저하를 초래할 수 있다고 우려하고, 김주영 한국교통대 교수는 협상에 의한 계약이 대기업 독점과 가격 상승을 부를 수 있다고 경고한다.

이러한 상황에서 철도업계는 정부 차원의 명확한 가이드라인을 요구하고 있다. 연구 결과는 국토부의 '철도차량 산업구조 개선 TF'에서 최종 논의 및 제도화 작업의 기초 자료로 활용될 예정이다. 이번 연구를 통해 입찰 방식의 혼선이 해소되고, 안정적이고 효율적인 철도차량 조달 체계가 마련될지 주목된다. 강갑생 교통전문기자 kkskk@joongang.co.k





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철도차량 입찰제도 다원시스 최저가입찰 협상에의한계약

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