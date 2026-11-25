전국철도노동조합이 10일 총파업에 앞서 26일부터 12월 4일까지 안전운행 투쟁에 들어간다. 규정 strict 준수로 인한 운행 지연과 코레일의 비상 대책 마련 현황을 정리한다.

전국철도노동조합 ( 철도노조)은 11월 10일 예정된 전국 총파업에 앞서 사전 쟁의 행위에 돌입한다고 밝혔다. 철도노조 는 26일 오전 9시부터 다음 달 4일까지 각 직종별로 정해진 안전 기준과 운영 규정을 엄격히 준수하는 '안전운행 투쟁'을 전개할 예정이다. 이번 조치는 철도 현장의 작업 환경 개선과 인력 부족 현실을 드러내는 것을 목표로 하고 있다.

직종별 세부 규범 준수에 의한 운행 제한

안전운행 투쟁의 핵심은 작업 수칙과 운행 규정의 누락 없는 이행이다. 운전 직종 기관사는 열차 지연 시 속도를 높여 시간을 만회하는 회복 운전을 일절 실시하지 않는다. 또한 선로 및 차량의 제한속도를 초과하지 않으며, 규정 속도보다 저속으로 열차를 운행한다.

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운수 직종 조합원은 입환작업 시 규정 절차를 완전하게 준수한다. 화차 출발 전 검사 매뉴얼을 빠뜨림없이 실행하여, 규정된 시간과 절차를 충족하지 않는 한 열차를 출발시키지 않는다. 이 과정에서 열차의 정시 출고가 불가능해져 전체 운행 일정에 지연이 발생할 것으로 예상된다.

역무 직종 조합원은 승객으로부터의 악성 민원에 대해 사전 정의된 매뉴얼에 따라 대응한다. 즉, 즉각적인 해결이나 편의 제공 대신 공식 절차만을 따르는 행위를 보인다. 시설 직종은 대피할 안전한 장소가 확보되지 않았거나, 작업 위해 차단 시간이 30분 이상 확보되지 않은 경우 작업을 거부한다. 전기 직종은 사다리 작업을 무조건 2인 1조로 수행하며, 전철 차상 작업과 변전 야간 정밀 점검 시 최소 인원인 3명 이상이 함께 근무해야만 작업을 진행한다.

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철도노조의 주장과 코레일의 대응 체계

철도노조는 지난 11월 18일 기자회견을 통해 이번 투쟁의 배경을 설명했다. 노조 측은 그동안 철도 현장이 휴일 근무와 끝없는 시간외 근무, 그리고 혼자 하는 위험한 작업을 통해 정시 운행을 유지해 왔다고 주장했다. 따라서 규정만 철저히 지켰음에도 열차가 늦어지거나 작업이 멈춘다면, 이는 철도 운영에 인력이 턱없이 부족하다는 증거라고 강조했다.

이에 대해 한국철도공사(코레일)는 열차 운행을 통제하지 못하고 사고나 지연을 감수하면서까지 규정을 준수해야 하는 구조적 문제라고 판단했다. 코레일은 비상수송대책본부를 가동하여 가용 인력을 총동원할 방침이다. 열차 지연이 발생하더라도 이용객의 불편을 최소화하기 위해 최적의 대체 일정을 짜고 인력을 투입할 계획이다.

이용객 피해 최소화 및 대체 교통수단 안내

철도노조의 이번 투쟁으로 인해 열차 운행 시간表的인 혼선이 불가피하다. 코레일은 열차 이용 전 공식 홈페이지(www.korail.com)와 모바일 애플리케이션 '코레일+', '코레일 지하철톡' 등을 통해 실시간 운행 상황을 반드시 확인해 줄 것을 당부했다. 이는 갑작스러운 열차 결행이나 지연에 대비한 필수 절차로 권장되고 있다.

특히 대학 논술, 면접 등 향후 일정에 치명적인 영향을 받는 중요 일정을 가진 이용객은 가급적 다른 대체 교통수단을 이용할 것을 권고한다. 버스를 비롯한 대중교통이나 개인 운송 수단을 사전에 확보하는 것이 안전하다. 코레일은 열차 지연 시 가용 인력을 최대한 동원하여 이용객 불편을 최소화하겠다는 입장을 다시 한번 밝혔다.