전국철도노동조합이 오는 26일부터 안전운행 투쟁에 돌입한다고 밝혔다. 다음 달 10일 총파업을 예고하며 열차 운행 차질이 불가피해졌다. 코레일은 이용객에게 사전 확인을 당부했다.

전국철도노동조합 부산지방본부 대구지구 조합원들이 25일 오후 동대구역 광장에서 야간 총회를 소집했다. 철도노조는 다음 달 10일 총파업 을 예고한 가운데 오는 26일부터 쟁의 행위에 들어간다고 이날 공식 밝혔다.

철도노조 26일 안전운행 투쟁 시작

철도노조는 26일 오전 9시부터 다음 달 4일까지 안전운행 투쟁을 벌인다고 발표했다. 이 기간 동안 작업 수칙과 운행 규정을 철저히 준수하며 인력 부족 문제를 드러내겠다는 전략이다. 노조 측은 규정만 엄격히 지켰을 때 열차가 늦어지고 작업이 멈춘다면, 그것이 인력 부족의 명백한 증거라고 주장했다.

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과거 철도 현장은 휴일 근무와 끝없는 시간외 근무, 그리고 혼자 수행하는 위험 작업을 통해 정시 운행을 유지해 왔다. 이번 투쟁은 이러한 관행에서 벗어나 법적 기준을 완벽히 따르는 방식으로 운행의 비효율성을外界的에 드러내는 데 목적이 있다. 이에 따라 열차 운행 차질이 불가피할 것으로 전망된다.

기관사 감속운행 및 출고 거부 등 구체적 행동

노조가 공개한 '직종별 안전일터 쟁취 투쟁 세부지침'에 따르면 운전 직종 기관사는 열차 지연 시간을 만회하기 위한 회복 운전을 하지 않는다. 또한 선로와 차량의 제한속도보다 감속하여 운행하며, 출고 점검에서 차량 이상이 발견되면 열차를 출고하지 않는다.

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이와 함께 시간외 근무와 휴일 근무를 거부하는 '휴일 지키기' 투쟁도 병행된다. 노조는 승진 제도 개선, 추가 수당 지급, 인력 확충 등의 요구 사항이 받아들여지지 않을 경우, 다음 달 10일부터 무기한 총파업에 돌입할 예정이다.

코레일 이용객 안내 및 환불 면제 조치

코레일은 열차 이용객에게 탑승 전 홈페이지와 모바일 애플리케이션 '코레일+', '코레일 지하철톡' 등을 통해 운행 상황을 반드시 확인해 줄 것을 당부했다. 특히 대학 논술이나 면접 등 중요한 일정이 있는 이용객에게는 대체 교통수단을 미리 고려해 달라고 안내했다.

안전운행 투쟁 기간 중 승차권 환불 또는 변경에 따른 위약금은 면제된다. 열차 지연으로 인한 증명이 필요한 경우, 코레일 홈페이지, 모바일 앱, 또는 코레일 관할 철도역에서 지연 증명서를 발급받을 수 있다.